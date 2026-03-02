Top.Mail.Ru
Родриго уверен, что сборная Бразилии без Неймара будет слабее

сегодня, 10:07

Нападающий «Реала» Родриго Силва высказался о составе сборной Бразилии на ЧМ‑2026, заявив, что форвард Неймар должен оставаться ключевой фигурой команды.

На фоне перестройки «селесао» под руководством Карло Анчелотти и споров о роли бывшей звезды «Барселоны» Родриго уверен, что без Неймара сборной будет сложнее добиться успеха на мировом уровне. В эфире программы Um Dia Com... на CazeTV вингер выступил с эмоциональной речью в поддержку ветерана, подчеркнув его символическое значение и влияние в раздевалке.

«Это логично [что такой игрок нам необходим]. На мой взгляд, тут вообще не о чем спорить. Но, конечно, он должен быть в порядке, пока он все еще набирает форму после операции на колене. Побеждать без него будет сложнее — он нам нужен», — сказал Родриго.

lazzioll
lazzioll
сегодня в 13:34, ред.
я думаю что Анчеллоти возьмет Неймара. пусть даже для простых матчей где все решено выходит. все равно травмируется или еще чего. а так для обоймы норм. я не думаю что неиграющий 10 лет Неймар хуже мега звезд типа Ришарлисона которого зачем то пихают в эту сборную. другое дело что Неймар типа на лавке сидеть не захочет, как тренер скажет так и будет, посидит. я вам напомню, сборная Бразилии - это место куда бразильские футболисты молятся чтоб попасть. никто там с недовольной мордой не ходит и не воспринимает игру за сборную как наказание. просто многие не с той колокольни судят по этой сборной.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:54, ред.
Игроки стали много болтать, а их дело играть. Как же Анчелотти раньше жил без советов Родриго? Что может дать Неймар Сборной Бразилии? Добавить зрелищности? Пожалуй... У него в арсенале много эффектных финтов, но в футболе голы гораздо важнее. Какой толк от того, что он их будет в центре поля демонстрировать, да ещё в издевательской форме по отношению к соперникам? Никакого... Жаль, что сейчас нет защитников уровня Джентиле, именно этот человек на ЧМ 1982 опекал Марадону в матче Италия - Аргентина, он съел аргентинскую звезду. После игры Клаудио сказал: — "Футбол - это не для гребаных балерин". Кстати, в матче с Бразилией он съел самого Зико. Мне кажется зря отказались от персональной опеки.. Что до Неймара, то Анчелотти оказался в непростой ситуации... Впрочем, он умеет бегать между струйками.
pkhws7yrkd6y
pkhws7yrkd6y
сегодня в 11:58
С Неймаром-то их точно никто ни в одном баре не перепьёт
pb44wr86ejwv
pb44wr86ejwv ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 11:40
Тоже самое пели и перед Катаром. Однако...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:36
Родриго думает, что это он тренер сб. Бразилии))
То что в реале допустимо, в сборной не будет. Неймар ничего не даст команде..кроме медицности
h2e6qb9z6qzw
h2e6qb9z6qzw
сегодня в 10:28
Не думаю что он принесет пользу в игре....
Nenash
Nenash
сегодня в 10:25
Пошло давление на папу.. 😄
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:17
Карло разберётся, ему виднее...
njgrt329tpzf
njgrt329tpzf
сегодня в 10:16
Это уже смотря в какой форме он будет
Capral
Capral
сегодня в 10:14
Я уже стал забывать о нём, а он оказывается ещё кому-то нужен, в его то годы.
wtfny2rksgdx
wtfny2rksgdx
сегодня в 10:08
Неймару уже пора на пенсию, сборную он точно не усилит, лишь вызовет раздражение у более сильных форвардов.
