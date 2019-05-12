ЦСКА прогулялся по Санкт-Петербургу перед игрой с «Зенитом»

ЦСКА прогулялся по Санкт-Петербургу накануне матча 28-го тура РПЛ против «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
ЦСКА прогулялся по Санкт-Петербургу накануне матча 28-го тура РПЛ против «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Оп давай,давай!
Доминируй! Отмечай!!!
и как же стыдно за Спартак...
Оп давай,давай!
Доминируй! Отмечай!!!
и как же стыдно за Спартак...
Коней прошу не обижаться ))
Коней прошу не обижаться ))
Массовая драка футбольных фанатов произошла в ночь на 12 мая в центре Петербурга.
Как сообщает телеграм-канал «Новости Околофутбола», на канале Грибоедова в районе Казанского собора столкнулись фанатские группировки «Зенита» и ЦСКА.
Массовая драка футбольных фанатов произошла в ночь на 12 мая в центре Петербурга.
Как сообщает телеграм-канал «Новости Околофутбола», на канале Грибоедова в районе Казанского собора столкнулись фанатские группировки «Зенита» и ЦСКА.
удачи армейцам
удачи армейцам