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«Зенит» хочет избавиться от Маркизио

сегодня, 16:22

Руководство «Зенита» планирует расторгнуть контракт с полузащитником команды Клаудио Маркизио.

Чемпионы РПЛ готовы выплатить 33-летнему игроку компенсацию в размере 1,5 млн евро (половина его годовой зарплаты). Напомним, что контракт итальянца с клубом действует еще год.

Маркизио не выходил на поле с декабря 2018-го из-за травмы. Сообщается, что хавбек после повреждения оставил без внимания рекомендации клубных врачей по поводу тактики восстановления.

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Завтра
Завтра ответил particular
   41 / 812
сегодня в 17:55
Много текста и эмоций... Ну, по пунктам... Про "помпу"... Ваш ответ истеричен, но не аргументирован... Почитайте различные СМИ того периода для освежения памяти... Моё впечатление неизгладимо и это не обсуждается... А нервная суета с покупками-подборами-переманиваниями и т.п. у вас наблюдаются уже продолжительное время... Статистика имеется, но хаоса в трансферной политике у вас меньше не становится... Про стратегию "рассказов в Италии про величие и страхи"... Почему-то Уфа и Енисей не сподобились на такую пафосную и необоснованно дорогую стратегию... По идее должны были брать полезного игрока, а не агитатора-балабола..:)) Крайний пункт приму, как раскаяние... Но про Рошу, - не по адресу... Но, чувствуется, что тирада была подготовлена, а сказанное - искренне и доброжелательно..:)) Мне понравилось, но могло быть и лучше..:))
Много выдумки и фантазии... Ну, по пунктам...

Про "почитайте различные СМИ"... Ваш ответ просто нелеп... Мне, как и остальным болельщикам "Зенита" - абсолютно плевать что пишут "различные СМИ того периода" о переходе Маркизио. В "различных СМИ" можно много всего прочитать - не повод же всему верить!

"Моё впечатление неизгладимо и это не обсуждается" - Ничего личного, но в быту, в жизни это называется - "баран".

"А нервная суета с покупками-подборами-переманиваниями и т.п. у вас наблюдаются уже продолжительное время... Статистика имеется, но хаоса в трансферной политике у вас меньше не становится..."
И КАКОЙ ЖЕ ЭТО ХАОС?)) И СТАТИСТИКУ ТОГДА В СТУДИЮ . НАСТОЯЩУЮ, А НЕ "ВЫДУМАННУЮ У ТЕБЯ В ГОЛОВЕ".
ВОТ И ПОСМОТРИШЬ НА СВОЁ "НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ". УПОРСТВО - ЭТО НЕ ВСЕГДА УПОРСТВО, ИНОГДА ЭТО - УПЁРТОСТЬ.

"Про стратегию "рассказов в Италии про величие и страхи"... Почему-то Уфа и Енисей не сподобились на такую пафосную и необоснованно дорогую стратегию..."
ВЫ ПРИКАЛЫВАЕТЕСЬ, ИЛИ ......? ЧТО ЭТО ЗА ДИЧЬ НАПИСАНА?

"По идее должны были брать полезного игрока, а не агитатора-балабола..:))" - А МЫ ТАКОГО И ВЗЯЛИ, ИЛИ ТЫ СКАЖЕШЬ, ЧТО МАРКИЗИО - БЕСПОЛЕЗНЫЙ ИГРОК В ФУТБОЛ???
ПРОСТО "ЗНАЛИ БЫ ПРИКУП" - НЕ КУПИЛИ БЫ.

