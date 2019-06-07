Колобков: «Футбол - главный вид спорта в России»

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что футбол является главным видом спорта в России.
Сейчас футболом занимается 2,9 млн - это и любители, и профессионалы. Для нас - это главный вид спорта. И в последнее время число занимающихся им увеличилось на 15-18 процентов.
Недавно Колобков рассказал о готовности Санкт-Петербурга к матчам Евро-2020.
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Не забудь себе лайк поставить со всех 100500 фейков!
Не следит дядя за трендами и неправильно расставляет приоритеты...
Сначала была эпоха тенниса, затем пришла эра дзюдо..:))
Ну, накрайняк, - хоккей (ночной)..:))
Не следит дядя за трендами и неправильно расставляет приоритеты...
Сначала была эпоха тенниса, затем пришла эра дзюдо..:))
Ну, накрайняк, - хоккей (ночной)..:))