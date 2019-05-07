«Динамо»: «Особенностью „ВТБ Арены“ является многофункциональность»

Генеральный директор Управляющей компании «Динамо» Андрей Лунтовский заявил, что особенностью «ВТБ Арены - Центрального стадиона „Динамо“ имени Льва Яшина» являются многофункциональность и уникальная архитектура.

Мы признательны жюри за включение «ВТБ Арены - Центрального стадиона „Динамо“ имени Льва Яшина» в список номинантов престижной международной премии The Stadium Business Awards, которая вручается лидерам в сфере управления и эксплуатации спортивных сооружений. Отличительными особенностями стадиона являются многофункциональность, современные технологии и уникальная архитектура. Под одной крышей комплекса объединены две площадки: футбольный стадион и универсальная арена. На данный момент мы предоставили всю необходимую информацию по стадиону экспертному совету премии и с нетерпением ждем 4 июня, когда будут объявлены победители.