Мирзов и Ильин посетят заседание КДК РФС

18 мая 2019, 11:52

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что полузащитник тульского клуба и нападающий «Урала» посетят заседание КДК РФС , которое состоится 20 мая.

После ответного матча 1/2 финала Кубка России между «Арсеналом» и «Уралом» Ильин спровоцировал Мирзова, после этого последний нанес сопернику удар по лицу. Позднее появилась информация, что причиной конфликта послужили оскорбления на национальной почве со стороны Ильина.