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«Манчестер Сити» предложит Гвардиоле новый пятилетний контракт

вчера, 19:40

Руководство «Манчестер Сити» готово продлить контракт с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

Испанцу предложат новый пятилетний контракт, по условиям которого он будет получать 20 млн фунтов в год. Сейчас Хосеп зарабатывает 15 млн, а его действующее соглашение истекает через 2 года.

В «Сити» очень надеются, что Гвардиола согласится на долгосрочный договор. В завершившемся сезоне «Ман Сити» выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок Лиги.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
   257 / 842
сегодня в 06:48
А вот попробовал бы он с Реалом ....
Наверняка предложат больше !
shlomo
shlomo
   178 / 842
сегодня в 06:45
Очень большие деньги.....по может на такой длительный период не согласиться.
cska plus
cska plus
   4 / 842
сегодня в 05:02
Врядли согласится, Пепу нужно свобода действий.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   549 / 842
сегодня в 03:49
Сколько бы глоры "каталонской" школы(которая родом из Амстердама) ни нахваливали бы своих физруков, сколько бы они не превозносили значимость местечковых чемпионатов, кубков, вершиной футбольного успеха всегда будет победа в Лиге Чемпионов, в турнире, где играют сильнейшие, где одного класса мало, нужен характер, способность переломить ход не просто матча-серии игр.И с этим у гвардиоловских балетов возникает проблема-катать мяч по полю, побеждая борнмуты и уэски на классе они могут, могут обставить условный Ливерпуль за счет скамейки и длинного мешка шейхов, вкупе со связями в УЕФА.Тем показательнее успех Ливерпуля два года подряд, выкидывавший и Скам сити, и каталонскую свалку талантов.
311
311
   55 / 842
сегодня в 01:28
Физрук надолго присосался к арабской скважине. Поди еще подъемные потребовал, как аргентинский малыш-коротыш!)
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   210 / 842
сегодня в 01:24
Напрасно
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 842
вчера в 23:44
Думаю , согласится!!!
Шуnя771
Шуnя771
   48 / 842
вчера в 23:35
Хосеп идеально чует бабосы...
ATG
ATG ответил particular
   423 / 842
вчера в 23:29
Вкусное предложение... Результаты есть, но не совсем те, которые ожидали... Гвардиола входит в когорту специалистов, услуги которых оцениваются высоко и, иногда, несоизмеримо завышено... Потолка и берегов нет...
Это кто ты не ожидал или кто фанаты Ман Сити наверное ожидали лучшего ? Два года нагинают всю АПЛ , ДА, КАК-ТО СЛАБЕНЬКО СОГЛАСЕН )) Это тебе не Маурино который за сколько там 2 или 3 года с МЮ и их баблом взял только ЛЕ и Кубок Англии если не ошибаюсь . Вот это я пнимаю топчик , куда там Гвардьоле. А то что ЛЧ ещё не взял, думаю это вопрос времени
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   41 / 842
вчера в 22:37
Я смотрю на соккере в специалисты стали набирать глоров из реаловской помойки.
Вы забыли что ваше мнение это нейтралитет??
А давайте такой опрос вы проведёте:
Реал в этом сезоне это:
1.Королевский клуб
2.Кусок соб*** го**а, который за неделю проиграл 3 трофея.

Вы уже решите для себя, вы спортивный сайт или группа поддержки мадридского проекта.

