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Бердыев готов работать в трех клубах чемпионата России

сегодня, 20:13

Бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев обозначил трем клубам РПЛ готовность начать в них работу.

«Бердыев не собирается брать паузу в работе. Через связи с агентами он уже обозначил трем клубам свое желание работать. Речь о „Локомотиве“, „Динамо“ и „Ростове“. При этом он понимает, что возглавить одну из этих команд сейчас практически невозможно. Поэтому это скорее работа на перспективу. Финансово неустойчивые варианты Бердыев рассматривать не будет», — сообщил источник.

«Рубин» сегодня объявил о расставании с Бердыевым.

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Все комментарии
parallels
parallels
   2 / 829
сегодня в 20:52
а помните, как хряки молились, чтобы он возглавил спартак?)
Valeleo
Valeleo
   422 / 829
сегодня в 20:50
Где нечего украсть КББ не предлагать, а лучше гнать его отовсюду.
Caniggia
Caniggia
   63 / 829
сегодня в 20:46
Карпа пора гнать из Ростова, клуб при нем деградирует, играя в одни тупые навесы и забросы, никакой мысли в атаке и возвращать Бердыя.
STVA 1
STVA 1 ответил FILL3286
   27 / 829
сегодня в 20:40
конюшню примет после выгона из стойла беллоруса)))))
Гинер его не пустит , иначе коняшки по миру пойдут )))
Absinthe5
Absinthe5
   97 / 829
сегодня в 20:40
Только Сельмаш, Бекиевич! Очень ждем!
112910415
112910415
   114 / 829
сегодня в 20:39
какая неожиданная, нестандартная заявка...
Литейный 4
Литейный 4
   15 / 829
сегодня в 20:34
Какой следующий клуб, на который перестанут ходить болельщики? Гыгыгы
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Zlatan35
   8 / 829
сегодня в 20:26
в локо бог и царь кабинеты
FILL3286
FILL3286
   25 / 829
сегодня в 20:25
конюшню примет после выгона из стойла беллоруса)))))
Zlatan35
Zlatan35
   16 / 829
сегодня в 20:23
C Локомотивом, где Палыч - Бог и Царь) это что-то невероятное, не надо и мечтать, мечты не всегда сбываются.
Carradona
Carradona
   290 / 829
сегодня в 20:17
Одновременно
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