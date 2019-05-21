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«Крылья Советов» не собираются подписывать голкипера «Спартака»

сегодня, 08:13

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов опроверг слухи о том, что самарцы могут арендовать у «Спартака» Александра Максименко.

Аренда Максименко — это слухи. Сам удивился, когда прочитал об этом. Никаких контактов со «Спартаком» на этот счет не было. Да и что говорить о трансферах, если пока непонятно, как мы закончим чемпионат.

Вчера сообщалось о том, что москвичи близки к трансферу вратаря тульского «Арсенала» Михаила Левашова.

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Все комментарии
Denkuz
Denkuz ответил Bastardo
   103 / 845
сегодня в 16:11
Яшин в начале карьеры пропустил с чужой половины поля, но разве его за это запомнили?
Яшина сравнивать со свиными штанголизами совершенно не корректно.
Bastardo
Bastardo ответил Ненавижу спартак
   376 / 845
сегодня в 14:48
Правильно, зачем Самаре дыра, которая пускает с центра поля.
Яшин в начале карьеры пропустил с чужой половины поля, но разве его за это запомнили?
Гавроша
Гавроша
   22 / 845
сегодня в 14:43
Да кому нужны пупсики?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   53 / 845
сегодня в 13:37
Спартак впаривает свой неликвид, чтоб ослабить конкурентов за свое 6-е место
handreb
handreb
   73 / 845
сегодня в 12:50
Не нужно позорить КС свиным курьезом.
mikysss
mikysss
   75 / 845
сегодня в 10:54
Максименко никуда не уйдет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 845
сегодня в 10:40
А Максименко так радовался неожиданной победе Спартака над Крыльями два дня назад....)))
Не знал еще что цена этой победы - его трансфер...)))
LOpp
LOpp
   16 / 845
сегодня в 10:31
Реброва берите
Anisovich
Anisovich
   74 / 845
сегодня в 10:29
Максимушка любит курьезы.
Caniggia
Caniggia
   43 / 845
сегодня в 09:24
СМИ: «Крылья Советов» не собираются подписывать голкипера «Спартака»
Спартак: А их никто и спрашивать не будет!
mihaluch
mihaluch
   54 / 845
сегодня в 09:09
Слухи есть слухи,немного можно будет верить только после окончания чемпионата.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   42 / 845
сегодня в 09:02
Прекрасная новость. Доведи дело до конца(до пердива), Денис.
ДАША Д
ДАША Д
   158 / 845
сегодня в 08:50
Вполне хороший вариант для Крыльев.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 845
сегодня в 08:40
Вот и Максименко списывают. Не любят в Спартаке своих воспитанников, ой как не любят.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   31 / 845
сегодня в 08:39
После Спартака воротчики все многократно пробитые по 5-7 штук.
cska plus
cska plus
   3 / 845
сегодня в 08:28
На хрена КС этот хрюща.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   42 / 845
сегодня в 08:28
Правильно, зачем Самаре дыра, которая пускает с центра поля.
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