Чех: «В „Арсенале“ не хватает давления»

Голкипер «Арсенала» Петр Чех поделился мыслями о том, чего не хватает английской команде.
Это будет звучать странно, но я думаю, что в целом в «Арсенале» не хватает давления.
Здесь все думают следующим образом: если вы проиграли - значит проиграли, если вы выиграли - значит выиграли.
В «Челси», когда мы проигрывали, атмосфера в раздевалки была похожа на похороны. Это было настолько плохо. С самого начала ты было давление после каждой игры.
Недавно сообщалось, что Петр Чех станет спортивным директором «Челси».
а теперь-давление...
а теперь-давление...