«Манчестер Сити» предложит Гвардиоле новый пятилетний контракт

вчера, 19:40

Руководство «Манчестер Сити» готово продлить контракт с главным тренером команды .

Испанцу предложат новый пятилетний контракт, по условиям которого он будет получать 20 млн фунтов в год. Сейчас Хосеп зарабатывает 15 млн, а его действующее соглашение истекает через 2 года.

В «Сити» очень надеются, что Гвардиола согласится на долгосрочный договор. В завершившемся сезоне «Ман Сити» выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок Лиги.