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«Спартак» проявляет интерес к Мохаммади

сегодня, 14:56

Сообщается, что «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Ахмата» Миладу Мохаммади

Контракт иранского футболиста с грозненцами истекает ближайшим летом, поэтому он сможет перейти в новую команду на правах свободного агента.

Ранее сообщалось об интересе к Мохаммади со стороны «Зенита».

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил Михаил Славнов
   29 / 1079
сегодня в 16:31
У спартака единственный интерес, прикупить нового судейку, а то лампочкин с москалевым всё больше и больше требуют.
Я тоже не пойму - зачем мазутным игроки? У них лучше всех 12 играют.
Озеров
Озеров
   555 / 1079
сегодня в 16:17
На соккере все меньше Спартачей

И все больше свиней

Прект все больше превращается в хлев
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   82 / 1079
сегодня в 16:06
У спартака единственный интерес, прикупить нового судейку, а то лампочкин с москалевым всё больше и больше требуют.
Бестрофейный
Бестрофейный
   182 / 1079
сегодня в 16:02
Заранее стыдно за спартак, губящий судьбы игроков.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   451 / 1079
сегодня в 16:00
Мохаммади, семь раз отмерь, один отрежь.
Литейный 4
Литейный 4
   18 / 1079
сегодня в 15:57
Мохаммати наслышан, что раз вляпаешься в мазутный проект, не отмыться будет. Гыгыгы
STVA 1
STVA 1 ответил particular
   46 / 1079
сегодня в 15:57
Ничего не меняется в Спартаке , а свои по миру гуляют . Отдают Пантелеева в Рубин , присматривают какого то Мохамада , но он же не Салахххх((( Да и в Зените свои на улице , единственная разница , что там леги качественнее.
beefs
beefs
   194 / 1079
сегодня в 15:52
Началось...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 1079
сегодня в 15:47
Пошлите ему кто-нибудь пару фотографий Глушакова с вениками, чтобы он передумал.
drug01
drug01
   139 / 1079
сегодня в 15:47
Держи карман шире...
MAUS
MAUS ответил cska plus
   26 / 1079
сегодня в 15:44
Он же не совсем негр.
Это всё БлинДамед виноват)))
MAUS
MAUS ответил CВИН
   26 / 1079
сегодня в 15:43
Моххамади в Иране не простят если узнают что стал свином
не, лучше стать Бамж0м))))
cska plus
cska plus
   30 / 1079
сегодня в 15:42
Он же не совсем негр.
MAUS
MAUS ответил parallels
   26 / 1079
сегодня в 15:39
никто к дезеувам не пойдёт!
кря-кря!
кря-кря!!!
MAUS
MAUS ответил parallels
   26 / 1079
сегодня в 15:39
позор спартаку!
кря-кря!
кря-кря!!!
Nety-net
Nety-net ответил particular
   995 / 1079
сегодня в 15:36
И наймут кого нибудь из Гарварда, хоть тут под боком весь Таджикистан
particular
particular
   2 / 1079
сегодня в 15:30
Чем он лучше остальных?!..:))
Или нужен повод для введения в штат референт-переводчика с иранского..:))
Jum13
Jum13
   77 / 1079
сегодня в 15:17
Ослабляют конкурентов
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 1079
сегодня в 15:15
Налетело на бесплатное-то ;)
CВИН
CВИН
   271 / 1079
сегодня в 15:09
Моххамади в Иране не простят если узнают что стал свином
Nafnafik
Nafnafik ответил Дед за ЦСКА
   195 / 1079
сегодня в 15:06
Зулусом будет больше в "народной" команде)))).
Какой же он зулус, вот попадет к свиньям, может им стать.
Бестрофейный
Бестрофейный
   182 / 1079
сегодня в 15:04
Идти в спартак все равно что застрелиться.
Abverin
Abverin
   132 / 1079
сегодня в 15:02
Хотят загубить карьеру еще одному игроку, стыдно за спартак.
parallels
parallels
   4 / 1079
сегодня в 15:02
никто к дезеувам не пойдёт!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   130 / 1079
сегодня в 15:02
Зулусом будет больше в "народной" команде)))).
parallels
parallels
   4 / 1079
сегодня в 15:02
позор спартаку!
КЭТиК
КЭТиК
   220 / 1079
сегодня в 14:57
Может кого-то и аозьмут
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