"Крайний пункт приму, как раскаяние..." - ПФФФФ, ВОТ ЕЩЁ))) ТЫ КТО ТАКОЙ ВООБЩЕ??))) МНОГО НА СЕБЯ БЕРЕШЬ)))

"Но, чувствуется, что тирада была подготовлена, а сказанное - искренне и доброжелательно..:))" - ДАДА. ВСЮ НОЧЬ ГОТОВИЛ!!!
ВОТ ТАКИЕ КАК ТЫ, ТАК ЖЕ И ДИЧЬ ЛЮТУЮ ПРО ДРУГИХ ВЫДУМЫВАЕТЕ - КОТОРУЮ ТЫ ВЫШЕ НАПИСАЛ, А ПОТОМ ВОТ С ТАКИМИ ВОТ СЕРЬЁЗНЫМИ ЩАМИ, ЕЁ В ИНЕТ ТРАНСЛИРУЕТЕ, А РЕАЛЬНОСТЬ У ВАС ПРИНИМАЕТСЯ "КАК РАСКАЯНИЕ")))

ВОИСТИНУ, ЕСЛИ БОГ ХОЧЕТ НАКАЗАТЬ ЧЕЛОВЕКА - ОН ЛИШАЕТ ЕГО РАССУДКА!))

"Мне понравилось, но могло быть и лучше..:))" - ДА ПЛЕВАТЬ ВСЕМ ВООБЩЕ В МИРЕ, ЧТО ТЕБЕ ПОНРАВИЛОСЬ, А ЧТО НЕТ. РАЗНИЦА МЕЖДУ НАМИ В ТОМ, ЧТО ПРО СЕБЯ Я ПОДОБНОЕ ПРИНИМАЮ И ПОНИМАЮ, А ТЫ - НЕТ....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   9 / 812
сегодня в 17:55
Короче.....
Время понтов - прошло...
Наверно Маркизио - последний из этого периода...(охота верить)...

И нынче Зенит действительно собирает сильную команду.....не до понтов....
В клуб после двухгодичного перерыва на должность главного скаута возвращается Антон Евменов, человек, который привез в Россию Вагнера Лава, Марио Фернандеса и еще дюжину крутых футболистов.....надеюсь союз Рибалты ,Семака, Евменова даст плоды уже в обозримом будущем...

Удачи команде !!!!!!!!!!
Balanenok
Balanenok ответил Союзник противников
   123 / 812
сегодня в 17:53
Достался им Маркизио бесплатно, чем паства не преминула гордиться, ну а теперь прогнать его обратно не могут.И готовы откупиться. Не в толк транжирам крупным,но неловким- бесплатный сыр бывает в мышеловке; когда скребёшь корыто аж до дна, скудеет государева казна...
Рифмы пишешь как свинья играет в чемпионате.
Sargent
Sargent ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   391 / 812
сегодня в 17:51
Да просто взять и расформировать зенит.
Это ты от незнания написал, или потому, что за свиней?
Akvarel
Akvarel
   44 / 812
сегодня в 17:50
Свиней как только ни рапидили, паочили и аечили в Европе, не говоря как позорно отливерпулили, другой бы клуб от позора саморасформировался.
Alvish
Alvish
   42 / 812
сегодня в 17:48
Стыдно за ФК свиней всегда, рассадник геев, наркоманов и уголовников.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   427 / 812
сегодня в 17:46
Да просто взять и расформировать зенит.
Boxert
Boxert
   80 / 812
сегодня в 17:45
Где ФК Свиньи (Околотарасовка) и где Зенит? Об чем речь.
Cimonn
Cimonn
   43 / 812
сегодня в 17:44
Два свиных клона обсуждают тему Маркизио, про пэдру лучше бы поговорили или гея ЖигО.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответил particular
   462 / 812
сегодня в 17:41
Много текста и эмоций... Ну, по пунктам... Про "помпу"... Ваш ответ истеричен, но не аргументирован... Почитайте различные СМИ того периода для освежения памяти... Моё впечатление неизгладимо и это не обсуждается... А нервная суета с покупками-подборами-переманиваниями и т.п. у вас наблюдаются уже продолжительное время... Статистика имеется, но хаоса в трансферной политике у вас меньше не становится... Про стратегию "рассказов в Италии про величие и страхи"... Почему-то Уфа и Енисей не сподобились на такую пафосную и необоснованно дорогую стратегию... По идее должны были брать полезного игрока, а не агитатора-балабола..:)) Крайний пункт приму, как раскаяние... Но про Рошу, - не по адресу... Но, чувствуется, что тирада была подготовлена, а сказанное - искренне и доброжелательно..:)) Мне понравилось, но могло быть и лучше..:))
у тебя явно железные нервы. чтобы прочитать этот бред нужно твердой психикой обладать, а еще и ответить...
Тага Дага
Тага Дага
   176 / 812
сегодня в 17:41
Самый убыточный клуб в мире...это зенит
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 812
сегодня в 17:34
Достался им Маркизио бесплатно,
чем паства не преминула гордиться,
ну а теперь прогнать его обратно
не могут.И готовы откупиться.

