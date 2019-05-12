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Орлов: «Агент сказал, что Паредес готов вернуться в „Зенит“»

12 мая 2019, 14:00

Российский комментатор Геннадий Орлов сообщил, что полузащитник ПСЖ Леандро Паредес не против вернуться в «Зенит».

Паредес уехал в Париж зимой за 47 млн евро.

Леандро Паредес — абсолютно некомандный игрок, как бы его ни выгораживал Семак, говоря, что тот собирал карточки из-за неуступчивости. Он мечтал уйти из «Зенита», и сам клуб ему был до лампочки. «Зенит» оформил сделку века, выручив за него более 40 млн евро.

Семак здесь был на стороне игрока, который всем видом показывал, что хочет уйти. Скажу, что сейчас его агент уже обращался в «Зенит» и сказал, что Паредес готов вернуться в Питер. Надеюсь, что этого не произойдет.

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рус фан
рус фан
14 мая в 04:11
Паредес сейчас уже не нужен Зениту.
11-и метровый
11-и метровый
13 мая в 02:46
Пусть лучше играет там, где сильно хотел.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
12 мая в 23:39
а что прекрасная жизнь даже потеть не надо у бакланов
а в англии пешком не походишь одно слово лентяй
вот и напрашивается обратно получать народное достояние.
alexando1974
alexando1974
12 мая в 22:36
вечно гена что то придумывает))) никуда он нипроситься ему там явно лучше чем в россии в стартовый состав пробился! короче фонтазии одни))
berda2003
berda2003
12 мая в 18:51
зенит должен его купить за 50 лямов, и показать, что своих не бросает...
Оррорин Кенийский
Оррорин Кенийский
12 мая в 18:38
Паредас нужен
Zoigen47
Zoigen47
12 мая в 18:22
Паредес уже проявил себя как откровенное 62о, но Зенит видимо любит игроков такого типа.
korn3512
korn3512
12 мая в 18:22
Скоро еще Молло подтянутся, и питерский междусобойчик будет в полном составе))
korn3512
korn3512
12 мая в 18:19
Уже слышно традиционное, зенитовское:"Милости прошу к нашему шалашу" Ахаха
Санчо Панса
Санчо Панса
12 мая в 17:50
Да Леандро просто не примут болельщики Зенита! Как того же Денисова, если он вернется. Пусть Паредес возвращается в Италию, где и начал себе делать имя в Европе)
STVA 1
STVA 1
12 мая в 17:44
Там игроки в глаза ему говорят , что он лодырь . Там пахать надо , а здесь не видно было , что он упахивался!Не нужен он Зениту.
VV V
VV V
12 мая в 17:23
Получать "народные" деньги, готов каждый негодяй, именно получать, а не зарабатывать, как в государственном Зените !!!
OLS
OLS
12 мая в 17:18
Пусть, заиграем и опять втюхать
Гавроша
Гавроша
12 мая в 16:26
Чего-то в нем не то, какое-то пренебрежение. И меняться он не хочет - он хочет сменить клуб, чтобы его терпели.

Как он ушел так и Зенит прибавил. Так что пусть к мазутным идет, федун легко найдет 50.
kotmyshka
kotmyshka
12 мая в 16:24
лишний...
Гавроша
Гавроша
12 мая в 16:23
Не надо нам его, даже из-за карточек:
Зенит: 61 матч - 22 желт + 2 красн
Рома: 54 матча - 9 желт
Эмполи: 33 матча - 11 желт
ПСЖ: 20 матчей - 3 желт
Сергей Саныч
Сергей Саныч
12 мая в 16:20
Djon_V
Djon_V
12 мая в 16:19
Нет уж, спасибо, Леандро, ищи себе другой клуб
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
12 мая в 16:02
))) смешно
Tommy Lee
Tommy Lee ответил Nikola45
12 мая в 16:02
Вы не правы! Смотря за какие деньги! Еще раз перепродать)) В Челси за 50 )))
У Челси бан на два трансферных окна
pachkevi4
pachkevi4
12 мая в 16:00
за ПСЖ только одну карточку получил.Наверное ни за кем не успевает,что бы неуступчиво в единоборства вступить.А вообще, фамилию Орлову пора на Уткин менять.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
12 мая в 15:45
Если только бесплатно, то возьмем. А на бабосики пускай фидуна разводят))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
12 мая в 15:42
Хата не резиновая - местов нет!
valt134
valt134
12 мая в 15:41
На «дармовой» хлеб опять потянуло.
kastites
kastites
12 мая в 15:31
Пусть сидит на месте
Nikola45
Nikola45 ответил Козинак
12 мая в 15:26
) Нет не старше! Мне 60 )) Я Извиняюсь не посмотрел сколько Вам ))
Nikola45
Nikola45 ответил Hypnoz
12 мая в 15:25
За 50 млн. можно взять, всё-таки игрок Псж !
Ну вот Тарасята пусть и берут )))
Hypnoz
Hypnoz
12 мая в 15:24
За 50 млн. можно взять, всё-таки игрок Псж !
Nikola45
Nikola45 ответил Козинак
12 мая в 15:22
)) Староват я для дружбы с Вами ))
Лакшери
Лакшери ответил 25процентный клоун
12 мая в 15:22
В ирах с участием спартака футбола нет (
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