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Ривалдо: «„Барселоне“ нужен Неймар, а не Гризманн»

сегодня, 18:53

Легендарный бразилец Ривалдо выразил мнение, что «Барселоне» стоит попытаться этим летом вернуть в команду Неймара, а не работать над трансфером нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

Если бы я мог выбрать одного игрока для «Барселоны», то это был бы Неймар. Он уже играл за «Барселону» и приносил команде много пользы. Что же касается Гризманна, то подписание такого футболиста - это, безусловно, риск. Никто не знает, сможет ли он сыграться с Месси и Суаресом.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
   375 / 806
сегодня в 19:24
А что же ты мозги не правил Неймару, когда тот уходить собрался?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   130 / 806
сегодня в 19:05
Неужели в Барселоне радужные?
Ismadiyar
Ismadiyar
сегодня в 19:01
Да хватит уже тему с Неймаром поднимать достали, у Неймара был прекрасный шанс стать легендой Барсы, и Суарес с Месси здорово ему помогали в этом, он был в числе трех лучших бомбардиров ЛЧ (вместе с Роном и Месси) Номинировался на ЗМ, а он решил поднять бабла и сейчас больше проявляется в скандалах чем в футболе...Да и вряд ли ПСЖ отдаст его меньше чем за 300 лямов, а у Барсы сейчас больше 150 нет. Гризманн тоже не лучший вариант, но хоть с ним Месси и Суарес могут сыграться
League1
League1
   40 / 806
сегодня в 19:01
Барселоне мешает меська. И это хорошо.
ilyafrom
ilyafrom
   415 / 806
сегодня в 18:59
Ни тот, ни другой
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Jeck Denielse
   222 / 806
сегодня в 18:56
Нейманн..??? Гризмар... ???
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 806
    сегодня в 18:55
    Нейманн..???
    Гризмар... ???
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