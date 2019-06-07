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Колобков: «Футбол - главный вид спорта в России»

сегодня, 11:10

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что футбол является главным видом спорта в России.

Сейчас футболом занимается 2,9 млн - это и любители, и профессионалы. Для нас - это главный вид спорта. И в последнее время число занимающихся им увеличилось на 15-18 процентов.

Недавно Колобков рассказал о готовности Санкт-Петербурга к матчам Евро-2020.

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Все комментарии
makkie
makkie ответил Alladins
   18 / 816
сегодня в 11:45
Из-за постоянного позора свиней в Европе и постоянные распри и скандалы, за рубежом кажется, что у нас главный вид спорта лайканье.
Ой, кто заговорил :)
Не забудь себе лайк поставить со всех 100500 фейков!
Alladins
Alladins
   216 / 816
сегодня в 11:43
Из-за постоянного позора свиней в Европе и постоянные распри и скандалы, за рубежом кажется, что у нас главный вид спорта лайканье.
ОПС
ОПС
   169 / 816
сегодня в 11:41
А никто в этом и не сомневается. Футбол прекрасный вид спорта, только грязи в нем многовато. Убрать бы эти футбольные и околофутбольные дрязги, склоки и мешки денег, было б наверное хорошо.
Boxert
Boxert
   116 / 816
сегодня в 11:25
В тарасовке главный вид спорта кто кого быстрее обгадит и лайкнет напоследок.
Splurgeloa
Splurgeloa ответил Cimonn
   480 / 816
сегодня в 11:24
Только свиньи оскверняют этот вид спорта.
спартак это не футбол.спартак это антифутбол))
Cimonn
Cimonn
   51 / 816
сегодня в 11:23
Только свиньи оскверняют этот вид спорта.
Splurgeloa
Splurgeloa
   480 / 816
сегодня в 11:23
Тогда в Бразилии главный вид спорта - хоккей))
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   250 / 816
сегодня в 11:22
Но, глядя на игру свиней и их вечные позоры, иногда кажется совсем обратное.
FILL3286
FILL3286 ответил Морозовский
   14 / 816
сегодня в 11:21
А где, они, футболисты?!
В зените все легенды)) ХАХАХА
HINGAN
HINGAN
сегодня в 11:18
Это может сказать только враг развития вообще спорта в России.
морозз
морозз
   72 / 816
сегодня в 11:18
Ещё один питерский фантазёр, в сборную вызывается сокрушитель маникенов Заболотный в связи с отсутствием хороших нападающих! Где эти миллионы человек играющих в футбол?
drug01
drug01
   81 / 816
сегодня в 11:17
Самый денежный!
particular
particular
   1 / 816
сегодня в 11:17
Так можно и министерского кресла лишиться..:))
Не следит дядя за трендами и неправильно расставляет приоритеты...
Сначала была эпоха тенниса, затем пришла эра дзюдо..:))
Ну, накрайняк, - хоккей (ночной)..:))
Морозовский
Морозовский
   4 / 816
сегодня в 11:14
А где, они, футболисты?!
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