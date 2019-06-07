Мане: «„Зальцбург“ планировал продать меня в „Спартак“, но я отказался»

Нападающий «Ливерпуля» вспомнил, как он переходил из «Зальцбурга» в «Саутгемптон». Этот трансфер состоялся в 2014 году.

«Саутгемптон» - очень хороший клуб, но я не хотел туда переходить. Моей целью в тот момент была дортмундская «Боруссия», где меня хотел видеть Клопп. Однако «Зальцбург» в тот момент уже договорился с московским «Спартаком». Клуб рассчитывал продать меня именно в Россию, чтобы получить побольше денег. Дортмунд же давал 12 млн евро, что не устраивало австрийцев. И тогда я сказал «нет» России. Моей мечтой всегда была игра в лучших лигах.

Из-за этой ситуации возникли проблемы. Я пропустил матч, «Зальцбург» вылетел из Лиги чемпионов и винил в этом меня. Они продолжали говорить «нет» Дортмунду, а я отказывался ехать в Москву. И тут появился «Саутгемптон»! У меня не было выбора, так что я отправился в итоге туда.