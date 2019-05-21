«Крылья Советов» не собираются подписывать голкипера «Спартака»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов опроверг слухи о том, что самарцы могут арендовать у «Спартака» Александра Максименко.
Аренда Максименко — это слухи. Сам удивился, когда прочитал об этом. Никаких контактов со «Спартаком» на этот счет не было. Да и что говорить о трансферах, если пока непонятно, как мы закончим чемпионат.
Вчера сообщалось о том, что москвичи близки к трансферу вратаря тульского «Арсенала» Михаила Левашова.
Не знал еще что цена этой победы - его трансфер...)))
Не знал еще что цена этой победы - его трансфер...)))
Спартак: А их никто и спрашивать не будет!
Спартак: А их никто и спрашивать не будет!