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ФИФА отказалась от расширения состава участников ЧМ-2022 до 48 команд

сегодня, 22:35

ФИФА решила не расширять число участников ЧМ-2022 в Катаре с 32 до 48 команд. В течение последних месяцев организация изучала возможность преодоления логистических и политических сложностей, которые могли бы помешать введению революционного формата. Вероятно, решение ФИФА связано именно с этими проблемами.

Вместе с тем было решено, что мундиаль не будет проводиться за пределами Катара.

Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   213 / 842
сегодня в 23:12
Правильно. Слишком большой разрыв в классе между топами и остальными. Да и три команды в группе это бред.
Вот только в 2026-м году ФИФА к этому вернётся.
ATG
ATG ответил mihaluch
   409 / 842
сегодня в 23:06
48 делегаций почти невозможно разместить в такой маленькой стране как Катар.
да что ты ... Катар может разместить 100 делегаций , давай поспорим ? Надо будет остров построят
mahb9ik
mahb9ik
сегодня в 22:59
ура здравый смысл победил, еще бы чемпионат европы обратно до 16 сделать и збс!!!!
mihaluch
mihaluch
   46 / 842
сегодня в 22:57
48 делегаций почти невозможно разместить в такой маленькой стране как Катар.
112910315
112910315
   2 / 842
сегодня в 22:54
Нашёлся всё-таки кто-то здравомыслящий и в ФИФА
Chivas1
Chivas1
сегодня в 22:52
Ну и правильно!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   233 / 842
сегодня в 22:49
а такую жару кто ходить будет на второсотные сборные
Zely
Zely
   519 / 842
сегодня в 22:48
Правильно. ЧМ должен быть высокого уровня. Может быть , когда-нибудь потом, и другие сборные подтянут свой уровень. И уж только после этого, будем рады Вас видеть на ЧМ
Albasin
Albasin
   15 / 842
сегодня в 22:43
Чемпионат бы такой надоел сразу.
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