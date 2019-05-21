Два игрока «Севильи» могут продолжить карьеру в России

Согласно информации источника из Испании, два футболиста «Севильи» могут перейти в чемпионат России. Португальским центральным защитником Даниэлем Карришу интересуется «Спартак», а на испанского полузащитника Алейша Видаля претендует «Локомотив». Стороны ведут переговоры.
Напомним, что Видаль ранее играл в составе «Барселоны».
По слухам, в «Спартак» также может вернуться хавбек «Севильи» Квинси Промес.
Не того поля ягоды..:))
Не того поля ягоды..:))
Там туркмена вам в ГТ ставят
Поедешь с Ганчаром картошку копать?
Там туркмена вам в ГТ ставят
Поедешь с Ганчаром картошку копать?