Не в толк транжирам крупным,но неловким-
бесплатный сыр бывает в мышеловке;
когда скребёшь корыто аж до дна,
скудеет государева казна...
particular
particular ответил Завтра
   2 / 812
сегодня в 17:31
"А с какой помпой и ожиданиями подавался приход этого мастера мяча..." ОМГ!!! Да с какой "помпой"?? Что вы выдумываете??? Вот реально, ЗАВИСТНИКИ, ВАМ НЕ НАДОЕЛО ВЫДУМЫВАТЬ ПРО "ЗЕНИТ" ЛЮТУЮ ЧЕПУХУ И САМИМ В НЕЁ ВЕРИТЬ??? "Такое впечатление, что в Зените правая рука не знает, что творит левая..." ЭТО ТЕБЕ УЖЕ ПОЛУШАРИЯ МОЗГА ПОДСКАЗЫВАЮТ - "ХВАТИТ ВЫДУМЫВАТЬ!", ТЫ ВЕДЬ УЖЕ И "ВПЕЧАТЛЕНИЕ" СВОЁ ПРИДУМАЛ. ЗНАЕТ У НАС И ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ РУКА ЧТО ДЕЛАТЬ! ЭТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СТАТИСТИКОЙ УЕФА. ЭТО НЕУДАЧНИКИ ПРОСТО ПРИДУМАЛИ ОПРАВДАНИЯ СЕБЕ! МОЛ - "МЫ-ТО ЛУЧШИЕ ТОЧНО! НАМ ПРОСТО МЕШАЮТ!!" НУ ЭТО ЖЕ - "ДЕВИЗ ЛУЗЕРОВ!". ОН ИМЕННО ТАК ЗВУЧИТ ПО СМЫСЛУ... "Год платить солидную зарплату без всяких позывов на успех - это надо уметь..:))" ПОЛГОДА БЕЗ ПОЗЫВОВ НА УСПЕХ. А ТАК - КОНЕЧНО ПЛАТИЛИ. НА НЕГО БЫЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ - ОН ДОЛЖЕН БЫЛ, ПОСЛЕ ЭТАПА В "ЗЕНИТЕ", РАССКАЗАТЬ В ИТАЛИИ И "ЮВЕНТУСЕ", ЧТО В РОССИИ НЕ СТРАШНО, А В ПЕТЕРБУРГЕ ВООБЩЕ ОТЛИЧНО, ЧТО ОН И СДЕЛАЕТ(ЕСЛИ ГОВОРИТ ПРАВДУ В ИНТЕРВЬЮ). А В СЛЕДСТВИЕ ЭТОГО, К НАМ ПОЕДУТ ХОРОШИЕ ИГРОКИ!!! К НАМ, В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ "ЗЕНИТ" ПОЕДУТ. А ВЫ БУДЕТЕ ОРАТЬ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРО "КУПИЛИ ЗА НАРОДЫЯ СРЕДСТВА ОПЯТЬ ДОРОГОГО ИГРОКА... УААААААААА!!" "Теперь расставание (побыстрее бы), сопли, заверения и благодарности за принесённую пользу..:))" НЕ БЫЛО ОТ НЕГО ПОЛЬЗЫ ФУТБОЛЬНОЙ, ХОТЯ ОН БЫЛ ПОЛЕЗНЕЕ ПЕДРЫ РОША ИЗ "ТУРБО-НАРОДНЕЙШЕГО"...
Много текста и эмоций... Ну, по пунктам...
Про "помпу"... Ваш ответ истеричен, но не аргументирован... Почитайте различные СМИ того периода для освежения памяти...

