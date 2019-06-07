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Мане: «„Зальцбург“ планировал продать меня в „Спартак“, но я отказался»

сегодня, 19:05

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане вспомнил, как он переходил из «Зальцбурга» в «Саутгемптон». Этот трансфер состоялся в 2014 году.

«Саутгемптон» - очень хороший клуб, но я не хотел туда переходить. Моей целью в тот момент была дортмундская «Боруссия», где меня хотел видеть Клопп. Однако «Зальцбург» в тот момент уже договорился с московским «Спартаком». Клуб рассчитывал продать меня именно в Россию, чтобы получить побольше денег. Дортмунд же давал 12 млн евро, что не устраивало австрийцев. И тогда я сказал «нет» России. Моей мечтой всегда была игра в лучших лигах. 

Из-за этой ситуации возникли проблемы. Я пропустил матч, «Зальцбург» вылетел из Лиги чемпионов и винил в этом меня. Они продолжали говорить «нет» Дортмунду, а я отказывался ехать в Москву. И тут появился «Саутгемптон»! У меня не было выбора, так что я отправился в итоге туда.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
   375 / 806
сегодня в 19:22
Если бы не Саутгемптон, то не о какой карьере в АПЛ и речь бы не шла, а после и ЛЧ с Ливером вряд ли бы выиграл.............
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   336 / 806
сегодня в 19:22
Так со временем посмотришь, половину сборной мира приглашали в Россию....значит неплохие у нас скауты))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   189 / 806
сегодня в 19:21
судьба была благосклонна ,иногда просто необходимо говорить "нет"
parallels
parallels
   2 / 806
сегодня в 19:16

😂😂😂
Бестрофейный
Бестрофейный
   146 / 806
сегодня в 19:12
Стыдно за свиней.
Abverin
Abverin
   176 / 806
сегодня в 19:09
От спартака все шарахаются как от нечисти какой-то.
Питер Ман
Питер Ман
   171 / 806
сегодня в 19:08
Стыдно за зальцбург, молодец Мане что не пошел к пупсикам и позже лично поучаствовал в их семинулении
SHMEL
SHMEL
   185 / 806
сегодня в 19:08
Чем же он так провинился,что его хотели сослать в спартак? Повезло парню,остался верен футболу и не перешел к свиноматкам.
Alladins
Alladins
   154 / 806
сегодня в 19:07
Даже зулусы уже брезгуют свиным клубом.
4увак
4увак
   226 / 806
сегодня в 19:06
спас свою карьеру парень)))
Spakov
Spakov
   183 / 806
сегодня в 19:06
Правильно и сделал, зачем губить свою жизнь в тарасятнике.
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