Пети: «„Арсенал“ и Мхитарян стали жертвами, это позор для УЕФА»

Бывший футболист сборной Франции резко раскритиковал УЕФА из-за ситуации с полузащитником «Арсенала» , который отказался ехать на финал Лиги Европы в Баку из соображений безопасности.

«Арсенал» не несет ответственности за эту ситуацию, клуб не виноват в политических обстоятельствах, сложившихся между Арменией и Азербайджаном.

Я считаю, виноват УЕФА . Они должны были всё предвидеть заранее - я не понимаю, как они вообще допустили такое, что футболист не может играть из-за политики.

Если ты решаешь проводить финал еврокубка так далеко, то нужно предусматривать все возможные проблемы. Это позор. «Арсенал» и Мхитарян стали жертвами, и я очень разочарован УЕФА .

Кроме того, это кошмар и для болельщиков, которым предстоит добираться в Баку. Я желаю фанатам всего наилучшего. Это финал еврокубка и большой матч для двух команд, но особенно для «Арсенала».