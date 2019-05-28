Чех: «В „Арсенале“ не хватает давления»

Голкипер «Арсенала» поделился мыслями о том, чего не хватает английской команде.

Это будет звучать странно, но я думаю, что в целом в «Арсенале» не хватает давления.

Здесь все думают следующим образом: если вы проиграли - значит проиграли, если вы выиграли - значит выиграли.

В «Челси», когда мы проигрывали, атмосфера в раздевалки была похожа на похороны. Это было настолько плохо. С самого начала ты было давление после каждой игры.