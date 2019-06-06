Власти Татарстана не подтверждают факт отставки Бердыева

сегодня, 13:15

Заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что ясность в ситуации с бывшим наставником «Рубина» наступит в ближайшее время. Отметим, что руководство Татарстана по-прежнему не подтверждает факт отставки 66-летнего футболиста, хотя о ней уже объявил казанский клуб.