С уважением, Барселона Бест!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   41 / 842
вчера в 22:31
Ещё бы)) Гвардиола уже второй год подряд доминирует в АПЛ.
4 трофея за сезон. Фантастика.
Конечно щас внизу появятся глорята которые скажут что - Гвардиола не вииграл лику чэмпиёнов и паэтаму не дастоин. 😂
Фергюсон за 20-25 лет в МЮ выиграл всего 2 ЛЧ
То есть 20-23 раза проигрывал в ЛЧ.
По их логике его должны были уволить раз 100))😂😂
Жаль вас глорята))😂
Шишанутый
Шишанутый
   15 / 842
вчера в 21:56
Красиво лысый шарлатан разводит шейхов. Пустил им пыль в глаза дешевыми внутреними кубками что они аж забыли о очередном позоре в Лч. Сейчас еще потребует 500 милионов на усиленее состава и будет в следущем году рвать бедных Вотфордов и Борномутов уже не по 6-0 и 7-0, а на все 10-0.
figrant
figrant ответил Гавроша
вчера в 21:49
Не аленичев, и не карпин.
Не Семак , и слава богу.
Gallardo27
Gallardo27
   679 / 842
вчера в 21:43
Ну из этой новости все ясно. В Юве свалит!
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 21:02
Дайте любому нормальному тренеру более 500млн зелеными, и вы точно такой же результат увидите.
Дайте мне лярд и я ЛЧ 2 раза возьму за один сезон
Гавроша
Гавроша
   24 / 842
вчера в 20:59
Не аленичев, и не карпин.
drug01
drug01
   130 / 842
вчера в 20:44
Отлично!
Sergey Z
Sergey Z
   155 / 842
вчера в 20:36
Хороший контракт!
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   168 / 842
вчера в 20:33
Вопрос только один, а захочит ли 5 лет ещё быть, его же ещё столько ждут клубов. Псж. Ювентус., наверно он в каждой стране хочет что то выйграть
дурман
дурман
   286 / 842
вчера в 20:31
Как это так 20 лимонов ???? Ведь по мнению соккерских Х..кспертов он физрук и ничерта не умеет
Тага Дага
Тага Дага
   229 / 842
вчера в 20:31
Заслужил. ..три трофеея за сезон,представляю сейчас что творится в голове португальского физрука..который угробил Чесли и МЮ...если посмотреть на составы,у них не хуже...
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   329 / 842
вчера в 20:28
А чё не в Ювентус? Он уже 8 лет подряд чемпион и конкурентов нет - как раз любимые условия Гвардиолы для "завоевания" новых трофеев)
kotmyshka
kotmyshka
   123 / 842
вчера в 20:23
За 5 лет может и ЛЧ обломится...
hohoл
hohoл ответил -Inquisitоr-
   548 / 842
вчера в 20:16
Славный сын каталонской школы сделал из бей-беги лиги посмешище, за пару сезонов переписав все мыслимые рекорды и искалечив психику многих тысяч тупоголовых глоров, ждавших от Гвардиолы оглушительного провала. Было бы идиотизмом не продлить контракт с сильнейшим тренером современности, ибо даже самый грязный, безмозглый, вонючий и отмороженный хейтер втайне мечтает, чтоб Пеп возглавил его любимый клуб, ибо там, где Гвардиола, там чемпионские титулы, а ЛЧ, которая пока не покорилась Пепу с МС - вопрос времени, ибо он не привык сливать один турнир ради другого, а выигрывать всё была способна только Барса. Да и ЛЧ начиная с 16-го года - это уже лига не чемпионов, а утешительный приз для неудачников, униженных и пущенных по кругу в собственных чемпионатах и после кабинетных побед сливочного притона и грядущего финала двух многолетних бестрофейников, престиж этого трофея не выше какого-нибудь национального кубка...
Сколько тупости в одном посте. ужс
particular
particular
   1 / 842
вчера в 20:07
Вкусное предложение... Результаты есть, но не совсем те, которые ожидали...
Гвардиола входит в когорту специалистов, услуги которых оцениваются высоко и, иногда, несоизмеримо завышено... Потолка и берегов нет...
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
   117 / 842
вчера в 20:05
Славный сын каталонской школы сделал из бей-беги лиги посмешище, за пару сезонов переписав все мыслимые рекорды и искалечив психику многих тысяч тупоголовых глоров, ждавших от Гвардиолы оглушительного провала. Было бы идиотизмом не продлить контракт с сильнейшим тренером современности, ибо даже самый грязный, безмозглый, вонючий и отмороженный хейтер втайне мечтает, чтоб Пеп возглавил его любимый клуб, ибо там, где Гвардиола, там чемпионские титулы, а ЛЧ, которая пока не покорилась Пепу с МС - вопрос времени, ибо он не привык сливать один турнир ради другого, а выигрывать всё была способна только Барса. Да и ЛЧ начиная с 16-го года - это уже лига не чемпионов, а утешительный приз для неудачников, униженных и пущенных по кругу в собственных чемпионатах и после кабинетных побед сливочного притона и грядущего финала двух многолетних бестрофейников, престиж этого трофея не выше какого-нибудь национального кубка...
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   16 / 842
вчера в 19:50
Зря. Тем более, два года ещё есть - история вон с Бейлом ничему не учит что ли? Да и реальные шансы на ЛЧ семь лет фанаты ждать устанут.
КЭТиК
КЭТиК
   162 / 842
вчера в 19:48
Надежда что выиграет Лигу Чемпионов осталась.
FILL3286
FILL3286
   45 / 842
вчера в 19:45
Нужно оставлять физрука
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