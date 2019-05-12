Орлов: «Агент сказал, что Паредес готов вернуться в „Зенит“»

Российский комментатор Геннадий Орлов сообщил, что полузащитник ПСЖ Леандро Паредес не против вернуться в «Зенит».
Паредес уехал в Париж зимой за 47 млн евро.
Леандро Паредес — абсолютно некомандный игрок, как бы его ни выгораживал Семак, говоря, что тот собирал карточки из-за неуступчивости. Он мечтал уйти из «Зенита», и сам клуб ему был до лампочки. «Зенит» оформил сделку века, выручив за него более 40 млн евро.
Семак здесь был на стороне игрока, который всем видом показывал, что хочет уйти. Скажу, что сейчас его агент уже обращался в «Зенит» и сказал, что Паредес готов вернуться в Питер. Надеюсь, что этого не произойдет.
а в англии пешком не походишь одно слово лентяй
вот и напрашивается обратно получать народное достояние.
а в англии пешком не походишь одно слово лентяй
вот и напрашивается обратно получать народное достояние.
Как он ушел так и Зенит прибавил. Так что пусть к мазутным идет, федун легко найдет 50.
Как он ушел так и Зенит прибавил. Так что пусть к мазутным идет, федун легко найдет 50.
Зенит: 61 матч - 22 желт + 2 красн
Рома: 54 матча - 9 желт
Эмполи: 33 матча - 11 желт
ПСЖ: 20 матчей - 3 желт
Зенит: 61 матч - 22 желт + 2 красн
Рома: 54 матча - 9 желт
Эмполи: 33 матча - 11 желт
ПСЖ: 20 матчей - 3 желт