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Санллехи: «Имидж „Арсенала“ в футбольном мире очень сильный»

сегодня, 10:41

Спортивный директор «Арсенала» Рауль Санллехи в интервью для Arsenal Media рассказал о целях клуба на это лето. 

Я могу вам сказать, что мы очень четко и единодушно определились с нашим главным тренером и техническими специалистами, мы знаем, какие приоритеты мы хотим расставить. Мы уже находимся на рынке, обсуждаем трансферы, мы чувствуем себя уверенно. 

Все идет хорошо, имидж «Арсенала» в футбольном мире очень сильный. Нам нужно идти за Лигой чемпионов. Я верю, что у нас есть очень хороший план, чтобы прикрыть проблемные позиции и быть в следующем году намного сильнее. 

Недавно сообщалось, что полузащитник «Аякса» Хаким Зийех попал в сферу интересов «Арсенала».

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