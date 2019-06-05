Сафонов: «Самый реальный вариант для Бердыева - сборная России»

сегодня, 17:41

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал уход тренера из «Рубина».

Для меня это не стало неожиданностью. Курбан – хороший тренер, но он любит, когда вокруг созданы хорошие финансовые условия для работы. У нас есть тренеры-спасатели Тарханов, Антихович и другие. А есть, кто предпочитают зону комфорта.

– Некоторые сейчас говорят, что он бросил «Рубин»

– Я не думаю, что он бросил «Рубин». Собрался совет директоров и нормально разошлись. Зачем использовать такие выражения? Один бросил, второго кинули. Решили, что профессиональнее и правильнее пожать руки и разойтись. Без скандалов и интриг. Это уже точно лучше, чем история с Глушаковым. Нормальный развод.

– Сможет ли он получить работу уже в ближайшем сезоне РПЛ ? Пишут про «Ростов», «Динамо»

– Думаю, что нет. Скорее поверю, что он примет условный «Кайрат».

– А перспектива возглавить сборную после Евро-2020?