Моё впечатление неизгладимо и это не обсуждается... А нервная суета с покупками-подборами-переманиваниями и т.п. у вас наблюдаются уже продолжительное время... Статистика имеется, но хаоса в трансферной политике у вас меньше не становится...

Про стратегию "рассказов в Италии про величие и страхи"... Почему-то Уфа и Енисей не сподобились на такую пафосную и необоснованно дорогую стратегию... По идее должны были брать полезного игрока, а не агитатора-балабола..:))

Крайний пункт приму, как раскаяние... Но про Рошу, - не по адресу...

Но, чувствуется, что тирада была подготовлена, а сказанное - искренне и доброжелательно..:))
Мне понравилось, но могло быть и лучше..:))
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответил морозз
   462 / 812
сегодня в 17:29
Я уж испугался что прикопают, деньгами то ладно...народных денег у Миллера шквал!
а лукойл у нас не народные? или нефть нынче они качают за пределами?))
морозз
морозз
   70 / 812
сегодня в 17:28
Я уж испугался что прикопают, деньгами то ладно...народных денег у Миллера шквал!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
   462 / 812
сегодня в 17:28
Оно и следовало было ожидать, отыграл Маркизио уже свое и не горит желанием идти дальше. Обычно такие уходят в эмираты доигрывать
Морозовский
Морозовский ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   5 / 812
сегодня в 17:28
Я бы еще оставил паредаса,молло(если вернут) и легенду дзюбу,а остальных оптом в оренбург! ХА ХА ХА
Последний, перед кем можно снять шляпу в "Зенити" - АНЮКОВ!
Морозовский
Морозовский ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   5 / 812
сегодня в 17:23
Степана назначил бы президентом клуба,а писнрмана тренером.ХА ХА ХА
РЕБЯТАМ можно только выразить соболезнования: они не виноваты, что им досталась такая незавидная доля - мучиться за "Зенит", позорящий своими поступками наш футбол.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Завтра
   6 / 812
сегодня в 17:22
Пилюльки... пилюльки... пилюльки пей... Галлюцинации наяву - это не шутки.
Филлу это не поможет. Гыгыгы
GreeM
GreeM
   261 / 812
сегодня в 17:21
За бесплатно пришел и стал чемпионом почти не играя.😄
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   255 / 812
сегодня в 17:20
Это был пенсионер и ни какой ему футбол не нужен. Он уже им наелся. Приехал срубить бабла. И таких к сожалению у нас не мало.
Завтра
Завтра ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   41 / 812
сегодня в 17:20
Я бы еще оставил паредаса,молло(если вернут) и легенду дзюбу,а остальных оптом в оренбург! ХА ХА ХА
Пилюльки... пилюльки... пилюльки пей... Галлюцинации наяву - это не шутки.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Valeleo
   6 / 812
сегодня в 17:19
У свиней в тарасовке одних пэдров и сонек бесполезных десятки шныряют неприкаянные.
Карпин давно сказал, что в свинарник Фалькао не поедет. Гыгыгы
Завтра
Завтра ответил particular
   41 / 812
сегодня в 17:19
А с какой помпой и ожиданиями подавался приход этого мастера мяча... Такое впечатление, что в Зените правая рука не знает, что творит левая... Год платить солидную зарплату без всяких позывов на успех - это надо уметь..:)) Теперь расставание (побыстрее бы), сопли, заверения и благодарности за принесённую пользу..:))
"А с какой помпой и ожиданиями подавался приход этого мастера мяча..."
ОМГ!!! Да с какой "помпой"?? Что вы выдумываете???
Вот реально, ЗАВИСТНИКИ, ВАМ НЕ НАДОЕЛО ВЫДУМЫВАТЬ ПРО "ЗЕНИТ" ЛЮТУЮ ЧЕПУХУ И САМИМ В НЕЁ ВЕРИТЬ???

