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«Динамо»: «Особенностью „ВТБ Арены“ является многофункциональность»

сегодня, 13:00

Генеральный директор Управляющей компании «Динамо» Андрей Лунтовский заявил, что особенностью «ВТБ Арены - Центрального стадиона „Динамо“ имени Льва Яшина» являются многофункциональность и уникальная архитектура.

Мы признательны жюри за включение «ВТБ Арены - Центрального стадиона „Динамо“ имени Льва Яшина» в список номинантов престижной международной премии The Stadium Business Awards, которая вручается лидерам в сфере управления и эксплуатации спортивных сооружений. Отличительными особенностями стадиона являются многофункциональность, современные технологии и уникальная архитектура. Под одной крышей комплекса объединены две площадки: футбольный стадион и универсальная арена. На данный момент мы предоставили всю необходимую информацию по стадиону экспертному совету премии и с нетерпением ждем 4 июня, когда будут объявлены победители.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
   8 / 993
сегодня в 13:30
на этом многофункциональном стадионе можно все, кроме как играть в футбол
УКУПНИК
УКУПНИК
   373 / 993
сегодня в 13:06
втб арена звучит лучше чем стадион яшина, все таки без денег банка динамо болтался бы сейчас в третьем дивизионе, а без яшина точно прожили как-то! гы-гы
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   305 / 993
сегодня в 13:06
В ФНЛ ТАКОЙ СТАДИОН ЛИШНИМ НЕ БУДЕТ !

ГЫ-ГЫ
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