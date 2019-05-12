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Арустамян: «Слухи о Марио Фернандесе в „Зените“ не беспочвенны»

12 мая 2019, 11:48

Российский комментатор Нобель Арустамян рассказал о возможном трансфере защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

Слухи о Марио Фернандесе не беспочвенны, но провернуть этот трансфер будет очень сложно. Дешевле чем за 20-25 миллионов ЦСКА Фернандеса не отпустит, причем это цена для европейских клубов. Для внутреннего рынка цены, как правило, выше на 30-40 процентов, поэтому, я думаю, что армейцы станут вести переговоры от 30 миллионов.

Допустим, «Зенит» сможет удивить ЦСКА суммой трансфера, но питерцы наверняка столкнутся с проблемой уговорить футболиста. Марио — очень, очень закрытый парень, который ценит свой комфорт. Это необычный футболист. В отличие от бразильцев, он не любит роскошь, не ездит на дорогих машинах. Знаю, что еще пару лет назад Фернандес перемещался на клубном автомобиле. Он простой парень. Не забываем и про прошлое. Ведь у него был сложный период в Бразилии, связанный с нарушением режима, а в ЦСКА он обрел комфорт. Человек с таким складом характера вряд ли захочет уходить.

Ранее Марио хотели купить и другие российские команды. Например, «Спартак». Но тогда ЦСКА занял принципиальную позицию, как и Фернандес, который отказал в категорической форме. Рассуждали о Марио и в «Краснодаре», но не более чем рассуждали.

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Все комментарии
Zayac_65
Zayac_65
   499 / 840
12 мая в 19:14
Денег подсыпатят и Правильный парень повернёт в правильную сторон
kolpankolpan
kolpankolpan
   624 / 840
12 мая в 18:22
Я вижу что ФЕРНАНДЕС правильный парень.И ничего удивительного не будет если он не захочет уйти.Хотя в Петербурге ему понравится.У нас нет давления.Даже гонорившийся Паредас запросился обратно.Но этому то уж уюшки во всем.
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
12 мая в 18:22
Наверное придётся Гинеру Марио продавать . Всё дело в финансах , вернее в их отсутствии . ЛЧ скорее всего медным тазом накрылась для ЦСКА .
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 840
12 мая в 17:54
Короче Марио нынче нужен почти всем в РПЛ! Разве что Локомотив на него не претендует) Еще бы, он ведь лучший правый защитник чемпионата России и бесспорно лучший правый защитник в Восточной Европе.
Питер рулит
Питер рулит ответил Гавриленко
   153 / 840
12 мая в 16:21
Как стыдно за эти два проэкта, ради картонных чашек отбросивших российский футбол на десятилетия назад. Голландия и Бельгия амночашек не берут, а каких высот достигли. Где Аякс и где конебомжи.
    Питер рулит
    Питер рулит ответил Sem25
       153 / 840
    12 мая в 16:18
    Ты наверное не знаешь того, что игрока без его желания продать нельзя. Ни Фернандес, ни названные тобой клубы, в схемах участвовать не будут. А ты молодец, продемонстрировал, в очередной раз, суть антинародного газпромовского проекта. Кстати, чем это дело закончилось, напомни: «Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА по ситуации с суммой трансфера полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит».
    ВСЁ зависит ,как контракт составлен..
    Питер рулит
    Питер рулит ответил Ruslik1982
       153 / 840
    12 мая в 16:15
    мешок каждый год скупает лучших российских игроков и при этом со скрипом раз в 5 лет на первое место поднимается
    Хоть ты лопни!
    Хоть ты тресни!
    А Зенит на первом месте!!!

    хорошо нас с 6-7 места видно?!?
    Гавроша
    Гавроша
       21 / 840
    12 мая в 16:09
    Не надо нам его, раз дорогой да специфический - так зачем? И я вообще не помню, чтобы какой клуб был доволен игроками цска.
    Томик
    Томик ответил Levadia1
       136 / 840
    12 мая в 15:52
    Балабол Арустамян запустил очередную шутку,в которой есть доля правды! После сегодняшней игры будет видно,насколько шутка является шуткой.
    Ну да, если Зенит сливает, то явно договорились по Фернандесу.
    КАМЮ
    КАМЮ ответил Nikola45
       247 / 840
    12 мая в 15:41
    За такие деньги пускай лучше играет в ЦСКА! Но думаю они все равно его продадут! В силу того что с деньгами плохи дела!
    Плохо с деньгами?
    Откуда ты это взял?
    mangoх12
    mangoх12
       26 / 840
    12 мая в 14:10
    Марио в ЦСКА все устраивает и почти уверен что он не перейдет никуда.

