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В России могут создать «Клуб Сергея Семака»

18 мая 2019, 15:13

Председатель правления «Объединения отечественных тренеров по футболу» (ООТФ) Михаил Гершкович от имени профессионального тренерского сообщества выступил с инициативой создать «Клуб Сергея Семака». В него будут входить наставники клубов, выигравшие чемпионат России в качестве футболиста и главного тренера.

ООТФ обратилась к РФС с просьбой поддержать эту инициативу.

Наставник «Зенита» Сергей Семак стал первым  из россиян, ставшим обладателем золотых медалей чемпионата страны в качестве футболиста и главного тренера команды.  «Клуб Сергея Семака» планируется создать по аналогии с «Клубом Григория Федотова», который объединяет футболистов, забивших 100 и более голов, а также «Клубом Льва Яшина», в который входят голкиперы, сыгравшие 100 и более встреч на ноль.

На сегодняшний день, помимо Семака, еще пять наставников клубов РПЛ обладают титулом чемпиона России в качестве футболиста: Рашид Рахимов («Ахмат»), Валерий Карпин («Ростов»), Дмитрий Парфенов («Урал»), Дмитрий Хохлов («Динамо») и Вадим Евсеев («Уфа»).

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Владимир Петрухин
Владимир Петрухин
   625 / 843
19 мая в 05:43
Федотова,Яшина-знаю,великие футболисты.
Кто такой Семак?Почему не знаю?
Нашли великого!!!
Palex
Palex ответил mikysss
   60 / 843
18 мая в 23:04
а какой клуб (простите за слово клуб) он тренирует?
И что? Что конкретно ты ему предъявляешь?
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил mikysss
   596 / 843
18 мая в 23:03
а какой клуб (простите за слово клуб) он тренирует?
Чего тянешь, давай рассказывай, как Семак продался Зениту?
ЗП получает? А ты, что, не получаешь?
И ты значит продался
романцев тоже продался значит, не просто так тренировал и играл

Понимаешь, твоя учесть - болеть против Зенита
Не за свинарник свой из 3.14тарасовки, а против Зенита

Продолжайте бороться за чемпионство епт
кононов вам в помощь
mikysss
mikysss ответил Palex
   68 / 843
18 мая в 22:19
Ну и кому продался Семак?
а какой клуб (простите за слово клуб) он тренирует?
Palex
Palex ответил mikysss
   60 / 843
18 мая в 22:03
зато он не продавался никогда
Ну и кому продался Семак?
mikysss
mikysss ответил Palex
   68 / 843
18 мая в 20:56
Твой алкоголик-рыбачок, отработанный материал.
зато он не продавался никогда
Palex
Palex ответил mikysss
   60 / 843
18 мая в 19:34
Твой алкоголик-рыбачок, отработанный материал.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   276 / 843
18 мая в 19:22
Че за бред?))
a3r3v3
a3r3v3 ответил mangoх12
18 мая в 18:44
говорят Сказочный хоккеист поставил рекорд то ли 10 то ли 8 шайб . Кремлевская звезда рухнула на лёд! Ковёр напавший на президента арестован!! Надо клуб создать сказочных президентов)) ахаха https://www.youtube.com/watch?v=eFlITjE2wFk
У нас вся страна "сказочная",ей всё время правят тролли и гоблины
a3r3v3
a3r3v3
18 мая в 18:40
В России могут создать «Клуб любителей Сергея Семака»
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответил parallels
   353 / 843
18 мая в 17:53
по заголовку подумалось, что какая-то ересь, футбольный клуб хотят. всё оказалось куда лучше. нормальная идея. стыдно за спартак.
И по заголовку, и по сути - это настоящая ересь.
johncamp
johncamp ответил Jeck Denielse
   778 / 843
18 мая в 17:45
А как же 4-х кратный победитель чемпионата Дмитрий Аленичев.......... Перечислять так всех...
о чём ты? сколько чемпионств у Аленичева? сомнительная затея, хоть и интересная, но кто, кроме Семака?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
18 мая в 17:40
А как же 4-х кратный победитель чемпионата Дмитрий Аленичев..........
Перечислять так всех...
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   187 / 843
18 мая в 17:07
Чушь какая то
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   15 / 843
18 мая в 17:06
Можно создать ещё «Клуб Александра Кокорина», там много потенциальных участников сейчас играют.
mikysss
mikysss
   68 / 843
18 мая в 16:43
Клуб продажного семака? идея интересная но фамилию поменять надо бы. Например Романцев - и как игрок и как тренер титулов полно, а тут семак продажная
nikoladolgov
nikoladolgov
   305 / 843
18 мая в 16:29
Что Семака погонят из Зенита ?
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 843
18 мая в 16:26
Такой клуб имеет право быть, вот только в отличии от других аналогичных клубов будет пополняться очень медленно.
Озеров
Озеров
   43 / 843
18 мая в 16:22
Ну в питере есть клуб имени бузовой

Почему бы их не обьединить с семаковским
Alladins
Alladins
   100 / 843
18 мая в 16:22
Долго Семак будет там один, пока кто-то из Зенита не составит ему компанию.
pomor45
pomor45 ответил abrek123
   63 / 843
18 мая в 16:20
Памятник в Питере поставте Семаку 100 метровый чтоб каждый видел в городе и молился как богу что выйграл тренер кубок РПЛ ..Ох и чеканутые бывают люди меры совсем не видят когда халявные деньги закрывают обзор и вокруг себя уже нечего не видят...
Рядом 50-метровый автор идеи москвич Гершкович.
pomor45
pomor45 ответил удав
   63 / 843
18 мая в 16:19
Сергей в этом клубе будет один еще очень долго=)
Судя по кандидатам, так и будет. В этом случае идея превращается в идею фикс.
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 843
18 мая в 16:18
Неплохое начинание
mangoх12
mangoх12
   26 / 843
18 мая в 16:15
говорят Сказочный хоккеист поставил рекорд то ли 10 то ли 8 шайб . Кремлевская звезда рухнула на лёд! Ковёр напавший на президента арестован!!

Надо клуб создать сказочных президентов)) ахаха

parallels
parallels
   5 / 843
18 мая в 16:10
по заголовку подумалось, что какая-то ересь, футбольный клуб хотят. всё оказалось куда лучше. нормальная идея. стыдно за спартак.
post-navigator
post-navigator
   249 / 843
18 мая в 16:00
Да кто такой Семак против Гунько???
Великий Спартаковский зуд можно потушить только созданием своего, "альтернативного", клуба! :))
abrek123
abrek123
   121 / 843
18 мая в 15:52
Памятник в Питере поставте Семаку 100 метровый чтоб каждый видел в городе и молился как богу что выйграл тренер кубок РПЛ ..Ох и чеканутые бывают люди меры совсем не видят когда халявные деньги закрывают обзор и вокруг себя уже нечего не видят...
удав
удав
   375 / 843
18 мая в 15:38
Сергей в этом клубе будет один еще очень долго=)
За адекватность
За адекватность
   27 / 843
18 мая в 15:37
Как по мне, то весьма странная инициатива. Зачем для этого создавать какой-то клуб? С таким же успехом можно создать "Клуб Валерия Газзаева", в который будут входить российские тренеры выигравшие европейский клубный трофей. ИМХО.
Denkuz
Denkuz ответил EAGuar As
   91 / 843
18 мая в 15:23
Тогда и клуб Игоря Черевченко должен быть . Это про Кубок России.
Тогда и Кубок Тины можно рассмотреть.
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