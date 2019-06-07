Левитин: «Евро-2020 важен прежде всего для Санкт-Петербурга и его развития»

Помощник президента РФ Игорь Левитин уверен, что Санкт-Петербург сможет достойно провести матчи чемпионата Европы-2020 года.
Чемпионат Европы важен прежде всего для города и его развития. Россия организовала не так давно чемпионат мира по футболу, это был яркий праздник. Великолепная организация была отмечена президентом РФ, международными организациями, получилось все на высочайшем уровне. Несколько дней назад Инфантино еще раз отметил, что это был лучший чемпионат мира в истории.
Игры в Сочи, Красноярске (в 2014 и 2019 годах они приняли зимние Олимпиаду и Универсиаду соответственно) сделали эти города совсем другими. И я уверен, что Евро-2020 докажет, что Петербург способен принять любые вызовы.