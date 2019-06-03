«Торпедо» объявил об отставке главного тренера

Пресс-служба московского «Торпедо» сообщила, что контракт с главным тренером не будет продлен.

Мы выражаем огромную благодарность Игорю Владимировичу за проделанную работу и существенный вклад в решение задачи на сезон - выход в ФНЛ - и желаем ему дальнейших успехов в тренерской карьере.

Напомним, что Игорь Колыванов возглавлял «Торпедо» с июня 2017 года.

О назначении нового главного тренера команды будет сообщено в ближайшие дни.