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Красич: «ЦСКА всегда будет первым!»

сегодня, 16:04

Бывший игрок ЦСКА Милош Красич поделился впечатлениями от посещения стадиона «армейцев» «ВЭБ Арены».

Я счастлив, что впервые побывал на новом стадионе ЦСКА. Игра армейцев очень понравилась. Хочу поздравить ребят с отличной победой. Эмоции самые хорошие — давно здесь не был, не видел друзей из России. Буду с радостью приезжать в гости.

Не ждал, что будет так: болельщики очень тепло меня приняли, поблагодарили. Большое им спасибо! Это самые лучшие болельщики в мире! Рад, что они не забыли меня, а я никогда не забуду их. ЦСКА всегда будет первым!

У ЦСКА красивый, современный стадион. Отличный газон, очень хорошие раздевалки. Чувствуется, что игроки  ЦСКА ощущают себя здесь комфортно.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   191 / 831
сегодня в 16:58
От сосиски кожура !!! )))))))))))))))
Snake Plissken
Snake Plissken
   50 / 831
сегодня в 16:44
Это факт! Спасибо, Милош!
cska plus
cska plus
   6 / 831
сегодня в 16:32
Красич красава, все бывшие игроки ЦСКА приезжают к нам а к хрющам даже их старпёры перестали ходить.
форева
форева
   449 / 831
сегодня в 16:30
Всё правильно, наш человек!) ЦВБП!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   47 / 831
сегодня в 16:10
СПАРТАК ВСЕГДА БУДЕТ В КОЛЕННО-ЛОКТЕВОЙ !

ГЫ-ГЫ
Anisovich
Anisovich
   30 / 831
сегодня в 16:08
А он что сейчас первый?
Footbolista
Footbolista
   18 / 831
сегодня в 16:06
Так это он сидит на соккере))...неадекват...
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