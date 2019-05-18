В России могут создать «Клуб Сергея Семака»

Председатель правления «Объединения отечественных тренеров по футболу» (ООТФ) Михаил Гершкович от имени профессионального тренерского сообщества выступил с инициативой создать «Клуб Сергея Семака». В него будут входить наставники клубов, выигравшие чемпионат России в качестве футболиста и главного тренера.
ООТФ обратилась к РФС с просьбой поддержать эту инициативу.
Наставник «Зенита» Сергей Семак стал первым из россиян, ставшим обладателем золотых медалей чемпионата страны в качестве футболиста и главного тренера команды. «Клуб Сергея Семака» планируется создать по аналогии с «Клубом Григория Федотова», который объединяет футболистов, забивших 100 и более голов, а также «Клубом Льва Яшина», в который входят голкиперы, сыгравшие 100 и более встреч на ноль.
На сегодняшний день, помимо Семака, еще пять наставников клубов РПЛ обладают титулом чемпиона России в качестве футболиста: Рашид Рахимов («Ахмат»), Валерий Карпин («Ростов»), Дмитрий Парфенов («Урал»), Дмитрий Хохлов («Динамо») и Вадим Евсеев («Уфа»).
Кто такой Семак?Почему не знаю?
Нашли великого!!!
Кто такой Семак?Почему не знаю?
Нашли великого!!!
ЗП получает? А ты, что, не получаешь?
И ты значит продался
романцев тоже продался значит, не просто так тренировал и играл
Понимаешь, твоя учесть - болеть против Зенита
Не за свинарник свой из 3.14тарасовки, а против Зенита
Продолжайте бороться за чемпионство епт
кононов вам в помощь
ЗП получает? А ты, что, не получаешь?
И ты значит продался
романцев тоже продался значит, не просто так тренировал и играл
Понимаешь, твоя учесть - болеть против Зенита
Не за свинарник свой из 3.14тарасовки, а против Зенита
Продолжайте бороться за чемпионство епт
кононов вам в помощь
Перечислять так всех...
Перечислять так всех...
Почему бы их не обьединить с семаковским
Почему бы их не обьединить с семаковским
Надо клуб создать сказочных президентов)) ахаха
https://www.youtube.com/watch?v=eFlITjE2wFk
Надо клуб создать сказочных президентов)) ахаха
Великий Спартаковский зуд можно потушить только созданием своего, "альтернативного", клуба! :))
Великий Спартаковский зуд можно потушить только созданием своего, "альтернативного", клуба! :))