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«Торпедо» объявил об отставке главного тренера

вчера, 21:40

Пресс-служба московского «Торпедо» сообщила, что контракт с главным тренером Игорем Колывановым не будет продлен.

Мы выражаем огромную благодарность Игорю Владимировичу за проделанную работу и существенный вклад в решение задачи на сезон - выход в ФНЛ - и желаем ему дальнейших успехов в тренерской карьере. 

Напомним, что Игорь Колыванов возглавлял «Торпедо» с июня 2017 года.

О назначении нового главного тренера команды будет сообщено в ближайшие дни.

Ранее СМИ сообщили, что новым наставником «Торпедо» станет Сергей Игнашевич

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   57 / 833
сегодня в 00:34
Торпедо усиливается или снова в ПФЛ?
beefs
beefs
   160 / 833
вчера в 23:56
Колыванов не подходит для ФНЛ?
Alladins
Alladins
   306 / 833
вчера в 21:57
Наконец-то это дерево убрали.
Союзник противников
Союзник противников
   19 / 833
вчера в 21:53
Знаем.Удачи Серёге,чтобы через пару лет сменил обанкротившегося Гончаренко.
mangoх12
mangoх12 ответил Cimonn
   30 / 833
вчера в 21:53
Колыванов не тянет как тренер, на нем проклятье письма 14-и, пусть всё у него будет по прежнему.
Колыванов дубовый всегда был
Cimonn
Cimonn
   180 / 833
вчера в 21:45
Колыванов не тянет как тренер, на нем проклятье письма 14-и, пусть всё у него будет по прежнему.
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