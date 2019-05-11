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«Сочи» и «Тамбов» вышли в Премьер-Лигу

сегодня, 17:35

«Сочи» и «Тамбов» гарантировали себе место в РПЛ. За три тура до конца сезона эти клубы стали недосягаемыми для ближайших конкурентов в турнирной таблице ФНЛ.

«Луч» - «Спартак-2» 2:0
Голы: Гордиенко 53, Визнович 74

«Ротор» - «Тюмень» 2:1
Голы: Султонов (пенальти) 39, Пискунов 73 - Шакуро 31

«Зенит-2» - «Мордовия» 3:1
Голы: Маркин 71, Прохин 78, Иванов 80 - Соболев 84

«Нижний Новгород» - «Краснодар-2» 3:0
Голы: Сапета 24, Салугин 51, Скворцов 90

«Шинник» - «Томь» 1:0
Гол: Низамутдинов 6

Напомним, что вчера «Анжи» уступил тульскому «Арсеналу» и вылетел из РПЛ.

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Все комментарии
Abverin
Abverin
   127 / 1076
сегодня в 18:09
Сочи с выходом в высший дивизион.
Паровозов
Паровозов
   260 / 1076
сегодня в 18:09
Отличный выезд в Сочи для болельщиков.
волгoдoн
волгoдoн ответил kastites
   252 / 1076
сегодня в 18:06
Сочи это мыльный пузырь
за рулем хитрый бизнесмен вротенберг,кто знает..
Aljban
Aljban ответил kastites
   531 / 1076
сегодня в 18:05
Сочи это мыльный пузырь
С чего такие странные выводы?
Nimbles
Nimbles
   269 / 1076
сегодня в 18:04
Сейчас у Тамбова начнутся проблемы со стадионом, финансированием и прочая, а кончится тем, что будут продавать матчи свиньям. свиньи без этого в РПЛ не удержатся.
Footbolista
Footbolista ответил ROLENTO
   6 / 1076
сегодня в 18:02
Точно)...как зенит до газпрома)...
Abris
Abris
   254 / 1076
сегодня в 18:01
Сочи с выходом в РПЛ.
kastites
kastites
   75 / 1076
сегодня в 17:58
Сочи это мыльный пузырь
ДСА
ДСА
   134 / 1076
сегодня в 17:58
Думается, что Тамбов не надолго, а Сочи в зависимости от финансирования.
сканер
сканер
   304 / 1076
сегодня в 17:58
Сочинцам успехов!Краснодар-Сочи будет интересно посмотреть!
За адекватность
За адекватность
   342 / 1076
сегодня в 17:57
Глянул википедию. ФК "Сочи"- владелец Борис Ротенберг. ФК "Тамбов"- спонсор Тамбовская область. Позволю высказать свое субъективное мнение насчет перспектив клубов в РФПЛ. По "Сочи" вполне перспективно, плюс стадион. По "Тамбову" туманно, как бы не началась старая песня, про состав не соответствующий РФПЛ, массовая закупка непонятных легов, распил и.т.д.(рад буду ошибиться). Поживем увидим.
ROLENTO
ROLENTO
   122 / 1076
сегодня в 17:53
Вот так вот - деньги решают всё, до богатого финансирования Тамбов драли все кому не лень.
Doping87
Doping87
   230 / 1076
сегодня в 17:46
Сочи достоин, Тамбов побарахтается...
mangoх12
mangoх12
   36 / 1076
сегодня в 17:44
Тамбов с таким тренером быстро сольется
dino-hsv
dino-hsv
   77 / 1076
сегодня в 17:43
сочи точно вышел, а вот тамбов еще может выкинуть трюк какой-нибудь в пользу нн
Evilhuman
Evilhuman
   24 / 1076
сегодня в 17:41
Ну у Сочи хоть стадион хороший, надеюсь народ будет ходить на футбол. А так поздравляю и тех и других,нужна свежая кровь в чемпе. Только ни как Енисей конечно
Гавриленко
Гавриленко
   22 / 1076
сегодня в 17:39
Перед ЧМ в Катаре цска и зенит выйдут в ФНЛ
FILL3286
FILL3286
   42 / 1076
сегодня в 17:39
Главное что лазурятник 2 вылетел
А Сочи буде конебомжей делать)))
ХА ХА ХА ХА ХА
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