Красич: «ЦСКА всегда будет первым!»

Бывший игрок ЦСКА поделился впечатлениями от посещения стадиона «армейцев» « ВЭБ Арены».

Я счастлив, что впервые побывал на новом стадионе ЦСКА . Игра армейцев очень понравилась. Хочу поздравить ребят с отличной победой. Эмоции самые хорошие — давно здесь не был, не видел друзей из России. Буду с радостью приезжать в гости.

Не ждал, что будет так: болельщики очень тепло меня приняли, поблагодарили. Большое им спасибо! Это самые лучшие болельщики в мире! Рад, что они не забыли меня, а я никогда не забуду их. ЦСКА всегда будет первым!