МЮ готовит предложение по Фелишу

19 мая 2019, 18:45

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение «Бенфике» по трансферу . Сообщается, что манкунианцы давно следят за 19-летним хавбеком.

Ранее сообщалось, что в услугах Фелиша также заинтересован «Манчестер Сити».