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Сафонов: «Самый реальный вариант для Бердыева - сборная России»

сегодня, 17:41

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал уход тренера Курбана Бердыева из «Рубина».

Для меня это не стало неожиданностью. Курбан – хороший тренер, но он любит, когда вокруг созданы хорошие финансовые условия для работы. У нас есть тренеры-спасатели Тарханов, Антихович и другие. А есть, кто предпочитают зону комфорта.

– Некоторые сейчас говорят, что он бросил «Рубин» 

– Я не думаю, что он бросил «Рубин». Собрался совет директоров и нормально разошлись. Зачем использовать такие выражения? Один бросил, второго кинули. Решили, что профессиональнее и правильнее пожать руки и разойтись. Без скандалов и интриг. Это уже точно лучше, чем история с Глушаковым. Нормальный развод. 

– Сможет ли он получить работу уже в ближайшем сезоне РПЛ? Пишут про «Ростов», «Динамо»

– Думаю, что нет. Скорее поверю, что он примет условный «Кайрат». 

– А перспектива возглавить сборную после Евро-2020?

– Здесь могут быть варианты. Но многое зависит от РФС, как они отреагируют. Это наиболее реальный для него вариант в случае ухода Черчесова. Но сразу надо понимать, Бердыев – дорогой тренер. 

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
   418 / 833
сегодня в 18:16
Черчесова не выгнать...
Тем более, что есть хоть какой-то результат.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   325 / 833
сегодня в 18:12
Усатый ещё долго в сборной будет
Пепс
Пепс
   449 / 833
сегодня в 17:54
Интересно было б в сборной его посмотреть.
АС35
АС35
   684 / 833
сегодня в 17:50
Бердыев сколько не проживёт, чтобы дождаться когда уйдёт Черчесов
Литейный 4
Литейный 4
   17 / 833
сегодня в 17:49
Самый реальный вариант это сборная туркмении. Пусть там ставит свой автобус. Гыгыгы
Boytser
Boytser
   667 / 833
сегодня в 17:43
Полный бред, методы бердыева - автобус и прошлый век.
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