Сафонов: «Самый реальный вариант для Бердыева - сборная России»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал уход тренера Курбана Бердыева из «Рубина».
Для меня это не стало неожиданностью. Курбан – хороший тренер, но он любит, когда вокруг созданы хорошие финансовые условия для работы. У нас есть тренеры-спасатели Тарханов, Антихович и другие. А есть, кто предпочитают зону комфорта.
– Некоторые сейчас говорят, что он бросил «Рубин»
– Я не думаю, что он бросил «Рубин». Собрался совет директоров и нормально разошлись. Зачем использовать такие выражения? Один бросил, второго кинули. Решили, что профессиональнее и правильнее пожать руки и разойтись. Без скандалов и интриг. Это уже точно лучше, чем история с Глушаковым. Нормальный развод.
– Сможет ли он получить работу уже в ближайшем сезоне РПЛ? Пишут про «Ростов», «Динамо»
– Думаю, что нет. Скорее поверю, что он примет условный «Кайрат».
– А перспектива возглавить сборную после Евро-2020?
– Здесь могут быть варианты. Но многое зависит от РФС, как они отреагируют. Это наиболее реальный для него вариант в случае ухода Черчесова. Но сразу надо понимать, Бердыев – дорогой тренер.
Тем более, что есть хоть какой-то результат.
Тем более, что есть хоть какой-то результат.