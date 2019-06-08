Ругани близок к продлению контракта с «Ювентусом»

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани близок к продлению контракта с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2024 года.
В минувшем сезоне Ругани провел 20 матчей за «Ювентус» и забил 2 гола.
Ранее сообщалось, что Ругани может продолжить карьеру в «Роме».
Да что я спойлерю, сами все увидите...
И то, что дед знает одну тактику и ему по бую, тянет команда ее или нет. А для того, чтобы тактика лучше усваивалась будете играть одним составом. Аллегри часто эксперементировал и это злило? Посмотрим, как будет злить, когда после трех лажовых игр подряд, на четвертую выйдут ровно те же игроки...
И то, что дед загонит ваших пенсов к декабрю, тоже увидите...
И что первые ротации пойдут к марту, когда половина игроков, которых Сарри в упор не ставил в состав начнет говорить, что ипали они такие расклады и сваливают из этого цирка.
И как будете смеяться с фанатов Интера, когда Конте выкатает деда с разгромным счетом, ибо дед предсказуем как таблица умножения...
Все это будет, ибо все это уже было... Но начало будет хорошим, это да. Советую насладиться по полной первыми месяцами игры, чтобы потом было не так обидно
Да что я спойлерю, сами все увидите...
И то, что дед знает одну тактику и ему по бую, тянет команда ее или нет. А для того, чтобы тактика лучше усваивалась будете играть одним составом. Аллегри часто эксперементировал и это злило? Посмотрим, как будет злить, когда после трех лажовых игр подряд, на четвертую выйдут ровно те же игроки...
И то, что дед загонит ваших пенсов к декабрю, тоже увидите...
И что первые ротации пойдут к марту, когда половина игроков, которых Сарри в упор не ставил в состав начнет говорить, что ипали они такие расклады и сваливают из этого цирка.
И как будете смеяться с фанатов Интера, когда Конте выкатает деда с разгромным счетом, ибо дед предсказуем как таблица умножения...
Все это будет, ибо все это уже было... Но начало будет хорошим, это да. Советую насладиться по полной первыми месяцами игры, чтобы потом было не так обидно