Колобков: «Футбол - главный вид спорта в России»

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что футбол является главным видом спорта в России.

Сейчас футболом занимается 2,9 млн - это и любители, и профессионалы. Для нас - это главный вид спорта. И в последнее время число занимающихся им увеличилось на 15-18 процентов.