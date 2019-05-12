Орлов: «Агент сказал, что Паредес готов вернуться в „Зенит“»

Российский комментатор Геннадий Орлов сообщил, что полузащитник ПСЖ не против вернуться в «Зенит».

Паредес уехал в Париж зимой за 47 млн евро.

Леандро Паредес — абсолютно некомандный игрок, как бы его ни выгораживал Семак, говоря, что тот собирал карточки из-за неуступчивости. Он мечтал уйти из «Зенита», и сам клуб ему был до лампочки. «Зенит» оформил сделку века, выручив за него более 40 млн евро.

Семак здесь был на стороне игрока, который всем видом показывал, что хочет уйти. Скажу, что сейчас его агент уже обращался в «Зенит» и сказал, что Паредес готов вернуться в Питер. Надеюсь, что этого не произойдет.