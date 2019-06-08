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Ругани близок к продлению контракта с «Ювентусом»

вчера, 20:20

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани близок к продлению контракта с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2024 года.

В минувшем сезоне Ругани провел 20 матчей за «Ювентус» и забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что Ругани может продолжить карьеру в «Роме».

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Медив
Медив ответил Bеликий Князь
   39 / 791
вчера в 22:46
Ты что тошнишь? Если Сарри не по душе ваш 77клуб, это не значит, что он плохой тренер. Вон Азарчик ваш уже перед реалом булки раздвинул. Саботажник он ещё тот. Так что если Челси заиграет, в чём я сомневаюсь, то это будет не из-за ухода Сарри, а из-за ухода Азаряна.
Угу, только чур не ругаться, когда Юве будет катать шлаковату в рулоны при Сарри, а я буду писать, что это из-за происков Рона, а не способностей деда...
Да что я спойлерю, сами все увидите...
И то, что дед знает одну тактику и ему по бую, тянет команда ее или нет. А для того, чтобы тактика лучше усваивалась будете играть одним составом. Аллегри часто эксперементировал и это злило? Посмотрим, как будет злить, когда после трех лажовых игр подряд, на четвертую выйдут ровно те же игроки...
И то, что дед загонит ваших пенсов к декабрю, тоже увидите...
И что первые ротации пойдут к марту, когда половина игроков, которых Сарри в упор не ставил в состав начнет говорить, что ипали они такие расклады и сваливают из этого цирка.
И как будете смеяться с фанатов Интера, когда Конте выкатает деда с разгромным счетом, ибо дед предсказуем как таблица умножения...
Все это будет, ибо все это уже было... Но начало будет хорошим, это да. Советую насладиться по полной первыми месяцами игры, чтобы потом было не так обидно
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил Медив
   67 / 791
вчера в 22:08
Это плохо, значит он будет играть, пока не получит травму... Ну или всегда, если не повезет. Если игрок попал в любимчики к деду, то из состава его выведет только крайне лажовая игра на протяжении полугода и мольбы фанатов убрать это дно, или травма
Ты что тошнишь? Если Сарри не по душе ваш 77клуб, это не значит, что он плохой тренер. Вон Азарчик ваш уже перед реалом булки раздвинул. Саботажник он ещё тот. Так что если Челси заиграет, в чём я сомневаюсь, то это будет не из-за ухода Сарри, а из-за ухода Азаряна.
Медив
Медив ответил juvenale
   39 / 791
вчера в 21:46
ну он вроде в Эмполи у него играл)))и ни оной желтой за сезон не было
Это плохо, значит он будет играть, пока не получит травму... Ну или всегда, если не повезет. Если игрок попал в любимчики к деду, то из состава его выведет только крайне лажовая игра на протяжении полугода и мольбы фанатов убрать это дно, или травма
juvenale
juvenale ответил Медив
   60 / 791
вчера в 21:28
Это днище Сарри очень сильно тащил в Челси, так что поздравляю с новым основным центрдефом:)
ну он вроде в Эмполи у него играл)))и ни оной желтой за сезон не было
Медив
Медив ответил juvenale
   39 / 791
вчера в 20:30
днище продлеваем
Это днище Сарри очень сильно тащил в Челси, так что поздравляю с новым основным центрдефом:)
juvenale
juvenale
   60 / 791
вчера в 20:23
днище продлеваем
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