Селихов о победе «Ливерпуля»: «После той встречи всегда за вас, пацаны»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов в своём Instagram поздравил «Ливерпуль» с победой над «Тоттенхэмом» (2:0) в финале Лиги чемпионов.
После той самой встречи всегда за вас, пацаны.
Напомним, год назад именно Селихов защищал ворота «Спартака», когда «красно-белые» уступили «Ливерпулю» на «Энфилде» со счётом 0:7.
Селихов после 7-ми голов за матч - за "Ливерпуль"...
Начинающий Максименко - ярый поклонник Тулы и Оренбурга...))
Селихов после 7-ми голов за матч - за "Ливерпуль"...
Начинающий Максименко - ярый поклонник Тулы и Оренбурга...))