Арустамян: «Слухи о Марио Фернандесе в „Зените“ не беспочвенны»

Российский комментатор Нобель Арустамян рассказал о возможном трансфере защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».
Слухи о Марио Фернандесе не беспочвенны, но провернуть этот трансфер будет очень сложно. Дешевле чем за 20-25 миллионов ЦСКА Фернандеса не отпустит, причем это цена для европейских клубов. Для внутреннего рынка цены, как правило, выше на 30-40 процентов, поэтому, я думаю, что армейцы станут вести переговоры от 30 миллионов.
Допустим, «Зенит» сможет удивить ЦСКА суммой трансфера, но питерцы наверняка столкнутся с проблемой уговорить футболиста. Марио — очень, очень закрытый парень, который ценит свой комфорт. Это необычный футболист. В отличие от бразильцев, он не любит роскошь, не ездит на дорогих машинах. Знаю, что еще пару лет назад Фернандес перемещался на клубном автомобиле. Он простой парень. Не забываем и про прошлое. Ведь у него был сложный период в Бразилии, связанный с нарушением режима, а в ЦСКА он обрел комфорт. Человек с таким складом характера вряд ли захочет уходить.
Ранее Марио хотели купить и другие российские команды. Например, «Спартак». Но тогда ЦСКА занял принципиальную позицию, как и Фернандес, который отказал в категорической форме. Рассуждали о Марио и в «Краснодаре», но не более чем рассуждали.
"соплей" и "тины"...
"соплей" и "тины"...
Хоть ты тресни!
А Зенит на первом месте!!!
хорошо нас с 6-7 места видно?!?
Хоть ты тресни!
А Зенит на первом месте!!!
хорошо нас с 6-7 места видно?!?
Откуда ты это взял?
Откуда ты это взял?
Тут проблема в другом, а точнее в развитии клуба. Считаю, что белорусс оказался кот в мешке и просто развел Гинера. Из-за его выппендрежей мы не попадаем в ЛЧ и теряем как минимум 15 лямов . Зачем продавать Марио, если можно было не терять очки с аутсайдерами. и спокойно иметь те же деньги. Далее , разводка с Обляковым за которого бухнули 5 лямов. Лучше было эти 5 лямов добавить на выкуп Влашмича. Да и из зв него рассталисть с неск. толковысм игроками тем же Милановым.
Но тут армесйкие свято верят в пенька белорусского . Витя Верим , преврати нас в Уфу!
Тут проблема в другом, а точнее в развитии клуба. Считаю, что белорусс оказался кот в мешке и просто развел Гинера. Из-за его выппендрежей мы не попадаем в ЛЧ и теряем как минимум 15 лямов . Зачем продавать Марио, если можно было не терять очки с аутсайдерами. и спокойно иметь те же деньги. Далее , разводка с Обляковым за которого бухнули 5 лямов. Лучше было эти 5 лямов добавить на выкуп Влашмича. Да и из зв него рассталисть с неск. толковысм игроками тем же Милановым.
Но тут армесйкие свято верят в пенька белорусского . Витя Верим , преврати нас в Уфу!
Но думаю они все равно его продадут! В силу того что с деньгами плохи дела!
Но думаю они все равно его продадут! В силу того что с деньгами плохи дела!
А вот если наши победят, кормушки не будет а жить как то надо?
Не кредиты же на судеек брать?
А вот если наши победят, кормушки не будет а жить как то надо?
Не кредиты же на судеек брать?
Завышенная цена...отсутствие желания к каким либо переменам у самого Марио...неготовность Питера переплачивать...отсутствие желания у Леннорыча продавать игрока конкурентам...Пассивность Жорже Машадо в данном вопросе...
Как то всё вяленько.....
Хотя не исключаю что всё закрутиться по новой - после итогового результата команды в таблице...
Удачи ЦСКА....всегда...
Кроме игр с Зенитом...)))
Завышенная цена...отсутствие желания к каким либо переменам у самого Марио...неготовность Питера переплачивать...отсутствие желания у Леннорыча продавать игрока конкурентам...Пассивность Жорже Машадо в данном вопросе...
Как то всё вяленько.....
Хотя не исключаю что всё закрутиться по новой - после итогового результата команды в таблице...
Удачи ЦСКА....всегда...
Кроме игр с Зенитом...)))
Единственно, нужно конях без ЛЧ оставить, тогда посговорчивее будут.
Единственно, нужно конях без ЛЧ оставить, тогда посговорчивее будут.
Лучше бы дикцией занялся или в сурдопереводчики пошел, а то его гнусавость за матч так сильно надоедает!!!
Лучше бы дикцией занялся или в сурдопереводчики пошел, а то его гнусавость за матч так сильно надоедает!!!
После сегодняшней игры будет видно,насколько шутка является шуткой.
После сегодняшней игры будет видно,насколько шутка является шуткой.