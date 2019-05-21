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Два игрока «Севильи» могут продолжить карьеру в России

сегодня, 17:16

Согласно информации источника из Испании, два футболиста «Севильи» могут перейти в чемпионат России. Португальским центральным защитником Даниэлем Карришу интересуется «Спартак», а на испанского полузащитника Алейша Видаля претендует «Локомотив». Стороны ведут переговоры.

Напомним, что Видаль ранее играл в составе «Барселоны».

По слухам, в «Спартак» также может вернуться хавбек «Севильи» Квинси Промес.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   22 / 845
сегодня в 18:53
Тарасовские в новостях мечтают.
MAUS
MAUS ответил FILL3286
   56 / 845
сегодня в 18:42
Ни какого Промеса мы не вернем утка железная,а вот паредас к бомжам говорят может перейти 80%
мне вот вчера заголовок новости понравился по поводу медали и майки Парадеса , «Зенит передаст Паредасту ………»
Nafnafik
Nafnafik
   111 / 845
сегодня в 18:19
Черная газель тарасовки в Севилье превратилась в шелудивого шакала, теперь его возвращают ввиду полной неспособности играть в приличном клубе.
КЭТиК
КЭТиК
   152 / 845
сегодня в 18:14
Это транзит в Китай.
Abverin
Abverin
   201 / 845
сегодня в 18:11
Ссуинси промесского вернут на место глушакова банщиком, будет первым в России зулусс-банщиком.
handreb
handreb
   73 / 845
сегодня в 18:09
Севилья осквернена свиным промеской, поэтому всех оттуда только в тарасовку.
cska plus
cska plus
   3 / 845
сегодня в 18:07
Снова федун скупает зулусов и дедушек.
particular
particular
   1 / 845
сегодня в 17:59
В общем, Даниел, - но не Алвес, а Видаль - не Артур..:))
Не того поля ягоды..:))
makkie
makkie
   19 / 845
сегодня в 17:53
Сколько еще таких слухов будет...
МКС
МКС ответил Беланов
   29 / 845
сегодня в 17:46
Ждём триумфальное возвращение Свинси. Бедняга пропустил рекордсменское 4-е место в ЛЕ свиней, но все верят, что Федуну по силам сделать всё необходимое для повторения своего рекорда рыхлыми )))
Беланов

Там туркмена вам в ГТ ставят

Поедешь с Ганчаром картошку копать?
Паровозов
Паровозов
   71 / 845
сегодня в 17:46
Видаля давно Локо хочет заполучить.
Беланов
Беланов
   373 / 845
сегодня в 17:40
Ждём триумфальное возвращение Свинси. Бедняга пропустил рекордсменское 4-е место в ЛЕ свиней, но все верят, что Федуну по силам сделать всё необходимое для повторения своего рекорда рыхлыми )))
kotmyshka
kotmyshka
   116 / 845
сегодня в 17:34
возможно и так
FILL3286
FILL3286
   25 / 845
сегодня в 17:33
Ни какого Промеса мы не вернем утка железная,а вот паредас к бомжам говорят может перейти 80%
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   52 / 845
сегодня в 17:22
У руководителей спартака плохо со слухом. Им болелы кричали, что нужно вернуть Карреру, но им слышалось, что нужно взять Карришу.
drug01
drug01
   129 / 845
сегодня в 17:22
Это хорошо удачи!
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   42 / 845
сегодня в 17:18
Заскучал Свинси по баньке Дениса.
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