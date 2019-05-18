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Мирзов и Ильин посетят заседание КДК РФС

18 мая 2019, 11:52
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что полузащитник тульского клуба Резиуан Мирзов и нападающий «Урала» Владимир Ильин посетят заседание КДК РФС, которое состоится 20 мая.

После ответного матча 1/2 финала Кубка России между «Арсеналом» и «Уралом» Ильин спровоцировал Мирзова, после этого последний нанес сопернику удар по лицу. Позднее появилась информация, что причиной конфликта послужили оскорбления на национальной почве со стороны Ильина.

Мирзов посетит заседание, а как же иначе. На месте все будет решаться.

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Все комментарии
Sunny.
Sunny.
   350 / 840
18 мая в 15:54
на ковер вызвали
Denkuz
Denkuz
   86 / 840
18 мая в 14:20
Раздули из мухи слона.
kasyak7
kasyak7
   148 / 840
18 мая в 13:26
некрасиво со стороны Ильина,но во время игры такое возможно,эмоции.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Пупсятко
   109 / 840
18 мая в 13:17
    Пупсятко
    Пупсятко ответил parallels
       104 / 840
    18 мая в 13:01
    на ссылку в посте нажми. он его чуркой назвал. не пойму, что тут не так.
    А разве чурка оскорбление?
    311
    311 ответил NAZAR 007
       73 / 840
    18 мая в 12:50
    Адекватным ответом было бы, если сегодня португалец Алвеш крикнет Ильину швайн, только вот насколько понравится это Ильину )
    Вряд ли Ильин поймет о чем речь! Вот если спартачом обозвать, может обидеться!)
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил ДСА
       11 / 840
    18 мая в 12:45
    Слово русский тоже можно трактовать как расизм.
    Если просто русский как национальность и в позитивном ключе,
    то никакого расизма, точнее, расизма нет здесь и близко вообще,
    если же в негативном ключе по отношению титульной нации к другим,
    тогда имеет место быть проявление национал-шовинизма, если кратко.
    parallels
    parallels ответил Бестрофейный
       5 / 840
    18 мая в 12:40
    А на национальной почве это как?
    на ссылку в посте нажми. он его чуркой назвал. не пойму, что тут не так.
    ДСА
    ДСА
       89 / 840
    18 мая в 12:37
    Слово русский тоже можно трактовать как расизм.
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил 311
       11 / 840
    18 мая в 12:36
    Григорьянц не даст спуску Ильину, пока тот не ответит за базар!)
    Адекватным ответом было бы, если сегодня
    португалец Алвеш крикнет Ильину швайн,
    только вот насколько понравится это Ильину )
    311
    311
       73 / 840
    18 мая в 12:13
    Григорьянц не даст спуску Ильину, пока тот не ответит за базар!)
    За адекватность
    За адекватность
       28 / 840
    18 мая в 12:07
    "Мирзов посетит заседание, а как же иначе. На месте все будет решаться." О как. Мирзов по лицу съездил Ильину, что тоже не есть гуд. Как резко переобулся господин Балашов. А как же мы этого так не оставим, губернатор с нами; в УЕФА, ФИФА, Гаагу, ЕСПЧ уже не надо? Скромно решим все на месте? Потому как и Ваш футболист может попасть под санкции? Бывает.
    Бестрофейный
    Бестрофейный
       96 / 840
    18 мая в 11:59
    А на национальной почве это как?
    Balanenok
    Balanenok
       93 / 840
    18 мая в 11:55
    Правильное решение, мирзова нужно за удар дисквалифицировать.
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