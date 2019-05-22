ФИФА отказалась от расширения состава участников ЧМ-2022 до 48 команд

сегодня, 22:35

ФИФА решила не расширять число участников ЧМ -2022 в Катаре с 32 до 48 команд. В течение последних месяцев организация изучала возможность преодоления логистических и политических сложностей, которые могли бы помешать введению революционного формата. Вероятно, решение ФИФА связано именно с этими проблемами.

Вместе с тем было решено, что мундиаль не будет проводиться за пределами Катара.

Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.