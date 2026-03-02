Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Артета прокомментировал вынужденную замену Райса в игре против «Челси»

сегодня, 10:01
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Менеджер «Арсенала» Микель Артета сообщил новости о состоянии хавбека Деклана Райса после победы над «Челси» со счётом 2:1.

Английский полузащитник отдал голевую передачу на победный мяч и отлично отработал в обороне, вернувшись и накрыв опасную контратаку с участием Педру Нету.

Позже он, похоже, потянул мышцу, выполняя передачу назад на голкипера Давида Райю. Полузащитник продолжил игру ещё немного, но затем сам запросил замену.

«Деклан попросил замену, так что ему предстоит пройти обследование, и только потом станет ясно, сможет ли он сыграть в среду», — сказал Артета.

Подписывайся в ВК
Все новости
Эмре Джан пропустит остаток сезона из-за разрыва крестообразной связки
Вчера, 23:05
В «Реале» не знают, когда Мбаппе вернется на поле
Вчера, 19:19
ОфициальноФорвард «Барселоны» Левандовски получил травму
Вчера, 16:08
Роналду травмировался в игре саудовской лиги
Вчера, 07:49
Мбаппе может пропустить матч «Реал» — «Бенфика»
24 февраля
Лофтус-Чик получил серьёзную травму головы в матче «Милана»
23 февраля
Все комментарии
vmccwapssw6k
vmccwapssw6k
сегодня в 10:33
Здоровья и дай Бог чтобы просто потянул....
6u2tzy77qz33
6u2tzy77qz33
сегодня в 10:07
Мелкая травма за такую победу - небольшая плата.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 