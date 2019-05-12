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ЦСКА прогулялся по Санкт-Петербургу перед игрой с «Зенитом»

12 мая 2019, 14:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА прогулялся по Санкт-Петербургу накануне матча 28-го тура РПЛ против «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

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Все комментарии
VV V
VV V
   299 / 840
12 мая в 18:16
VV V
VV V
   299 / 840
12 мая в 18:00
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 840
12 мая в 17:47
А в Питере просто есть на что посмотреть) С приездом в Северную Пальмиру, парни!
112910315
112910315
   1 / 840
12 мая в 16:58
Ждём начало матча, интересной игры.
Illuha
Illuha
12 мая в 16:51
Только свиньи перед матчем не гуляют, от них все шарахаются.
Питер рулит
Питер рулит
   153 / 840
12 мая в 16:32
Только Питер!!! Только Победа!!!
Оп давай,давай!
Доминируй! Отмечай!!!

и как же стыдно за Спартак...
Суеверный
Суеверный ответил parallels
   312 / 840
12 мая в 16:25
Считаю футбол самой жесткой командной игрой. Некоторые, конечно, возразят - дескать хоккей, регби, американский футбол, а еще есть гандбол (синяк на ноге размером в мяч не пробовали? А мне довелось). Все это запутано. Но здесь только небольшие щитки перед надкостницей. да еще играть не силой, но головой. Попробуйте отразить мяч даже не от самого сильного футболиста... Только если повезет не залетите с ним в ворота. С мячиком, естественно. С футболистом то по-барабану... Хорошей игры обеим командам.
Питер рулит
Питер рулит
   153 / 840
12 мая в 16:25
Хоть город европейский увидели,а то все в деревеньке "масквабадия" ничего не видят..(из конюшни не выпускали)..
Суеверный
Суеверный
   312 / 840
12 мая в 16:11
Если для питерцев все решено, то армейцам еще нужно приложить немалые усилия. Сделайте, парни, все на что сил хватит. А побед желаю для самой молодой команды в РФПЛ, не успеют от нас убежать. Да и куда бежать? По любому в наши крепкие руки.
oFANATo
oFANATo
12 мая в 16:05
Красавцы! Ждём от армейцев победы!
Footbolista
Footbolista ответил parallels
   32 / 840
12 мая в 15:59
Позор!...
Гавриленко
Гавриленко ответил Footbolista
   35 / 840
12 мая в 15:57
Того, кто в серёдке, нехило так битцевскоманьякнули...)))
parallels
parallels ответил Footbolista
   5 / 840
12 мая в 15:56
https://www.youtube.com/watch?v=_Kb_RRx5XFY
Footbolista
Footbolista ответил Nimbles
   32 / 840
12 мая в 15:53
handreb
handreb
   67 / 840
12 мая в 15:52
ЦСКА хоть есть где прогуляться по прекрасному городу, а не по тарасовке с одной улицей, на которой только свиноферма.
severnyj84
severnyj84 ответил Footbolista
   88 / 840
12 мая в 15:50
В зоопарках бакланы с лошадьми отношения выясняют...
Всяк лучше, чем свиньи друг с другом на ферме.
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 840
12 мая в 15:47
Nimbles
Nimbles
   33 / 840
12 мая в 15:46
Жители Петербурга не выражают неприязни к игрокам ЦСКА, и жители культурные и команда не 16ная.
Гавриленко
Гавриленко
   35 / 840
12 мая в 15:46
цска должно отплатить взаимностью: дать зениту прогуляться по Битцевскому парку, пригласить их поиграть в шахматы и налить водки. Акинфеев будет просто молоток.
Гавриленко
Гавриленко
   35 / 840
12 мая в 15:44
Наверное, в Неву помочились некультурные. Стыдно за цска.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Nikola45
   505 / 840
12 мая в 15:31
гейпарки? в Москве нет
Footbolista
Footbolista ответил Nikola45
   32 / 840
12 мая в 15:31
В зоопарках бакланы с лошадьми отношения выясняют...
Nikola45
Nikola45 ответил Footbolista
   57 / 840
12 мая в 15:29
и зоопарки))...
Зоопарки знает! )) Из Тарасовских ))
Footbolista
Footbolista ответил Nikola45
   32 / 840
12 мая в 15:22
и зоопарки))...
Nikola45
Nikola45 ответил 25процентный клоун
   57 / 840
12 мая в 15:20
на фотках какая-то деревня удачи армейцам
А вы не знаете что бывают парки? ))
Nikola45
Nikola45
   57 / 840
12 мая в 15:19
Руки в карманах у большинства )) Как Гопники ))
Коней прошу не обижаться ))
Footbolista
Footbolista
   32 / 840
12 мая в 15:18
Дружбаны))...

Массовая драка футбольных фанатов произошла в ночь на 12 мая в центре Петербурга.

Как сообщает телеграм-канал «Новости Околофутбола», на канале Грибоедова в районе Казанского собора столкнулись фанатские группировки «Зенита» и ЦСКА.
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
12 мая в 15:17
Прогулка перед матче - верный признак неудачи.
cska plus
cska plus
   3 / 840
12 мая в 15:09
Удачной игры армецам!
25процентный клоун
25процентный клоун
   505 / 840
12 мая в 15:05
на фотках какая-то деревня
удачи армейцам
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