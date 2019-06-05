Бердыев готов работать в трех клубах чемпионата России

сегодня, 20:13

Бывший наставник «Рубина» обозначил трем клубам РПЛ готовность начать в них работу.

«Бердыев не собирается брать паузу в работе. Через связи с агентами он уже обозначил трем клубам свое желание работать. Речь о „Локомотиве“, „Динамо“ и „Ростове“. При этом он понимает, что возглавить одну из этих команд сейчас практически невозможно. Поэтому это скорее работа на перспективу. Финансово неустойчивые варианты Бердыев рассматривать не будет», — сообщил источник.

«Рубин» сегодня объявил о расставании с Бердыевым.