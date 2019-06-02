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Селихов о победе «Ливерпуля»: «После той встречи всегда за вас, пацаны»

02 июня 2019, 01:50
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Голкипер «Спартака» Александр Селихов  в своём Instagram поздравил «Ливерпуль» с победой над «Тоттенхэмом» (2:0) в финале Лиги чемпионов.

После той самой встречи всегда за вас, пацаны.

Напомним, год назад именно Селихов защищал ворота «Спартака», когда «красно-белые» уступили «Ливерпулю» на «Энфилде» со счётом 0:7.

Селихов о победе «Ливерпуля»: «После той встречи всегда за вас, пацаны»

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 816
02 июня в 09:44
Так всегда благодарят насильника.Фу-у-у-уууууууууууу.......
mortid
mortid
   145 / 816
02 июня в 08:35
Вот это подлизнул униженный ))))))) После той самой встречи нормальный человек ненавидел бы их. Жди теперь пост от Салаха: "Понравилось в той встрече? подмахивай )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 816
02 июня в 08:12
Ребров после 14-ти голов в Питере за 3 матча - с детства за "Зенит"....
Селихов после 7-ми голов за матч - за "Ливерпуль"...
Начинающий Максименко - ярый поклонник Тулы и Оренбурга...))
ekliziast
ekliziast ответил Белорусский вокзал
   352 / 816
02 июня в 07:11
После того как спартак изнасиловали в англии, все спартачи стали поклонниками Ливера. Видимо понравилось! Гы-гы
Проиграть Ливерпулю не позор, позор проигрывать минскому Динамо , а после покупать матч за газовые скидки.Это позор на века.
cevin cigan
cevin cigan
   7 / 816
02 июня в 07:09
Извращенец-мазохист!( если честно,то подумал о Ливер-Барса,что логично. Многие влюбились в Ливер после камбека,а оно вон про что....)
Князько
Князько
   628 / 816
02 июня в 06:04
ну прям как девчонка, которую "распечатали")
КЭТиК
КЭТиК
   67 / 816
02 июня в 05:59
Получил свое и счастлив .
Sunny.
Sunny.
   188 / 816
02 июня в 03:06
типа смыл позор
gentlewolf
gentlewolf
   289 / 816
02 июня в 02:56
Нет слов. После такого Селихов должен сделать каминг-аут.
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 816
02 июня в 02:46
Эх, Саня, лучше бы ты промолчал!!!
parallels
parallels
   2 / 816
02 июня в 02:30
этот финал ничем не запомнился, потом будут только вспоминать, что баба полуголая выбегала на поле. другое дело - высадка спартака в ливерпуле. это будут помнить вечно! пс: позор!
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   343 / 816
02 июня в 02:12
    goalaktika
    goalaktika
       179 / 816
    02 июня в 02:10
    Ничё норм. Пацан с чувством юмора)
    Gelious
    Gelious
       155 / 816
    02 июня в 01:55
    Стокгольмский синдром. Позор!
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