    Тут проблема в другом, а точнее в развитии клуба. Считаю, что белорусс оказался кот в мешке и просто развел Гинера. Из-за его выппендрежей мы не попадаем в ЛЧ и теряем как минимум 15 лямов . Зачем продавать Марио, если можно было не терять очки с аутсайдерами. и спокойно иметь те же деньги. Далее , разводка с Обляковым за которого бухнули 5 лямов. Лучше было эти 5 лямов добавить на выкуп Влашмича. Да и из зв него рассталисть с неск. толковысм игроками тем же Милановым.
    Но тут армесйкие свято верят в пенька белорусского . Витя Верим , преврати нас в Уфу!
    Nikola45
    Nikola45
       57 / 840
    12 мая в 14:07
    За такие деньги пускай лучше играет в ЦСКА!
    Но думаю они все равно его продадут! В силу того что с деньгами плохи дела!
    kotmyshka
    kotmyshka
       117 / 840
    12 мая в 13:59
    маловероятно, но кто знает...
    ziborock
    ziborock ответил Jeck Denielse
       31 / 840
    12 мая в 13:55
    То что Марио перейдёт в Зенит вероятность 10-15%....не более... Завышенная цена...отсутствие желания к каким либо переменам у самого Марио...неготовность Питера переплачивать...отсутствие желания у Леннорыча продавать игрока конкурентам...Пассивность Жорже Машадо в данном вопросе... Как то всё вяленько..... Хотя не исключаю что всё закрутиться по новой - после итогового результата команды в таблице... Удачи ЦСКА....всегда... Кроме игр с Зенитом...)))
    Пункт про ".неготовность Питера переплачивать" можно исключить!
    berda2003
    berda2003
       318 / 840
    12 мая в 13:55
    этому шнобелю на вокзале цыганкой работать - озолотился бы...
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       159 / 840
    12 мая в 13:44
    мешок каждый год скупает лучших российских игроков и при этом со скрипом раз в 5 лет на первое место поднимается
    Шуnя771
    Шуnя771
       51 / 840
    12 мая в 13:41
    Народные копейки самые доступные...)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       27 / 840
    12 мая в 13:41
    Морозз, а я так думаю. Если Зенит сольет игру в обмен на скидку, то что коням делать в ЛЧ без бразилы? Они и сни то выше четвертого не поднимаются.
    А вот если наши победят, кормушки не будет а жить как то надо?
    Не кредиты же на судеек брать?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 840
    12 мая в 13:39
    Язык бы вырвать этому жНобелю. Только страсти разжигает!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       4 / 840
    12 мая в 13:36
    То что Марио перейдёт в Зенит вероятность 10-15%....не более...
    Завышенная цена...отсутствие желания к каким либо переменам у самого Марио...неготовность Питера переплачивать...отсутствие желания у Леннорыча продавать игрока конкурентам...Пассивность Жорже Машадо в данном вопросе...
    Как то всё вяленько.....
    Хотя не исключаю что всё закрутиться по новой - после итогового результата команды в таблице...

    Удачи ЦСКА....всегда...
    Кроме игр с Зенитом...)))
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       50 / 840
    12 мая в 13:31
    Проблем с переходом Марио не будет.
    Единственно, нужно конях без ЛЧ оставить, тогда посговорчивее будут.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 840
    12 мая в 13:30
    Клубы молчат, а тот жНобель трепет языком , только страсти и разжигает!!! Он прям тащится , когда делает очередной вброс.
    Лучше бы дикцией занялся или в сурдопереводчики пошел, а то его гнусавость за матч так сильно надоедает!!!
    Abris
    Abris
       160 / 840
    12 мая в 13:23
    Пусть лучше в ЦСКА играет.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Sem25
       4 / 840
    12 мая в 13:19
    Ты наверное не знаешь того, что игрока без его желания продать нельзя. Ни Фернандес, ни названные тобой клубы, в схемах участвовать не будут. А ты молодец, продемонстрировал, в очередной раз, суть антинародного газпромовского проекта. Кстати, чем это дело закончилось, напомни: «Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА по ситуации с суммой трансфера полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит».
    В борьбе с жадностью хозяев некоторых клубов - все способы допустимы....
    морозз
    морозз
       81 / 840
    12 мая в 13:18
    Вот и начались интриги, Гинеру нужна ЛЧ и бабло там зарабатываемое...Зениту нужен Фернандес с небольшой скидкой! Как вы все думаете кто сегодня победит?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил DEIVID
       4 / 840
    12 мая в 13:14
    Пусть кони 50 млн. требуют. Бездонная бочка всё равно заплатит.
    Ага...продать за 100 млн евро....а Леннорыч тут же их раздаст пенсионерам ))))
    Союзник противников
    Союзник противников ответил RBA
       25 / 840
    12 мая в 13:13
    Про Спартак лучше не говорить ,он вообще ниже плинтуса.
    Они по шкале Кельвина где-то в минусе на 1000 градусов,а по Фаренгейту...страшно считать!
    Sem25
    Sem25 ответил Jeck Denielse
    12 мая в 13:13
    Если для европейского рынка его стоимость ниже на 30-40 % чем для внутреннего...то купить его фиктивно в Црвену или Шальке...и через 15 минут арендовать......
    Ты наверное не знаешь того, что игрока без его желания продать нельзя. Ни Фернандес, ни названные тобой клубы, в схемах участвовать не будут. А ты молодец, продемонстрировал, в очередной раз, суть антинародного газпромовского проекта. Кстати, чем это дело закончилось, напомни: «Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА по ситуации с суммой трансфера полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит».
    Союзник противников
    Союзник противников
       25 / 840
    12 мая в 13:11
    Название этой плодородной почвы,на догадках которой произрастают слухи-Нобель Арустамян.
    Levadia1
    Levadia1
    12 мая в 13:10
    Балабол Арустамян запустил очередную шутку,в которой есть доля правды!
    После сегодняшней игры будет видно,насколько шутка является шуткой.
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