Артета прокомментировал вынужденную замену Райса в игре против «Челси»

1772434909

сегодня, 10:01

Менеджер «Арсенала» Микель Артета сообщил новости о состоянии хавбека после победы над «Челси» со счётом 2:1.

Английский полузащитник отдал голевую передачу на победный мяч и отлично отработал в обороне, вернувшись и накрыв опасную контратаку с участием Педру Нету.

Позже он, похоже, потянул мышцу, выполняя передачу назад на голкипера Давида Райю. Полузащитник продолжил игру ещё немного, но затем сам запросил замену.

«Деклан попросил замену, так что ему предстоит пройти обследование, и только потом станет ясно, сможет ли он сыграть в среду», — сказал Артета.