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Власти Татарстана не подтверждают факт отставки Бердыева

сегодня, 13:15

Заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что ясность в ситуации с бывшим наставником «Рубина» Курбаном Бердыевым наступит в ближайшее время. Отметим, что руководство Татарстана по-прежнему не подтверждает факт отставки 66-летнего футболиста, хотя о ней уже объявил казанский клуб.

Для нас информация совершенно не противоречивая, а очевидная. На сегодняшний день факт отставки [Бердыева] мы не подтверждаем, мы призываем немножко дождаться. Думаю, в самое ближайшее время будет ясность в этом вопросе.

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Все комментарии
Absinthe5
Absinthe5
   89 / 814
сегодня в 13:56
Опять осведомителя от новостей о Бекииче пучит)
Байкал-38
Байкал-38
   22 / 814
сегодня в 13:48
Опять вокруг Бердыева какие то мутки.
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