Селихов о победе «Ливерпуля»: «После той встречи всегда за вас, пацаны»

02 июня 2019, 01:50

Голкипер «Спартака» в своём Instagram поздравил «Ливерпуль» с победой над «Тоттенхэмом» (2:0) в финале Лиги чемпионов.

После той самой встречи всегда за вас, пацаны.

Напомним, год назад именно Селихов защищал ворота «Спартака», когда «красно-белые» уступили «Ливерпулю» на «Энфилде» со счётом 0:7.