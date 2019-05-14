Червиченко - о Глушакове: «Вся ситуация пахнет дурно»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что полузащитник «сливал» информацию о проблемах «Спартака».

Это, конечно, все забавно, но нужно до конца разобраться. Он ли это или не он, скорее всего, он. Хочется сказать, что подслушивать нехорошо. Изначально — это все неправильно. То, что дрязги — это было видно и понятно. Мое мнение, что в мужском коллективе всегда происходят такие вещи. Это же не только у нас в стране. Вспомните, конфликт Месси в сборной, еще и Кавани с Неймаром не хотел играть. Это нормальная ситуация, рабочая. Задача руководства — такие проблемы сглаживать, также и тренер должен избегать этого. Нужно грамотно обходить эти острые углы. То, что Глушаков парень своеобразный, мы еще несколько раньше узнали. На мой взгляд, вся ситуация пахнет дурно.

Глушаков не должен быть в команде? Я об этом говорю уже больше года. Надо было уходить на хорошей ноте. А все, что происходило после чемпионства — это уже по нисходящей. Если в межсезонье Глушаков не уйдет, то его карьера закончится. В какой-нибудь команде можно еще поиграть. До травмы Самедов в «Крыльях» неплохо смотрелся. Я думаю, есть команды, которые с удовольствием взяли бы себе Глушакова за разумные деньги. Я как историк по образованию всегда склонен иметь два мнения, две ситуации. Мы же не видели переписки того же Карреры с Трабукки. Мы не знаем, какими словами они поливали Глушакова. Сейчас обсуждаем только одну сторону, а я уверен, что вторая сторона не лучше. Думаю, они друг друга стоят.