Родриго уверен, что сборная Бразилии без Неймара будет слабее

сегодня, 10:07

Нападающий «Реала» высказался о составе сборной Бразилии на ЧМ ‑2026, заявив, что форвард должен оставаться ключевой фигурой команды.

На фоне перестройки «селесао» под руководством Карло Анчелотти и споров о роли бывшей звезды «Барселоны» Родриго уверен, что без Неймара сборной будет сложнее добиться успеха на мировом уровне. В эфире программы Um Dia Com... на CazeTV вингер выступил с эмоциональной речью в поддержку ветерана, подчеркнув его символическое значение и влияние в раздевалке.

«Это логично [что такой игрок нам необходим]. На мой взгляд, тут вообще не о чем спорить. Но, конечно, он должен быть в порядке, пока он все еще набирает форму после операции на колене. Побеждать без него будет сложнее — он нам нужен», — сказал Родриго.