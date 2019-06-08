Де Лаурентис: «„Интер“ хочет разрушить мою команду»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис признался, что «Интер» хотел приобрести некоторых футболистов его команды.

Мои сотрудники говорят мне, что «Интер» хочет разрушить мою команду, они просили продать сильнейших футболистов. Но я не собираюсь их продавать, ни Петра Зелинского, ни Лоренцо Инсинье.

Мы не супермаркет, наши игроки не продаются, если только мы не купим кого-то, кто, по нашему мнению, сделает команду сильнее.