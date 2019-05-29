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Новые правила УЕФА вступят в силу 25 июня

сегодня, 11:02

В пресс-службе УЕФА сообщили, что изменения в правила футбола вступят в силу с 25 июня. 

Различные изменения в правилах, одобренные в марте IFAB, будут применяться на всех соревнованиях УЕФА, которые начинаются 25 июня или после этой даты, в соответствии с решением IFAB.

На заседании были приняты следующие изменения в правила: игрокам атакующей команды больше нельзя становиться в стенку обороняющейся команды при исполнении штрафного удара, они должны находиться минимум в метре от нее и не мешать защитникам; при замене футболист обязан покинуть поле в том месте, где ближе всего к нему располагается боковая линия поля; отменено правило, согласно которому мяч должен покидать штрафную площадь при розыгрыше удара от ворот, прежде чем его коснется полевой игрок; будет наказываться непреднамеренная игра рукой, если футболист при этом забил гол или создал голевой момент.

Недавно отмечалось, что УЕФА не рассматривал вопрос отмены правила выездного гола.

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