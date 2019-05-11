«Сочи» и «Тамбов» вышли в Премьер-Лигу

сегодня, 17:35

«Сочи» и «Тамбов» гарантировали себе место в РПЛ . За три тура до конца сезона эти клубы стали недосягаемыми для ближайших конкурентов в турнирной таблице ФНЛ .

«Луч» - «Спартак-2» 2:0

Голы: Гордиенко 53, Визнович 74

«Ротор» - «Тюмень» 2:1

Голы: Султонов (пенальти) 39, Пискунов 73 - Шакуро 31

«Зенит-2» - «Мордовия» 3:1

Голы: Маркин 71, Прохин 78, Иванов 80 - Соболев 84

«Нижний Новгород» - «Краснодар-2» 3:0

Голы: Сапета 24, Салугин 51, Скворцов 90

«Шинник» - «Томь» 1:0

Гол: Низамутдинов 6