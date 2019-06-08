Ругани близок к продлению контракта с «Ювентусом»

вчера, 20:20

Защитник «Ювентуса» близок к продлению контракта с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2024 года.

В минувшем сезоне Ругани провел 20 матчей за «Ювентус» и забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что Ругани может продолжить карьеру в «Роме».