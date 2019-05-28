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Чех: «В „Арсенале“ не хватает давления»

сегодня, 14:13

Голкипер «Арсенала» Петр Чех поделился мыслями о том, чего не хватает английской команде. 

Это будет звучать странно, но я думаю, что в целом в «Арсенале» не хватает давления. 

Здесь все думают следующим образом: если вы проиграли - значит проиграли, если вы выиграли - значит выиграли. 

В «Челси», когда мы проигрывали, атмосфера в раздевалки была похожа на похороны. Это было настолько плохо. С самого начала ты было давление после каждой игры. 

Недавно сообщалось, что Петр Чех станет спортивным директором «Челси».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   22 / 829
сегодня в 15:21
Раньше все рвались наверх,
а теперь-давление...
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 829
сегодня в 14:38
Значит в Арсенале все все по фигу.
cska plus
cska plus
   6 / 829
сегодня в 14:20
Давление есть в любом уважающим себя клубе, кроме таких как спартак, привыкшие позорам.
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