ГлавнаяНовости

Червиченко - о Глушакове: «Вся ситуация пахнет дурно»

14 мая 2019, 16:16

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что полузащитник Денис Глушаков «сливал» информацию о проблемах «Спартака».

Это, конечно, все забавно, но нужно до конца разобраться. Он ли это или не он, скорее всего, он. Хочется сказать, что подслушивать нехорошо. Изначально — это все неправильно. То, что дрязги — это было видно и понятно. Мое мнение, что в мужском коллективе всегда происходят такие вещи. Это же не только у нас в стране. Вспомните, конфликт Месси в сборной, еще и Кавани с Неймаром не хотел играть. Это нормальная ситуация, рабочая. Задача руководства — такие проблемы сглаживать, также и тренер должен избегать этого. Нужно грамотно обходить эти острые углы. То, что Глушаков парень своеобразный, мы еще несколько раньше узнали. На мой взгляд, вся ситуация пахнет дурно.

Глушаков не должен быть в команде? Я об этом говорю уже больше года. Надо было уходить на хорошей ноте. А все, что происходило после чемпионства — это уже по нисходящей. Если в межсезонье Глушаков не уйдет, то его карьера закончится. В какой-нибудь команде можно еще поиграть. До травмы Самедов в «Крыльях» неплохо смотрелся. Я думаю, есть команды, которые с удовольствием взяли бы себе Глушакова за разумные деньги. Я как историк по образованию всегда склонен иметь два мнения, две ситуации. Мы же не видели переписки того же Карреры с Трабукки. Мы не знаем, какими словами они поливали Глушакова. Сейчас обсуждаем только одну сторону, а я уверен, что вторая сторона не лучше. Думаю, они друг друга стоят.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рейнгольд: «Если „Спартак“ будет так играть - болельщики перестанут ходить»
Вчера, 19:48 Комментарии47
Колосков: «Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - это чушь полнейшая»
Вчера, 17:21 Комментарии17
Лебедев: «УЕФА обязан перенести финал Лиги Европы в другую страну»
Вчера, 16:16 Комментарии21
Фидлер: «Если честно, я не совсем понимаю систему VAR»
Вчера, 14:51 Комментарии26
РПЛ: «Позиция Иванова по VAR не является секретом»
Вчера, 14:20 Комментарии4
РПЛ: «Ждем возвращения Калачева в РПЛ в другом качестве»
Вчера, 14:08 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 840
15 мая в 08:23
Надоели уже тарасовские интрижки.
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
14 мая в 22:42
Опять вонь из тарасовки.
pomor45
pomor45
   62 / 840
14 мая в 19:58
На мой взгляд, вся ситуация пахнет дурно.... Мы не знаем, какими словами они поливали Глушакова..... уверен, что вторая сторона не лучше. Думаю, они друг друга стоят.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В создании такого спартаковского духа немалая заслуга самого Червиченко.
Заратустра
Заратустра
   175 / 840
14 мая в 19:23
А как еще должно пахнуть в тарасовском свинарнике?
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
14 мая в 19:20
Сегодня Алекперов с Федуном решат втюхать Червю "Спартак" "взад",с дисконтом,и всё наладится...
Absinthe5
Absinthe5 ответил cska plus
   162 / 840
14 мая в 18:40
Вообще хрющатник всегда пахнет дурно.
Из шести комментов под этой новостью - три твои. Бомбануло?
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 18:32
Червь хотел сказать, дурно пахнет спартаковским духом.
cska plus
cska plus ответил Завтра
   3 / 840
14 мая в 18:30
"Вспомните, конфликт Месси в сборной, еще и Кавани с Неймаром не хотел играть." - Да потому что эти люди - одни из лучших на планете и в истории человечества игроки в футбол, а в "свинарнике" - глушак! Нельзя сравнивать тех, кто будет играть почти лучше всех при любом тренере, и того, кто сам никто, да ещё и тренера слил, который привёл команду к Чемпионству первый раз за 15 лет. Или Глушаков просто в курсе и отдаёт себе отчёт, что это заслуга скорее Симоняна чем Карреры?
Извините подправлю, 16, 16 лет.
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 18:27
Вообще хрющатник всегда пахнет дурно.
Завтра
Завтра
   140 / 840
14 мая в 17:06
"Вспомните, конфликт Месси в сборной, еще и Кавани с Неймаром не хотел играть." - Да потому что эти люди - одни из лучших на планете и в истории человечества игроки в футбол, а в "свинарнике" - глушак!
Нельзя сравнивать тех, кто будет играть почти лучше всех при любом тренере, и того, кто сам никто, да ещё и тренера слил, который привёл команду к Чемпионству первый раз за 15 лет. Или Глушаков просто в курсе и отдаёт себе отчёт, что это заслуга скорее Симоняна чем Карреры?
makkie
makkie
   18 / 840
14 мая в 16:41
Червю бы комнату проветрить, и дурной запах сразу исчезнет - жара на улице :)
kust07
kust07
   361 / 840
14 мая в 16:41
Червиченко остается только нюхать
Don trambon
Don trambon
   85 / 840
14 мая в 16:20
В смысле пахнет дурно? Так это же спамовский душок.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100