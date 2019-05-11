«Сочи» и «Тамбов» вышли в Премьер-Лигу

«Сочи» и «Тамбов» гарантировали себе место в РПЛ. За три тура до конца сезона эти клубы стали недосягаемыми для ближайших конкурентов в турнирной таблице ФНЛ.
«Луч» - «Спартак-2» 2:0
Голы: Гордиенко 53, Визнович 74
«Ротор» - «Тюмень» 2:1
Голы: Султонов (пенальти) 39, Пискунов 73 - Шакуро 31
«Зенит-2» - «Мордовия» 3:1
Голы: Маркин 71, Прохин 78, Иванов 80 - Соболев 84
«Нижний Новгород» - «Краснодар-2» 3:0
Голы: Сапета 24, Салугин 51, Скворцов 90
«Шинник» - «Томь» 1:0
Гол: Низамутдинов 6
Напомним, что вчера «Анжи» уступил тульскому «Арсеналу» и вылетел из РПЛ.
А Сочи буде конебомжей делать)))
ХА ХА ХА ХА ХА
А Сочи буде конебомжей делать)))
ХА ХА ХА ХА ХА