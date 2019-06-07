Левитин: «Евро-2020 важен прежде всего для Санкт-Петербурга и его развития»

Помощник президента РФ Игорь Левитин уверен, что Санкт-Петербург сможет достойно провести матчи чемпионата Европы-2020 года.

Чемпионат Европы важен прежде всего для города и его развития. Россия организовала не так давно чемпионат мира по футболу, это был яркий праздник. Великолепная организация была отмечена президентом РФ , международными организациями, получилось все на высочайшем уровне. Несколько дней назад Инфантино еще раз отметил, что это был лучший чемпионат мира в истории.

Игры в Сочи, Красноярске (в 2014 и 2019 годах они приняли зимние Олимпиаду и Универсиаду соответственно) сделали эти города совсем другими. И я уверен, что Евро-2020 докажет, что Петербург способен принять любые вызовы.