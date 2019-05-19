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МЮ готовит предложение по Фелишу

19 мая 2019, 18:45

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение «Бенфике» по трансферу Жоау Фелиша. Сообщается, что манкунианцы давно следят за 19-летним хавбеком. 

Ранее сообщалось, что в услугах Фелиша также заинтересован «Манчестер Сити».

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Все комментарии
witcher
witcher
вчера в 14:46
А как же Бруну Фернандеш из спортинга? Вроде его хотели покупать.
yudin_duda
yudin_duda
вчера в 13:05
Пока эти готовят, другие уже купят))
Alladins
Alladins
   100 / 843
вчера в 10:13
Удачи МЮ!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 09:21
Пока из него чего-то путное вырастит, Сульшера выгонят.
RMUKMU
RMUKMU ответил Медив
   175 / 843
19 мая в 19:38
А вдруг Криштиану? Тут не угадаешь
Вот-вот, снова угадайка. А с везением боссов и скаутов МЮ в казино лучше не ходить.
Медив
Медив ответил RMUKMU
   44 / 843
19 мая в 19:20
Новый Депай. Зашибись. Найдите спортивного директора, 16и.
А вдруг Криштиану? Тут не угадаешь
RMUKMU
RMUKMU
   175 / 843
19 мая в 18:56
Новый Депай. Зашибись.
Найдите спортивного директора, 16и.
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