«Спартак» проявляет интерес к Мохаммади

Сообщается, что «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Ахмата» Миладу Мохаммади.
Контракт иранского футболиста с грозненцами истекает ближайшим летом, поэтому он сможет перейти в новую команду на правах свободного агента.
Ранее сообщалось об интересе к Мохаммади со стороны «Зенита».
И все больше свиней
Прект все больше превращается в хлев
И все больше свиней
Прект все больше превращается в хлев
кря-кря!!!
кря-кря!!!
кря-кря!!!
кря-кря!!!
Или нужен повод для введения в штат референт-переводчика с иранского..:))
Или нужен повод для введения в штат референт-переводчика с иранского..:))