"Такое впечатление, что в Зените правая рука не знает, что творит левая..."
ЭТО ТЕБЕ УЖЕ ПОЛУШАРИЯ МОЗГА ПОДСКАЗЫВАЮТ - "ХВАТИТ ВЫДУМЫВАТЬ!", ТЫ ВЕДЬ УЖЕ И "ВПЕЧАТЛЕНИЕ" СВОЁ ПРИДУМАЛ.
ЗНАЕТ У НАС И ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ РУКА ЧТО ДЕЛАТЬ! ЭТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СТАТИСТИКОЙ УЕФА.
ЭТО НЕУДАЧНИКИ ПРОСТО ПРИДУМАЛИ ОПРАВДАНИЯ СЕБЕ! МОЛ - "МЫ-ТО ЛУЧШИЕ ТОЧНО! НАМ ПРОСТО МЕШАЮТ!!" НУ ЭТО ЖЕ - "ДЕВИЗ ЛУЗЕРОВ!". ОН ИМЕННО ТАК ЗВУЧИТ ПО СМЫСЛУ...

"Год платить солидную зарплату без всяких позывов на успех - это надо уметь..:))"
ПОЛГОДА БЕЗ ПОЗЫВОВ НА УСПЕХ.
А ТАК - КОНЕЧНО ПЛАТИЛИ. НА НЕГО БЫЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ - ОН ДОЛЖЕН БЫЛ, ПОСЛЕ ЭТАПА В "ЗЕНИТЕ", РАССКАЗАТЬ В ИТАЛИИ И "ЮВЕНТУСЕ", ЧТО В РОССИИ НЕ СТРАШНО, А В ПЕТЕРБУРГЕ ВООБЩЕ ОТЛИЧНО, ЧТО ОН И СДЕЛАЕТ(ЕСЛИ ГОВОРИТ ПРАВДУ В ИНТЕРВЬЮ).

А В СЛЕДСТВИЕ ЭТОГО, К НАМ ПОЕДУТ ХОРОШИЕ ИГРОКИ!!! К НАМ, В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ "ЗЕНИТ" ПОЕДУТ. А ВЫ БУДЕТЕ ОРАТЬ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРО "КУПИЛИ ЗА НАРОДЫЯ СРЕДСТВА ОПЯТЬ ДОРОГОГО ИГРОКА... УААААААААА!!"

"Теперь расставание (побыстрее бы), сопли, заверения и благодарности за принесённую пользу..:))"
НЕ БЫЛО ОТ НЕГО ПОЛЬЗЫ ФУТБОЛЬНОЙ, ХОТЯ ОН БЫЛ ПОЛЕЗНЕЕ ПЕДРЫ РОША ИЗ "ТУРБО-НАРОДНЕЙШЕГО"...
Литейный 4
Литейный 4
   6 / 812
сегодня в 17:17
Разводят твоих свиней. А в Зенит стремятся. С этим не повезло. Травмировался топ игрок. Гыгыгы
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Морозовский
   427 / 812
сегодня в 17:12
В лазурятнике надо всех разогнать - одного Анюкова можно оставить! Вон из футбла помойных котобакланов!
Степана назначил бы президентом клуба,а писнрмана тренером.ХА ХА ХА
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   96 / 812
сегодня в 17:11
Вот и посмотрим теперь, совсем Клава мерзавец или только наполовину.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Морозовский
   427 / 812
сегодня в 17:10
В лазурятнике надо всех разогнать - одного Анюкова можно оставить! Вон из футбла помойных котобакланов!
Я бы еще оставил паредаса,молло(если вернут) и легенду дзюбу,а остальных оптом в оренбург! ХА ХА ХА
Санчо Панса
Санчо Панса
   77 / 812
сегодня в 17:10
Как так то? Маркизио явно такого не заслужил! Вице-чемпион Европы и многократный чемпион Италии в составе Ювентуса....
Завтра
Завтра ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   41 / 812
сегодня в 17:08
А как же он звезда,он с ювентуса пели бомжы и восхищались этим трансфером) А теперь и его вышвырнут и забудут бомжи! Стыдно за зенит
Стыдно за тебя.....
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