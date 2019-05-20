«Манчестер Сити» предложит Гвардиоле новый пятилетний контракт

Руководство «Манчестер Сити» готово продлить контракт с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.
Испанцу предложат новый пятилетний контракт, по условиям которого он будет получать 20 млн фунтов в год. Сейчас Хосеп зарабатывает 15 млн, а его действующее соглашение истекает через 2 года.
В «Сити» очень надеются, что Гвардиола согласится на долгосрочный договор. В завершившемся сезоне «Ман Сити» выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок Лиги.
Наверняка предложат больше !
Наверняка предложат больше !
Вы забыли что ваше мнение это нейтралитет??
А давайте такой опрос вы проведёте:
Реал в этом сезоне это:
1.Королевский клуб
2.Кусок соб*** го**а, который за неделю проиграл 3 трофея.
Вы уже решите для себя, вы спортивный сайт или группа поддержки мадридского проекта.
С уважением, Барселона Бест!
Вы забыли что ваше мнение это нейтралитет??
А давайте такой опрос вы проведёте:
Реал в этом сезоне это:
1.Королевский клуб
2.Кусок соб*** го**а, который за неделю проиграл 3 трофея.
Вы уже решите для себя, вы спортивный сайт или группа поддержки мадридского проекта.
С уважением, Барселона Бест!
4 трофея за сезон. Фантастика.
Конечно щас внизу появятся глорята которые скажут что - Гвардиола не вииграл лику чэмпиёнов и паэтаму не дастоин. 😂
Фергюсон за 20-25 лет в МЮ выиграл всего 2 ЛЧ
То есть 20-23 раза проигрывал в ЛЧ.
По их логике его должны были уволить раз 100))😂😂
Жаль вас глорята))😂
4 трофея за сезон. Фантастика.
Конечно щас внизу появятся глорята которые скажут что - Гвардиола не вииграл лику чэмпиёнов и паэтаму не дастоин. 😂
Фергюсон за 20-25 лет в МЮ выиграл всего 2 ЛЧ
То есть 20-23 раза проигрывал в ЛЧ.
По их логике его должны были уволить раз 100))😂😂
Жаль вас глорята))😂
Дайте мне лярд и я ЛЧ 2 раза возьму за один сезон
Дайте мне лярд и я ЛЧ 2 раза возьму за один сезон
Гвардиола входит в когорту специалистов, услуги которых оцениваются высоко и, иногда, несоизмеримо завышено... Потолка и берегов нет...
Гвардиола входит в когорту специалистов, услуги которых оцениваются высоко и, иногда, несоизмеримо завышено... Потолка и берегов нет...