Ривалдо: «„Барселоне“ нужен Неймар, а не Гризманн»

Легендарный бразилец Ривалдо выразил мнение, что «Барселоне» стоит попытаться этим летом вернуть в команду Неймара, а не работать над трансфером нападающего мадридского «Атлетико» .

Если бы я мог выбрать одного игрока для «Барселоны», то это был бы Неймар. Он уже играл за «Барселону» и приносил команде много пользы. Что же касается Гризманна, то подписание такого футболиста - это, безусловно, риск. Никто не знает, сможет ли он сыграться с Месси и Суаресом.