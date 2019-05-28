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Пети: «„Арсенал“ и Мхитарян стали жертвами, это позор для УЕФА»

сегодня, 12:31
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗавтра в 22:00 Не начался

Бывший футболист сборной Франции Эммануэль Пети резко раскритиковал УЕФА из-за ситуации с полузащитником «Арсенала» Генрихом Мхитаряном, который отказался ехать на финал Лиги Европы в Баку из соображений безопасности.

«Арсенал» не несет ответственности за эту ситуацию, клуб не виноват в политических обстоятельствах, сложившихся между Арменией и Азербайджаном.

Я считаю, виноват УЕФА. Они должны были всё предвидеть заранее - я не понимаю, как они вообще допустили такое, что футболист не может играть из-за политики. 

Если ты решаешь проводить финал еврокубка так далеко, то нужно предусматривать все возможные проблемы. Это позор. «Арсенал» и Мхитарян стали жертвами, и я очень разочарован УЕФА.

Кроме того, это кошмар и для болельщиков, которым предстоит добираться в Баку. Я желаю фанатам всего наилучшего. Это финал еврокубка и большой матч для двух команд, но особенно для «Арсенала».

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   237 / 833
сегодня в 13:32
Ракицкий тоже отказался бы ехать в Киев с Зенитом :(
311
311
   38 / 833
сегодня в 13:21
Как вообще можно всё предвидеть заранее? Когда выбирали, Мхитарян был в МЮ, а МЮ в ЛЧ!)
vovinho11
vovinho11 ответил Project Pandora
сегодня в 13:12
Много шума из ничего, это ваше чемпионство и дальнейшее участие в ЛЧ.
Газпрому тоже золото вручили!
LOpp
LOpp ответил parallels
   20 / 833
сегодня в 13:03
ага, вот так послушают его, и не отдадут завтра питеру финал ЛЧ - а то вдруг ДК до него доберётся! ведь такой расклад надо учитывать, согласно мнению пети 😄
Питер претендует на финал ЛЧ?
чемпионство с душком
чемпионство с душком ответил Project Pandora
   199 / 833
сегодня в 13:02
Много шума из ничего, это ваше чемпионство и дальнейшее участие в ЛЧ.
Зенит честно выиграл чемпионство!
не надо.
cska plus
cska plus
   6 / 833
сегодня в 12:43
УЕФА мог перенести финал.
Project Pandora
Project Pandora ответил kastites
   592 / 833
сегодня в 12:39
Много шума из ничего, это ваше чемпионство и дальнейшее участие в ЛЧ.
Romeo 777
Romeo 777
   136 / 833
сегодня в 12:39
Это позор в первую очередь самому Мхитаряну, которому никто не запрещал участвовать в финале, у которого просто не оказалось ничего между ног в отличии от его земляков из Армении, которые приезжали и приезжают на соревнования в Азербайджан.
parallels
parallels
   1 / 833
сегодня в 12:35
ага, вот так послушают его, и не отдадут завтра питеру финал ЛЧ - а то вдруг ДК до него доберётся! ведь такой расклад надо учитывать, согласно мнению пети 😄
kastites
kastites
   30 / 833
сегодня в 12:33
Много шума из ни чего
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