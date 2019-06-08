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Де Лаурентис: «„Интер“ хочет разрушить мою команду»

сегодня, 10:58

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис признался, что «Интер» хотел приобрести некоторых футболистов его команды.

Мои сотрудники говорят мне, что «Интер» хочет разрушить мою команду, они просили продать сильнейших футболистов. Но я не собираюсь их продавать, ни Петра Зелинского, ни Лоренцо Инсинье. 

Мы не супермаркет, наши игроки не продаются, если только мы не купим кого-то, кто, по нашему мнению, сделает команду сильнее. 

Ранее Аурелио Де Лаурентис рассказал о трансферной политике клуба на это лето.

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Все комментарии
galem72
galem72
   132 / 810
сегодня в 13:18
Открылось летнее окно и наступило время для сказок от неаполитанского продюсера! ))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   86 / 810
сегодня в 12:48
Надеюсь распродажа ограничится одним Кулибали.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   201 / 810
сегодня в 12:46
да Интер ток гадит у себя в Италии остальным командам. Скупает, переманивает. А Самое смешное - результата нет и не будет. Пока вновь кого-нибудь не подставят
Bavaria_M
Bavaria_M
   149 / 810
сегодня в 12:27
Ну да вы супермаркет юве
311
311
   31 / 810
сегодня в 12:15
Что не так? Все кому-то продают, кого-то покупают. Не хочешь - не продавай!)
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 810
сегодня в 11:32
если только.....
а как же Инсинье ,который Сарри предателем назвал?))
kotmyshka
kotmyshka
   82 / 810
сегодня в 11:31
вот такие они нехорошие, а мы белые и пушистые...
la-respect0
la-respect0
   542 / 810
сегодня в 11:04
Чтобы быть хотя бы вторыми , логично же...
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   473 / 810
сегодня в 11:00
Глупый Интер. Какой смысл разрушать вторую команду?
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