Мирзов и Ильин посетят заседание КДК РФС

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что полузащитник тульского клуба Резиуан Мирзов и нападающий «Урала» Владимир Ильин посетят заседание КДК РФС, которое состоится 20 мая.
После ответного матча 1/2 финала Кубка России между «Арсеналом» и «Уралом» Ильин спровоцировал Мирзова, после этого последний нанес сопернику удар по лицу. Позднее появилась информация, что причиной конфликта послужили оскорбления на национальной почве со стороны Ильина.
Мирзов посетит заседание, а как же иначе. На месте все будет решаться.
то никакого расизма, точнее, расизма нет здесь и близко вообще,
если же в негативном ключе по отношению титульной нации к другим,
тогда имеет место быть проявление национал-шовинизма, если кратко.
то никакого расизма, точнее, расизма нет здесь и близко вообще,
если же в негативном ключе по отношению титульной нации к другим,
тогда имеет место быть проявление национал-шовинизма, если кратко.
португалец Алвеш крикнет Ильину швайн,
только вот насколько понравится это Ильину )
португалец Алвеш крикнет Ильину швайн,
только вот насколько понравится это Ильину )