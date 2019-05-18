В России могут создать «Клуб Сергея Семака»

18 мая 2019, 15:13

Председатель правления «Объединения отечественных тренеров по футболу» (ООТФ) Михаил Гершкович от имени профессионального тренерского сообщества выступил с инициативой создать «Клуб Сергея Семака». В него будут входить наставники клубов, выигравшие чемпионат России в качестве футболиста и главного тренера.

ООТФ обратилась к РФС с просьбой поддержать эту инициативу.

Наставник «Зенита» стал первым из россиян, ставшим обладателем золотых медалей чемпионата страны в качестве футболиста и главного тренера команды. «Клуб Сергея Семака» планируется создать по аналогии с «Клубом Григория Федотова», который объединяет футболистов, забивших 100 и более голов, а также «Клубом Льва Яшина», в который входят голкиперы, сыгравшие 100 и более встреч на ноль.