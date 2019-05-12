Арустамян: «Слухи о Марио Фернандесе в „Зените“ не беспочвенны»

Российский комментатор Нобель Арустамян рассказал о возможном трансфере защитника ЦСКА в «Зенит».

Слухи о Марио Фернандесе не беспочвенны, но провернуть этот трансфер будет очень сложно. Дешевле чем за 20-25 миллионов ЦСКА Фернандеса не отпустит, причем это цена для европейских клубов. Для внутреннего рынка цены, как правило, выше на 30-40 процентов, поэтому, я думаю, что армейцы станут вести переговоры от 30 миллионов.

Допустим, «Зенит» сможет удивить ЦСКА суммой трансфера, но питерцы наверняка столкнутся с проблемой уговорить футболиста. Марио — очень, очень закрытый парень, который ценит свой комфорт. Это необычный футболист. В отличие от бразильцев, он не любит роскошь, не ездит на дорогих машинах. Знаю, что еще пару лет назад Фернандес перемещался на клубном автомобиле. Он простой парень. Не забываем и про прошлое. Ведь у него был сложный период в Бразилии, связанный с нарушением режима, а в ЦСКА он обрел комфорт. Человек с таким складом характера вряд ли захочет уходить.