Смолов: «Концовка получилась нервная, в том числе, из-за моих промахов»

Нападающий «Локомотива» подвёл итоги финального матча Кубка России против «Урала» (1:0).

Эмоций никаких не осталось, потому что все силы отдали на поле. Было тяжело. Пока что испытываю только усталость. На данный момент только умом понимаю, что выиграл Кубок. Всё круто.

У меня до сих пор очень тёплые отношение с «Уралом». Со многими ребятами я поддерживаю связь, и с президентом в том числе. Для меня во главе угла стояло то, что я впервые могу стать обладателем Кубка России. Не имело значения, против кого мы сегодня играли.

Ещё в первом тайме, когда мы вышли, я прочувствовал всю энергетику, настрой ребят. Я понял, что мы можем сегодня победить. Концовка, к сожалению, получилась нервная, потому что я, в том числе, не сумел реализовать пару моментов. Так, если бы забили, было бы гораздо проще довести матч до победы.

Атмосфера на стадионе очень понравилась. Большое спасибо болельщикам: в первую очередь, «Локомотива», они приехали в Самару нас поддержать. И спасибо тем людям, которые ни за кого конкретно не болели и пришли ради футбольного праздника.