МЮ готовит предложение по Фелишу

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение «Бенфике» по трансферу Жоау Фелиша. Сообщается, что манкунианцы давно следят за 19-летним хавбеком.
Ранее сообщалось, что в услугах Фелиша также заинтересован «Манчестер Сити».
«Манчестер Юнайтед» готовит предложение «Бенфике» по трансферу Жоау Фелиша. Сообщается, что манкунианцы давно следят за 19-летним хавбеком.
Ранее сообщалось, что в услугах Фелиша также заинтересован «Манчестер Сити».
Найдите спортивного директора, 16и.
Найдите спортивного директора, 16и.