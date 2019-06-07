«Зенит» хочет избавиться от Маркизио

Руководство «Зенита» планирует расторгнуть контракт с полузащитником команды Клаудио Маркизио.
Чемпионы РПЛ готовы выплатить 33-летнему игроку компенсацию в размере 1,5 млн евро (половина его годовой зарплаты). Напомним, что контракт итальянца с клубом действует еще год.
Маркизио не выходил на поле с декабря 2018-го из-за травмы. Сообщается, что хавбек после повреждения оставил без внимания рекомендации клубных врачей по поводу тактики восстановления.
Про "почитайте различные СМИ"... Ваш ответ просто нелеп... Мне, как и остальным болельщикам "Зенита" - абсолютно плевать что пишут "различные СМИ того периода" о переходе Маркизио. В "различных СМИ" можно много всего прочитать - не повод же всему верить!
"Моё впечатление неизгладимо и это не обсуждается" - Ничего личного, но в быту, в жизни это называется - "баран".
"А нервная суета с покупками-подборами-переманиваниями и т.п. у вас наблюдаются уже продолжительное время... Статистика имеется, но хаоса в трансферной политике у вас меньше не становится..."
И КАКОЙ ЖЕ ЭТО ХАОС?)) И СТАТИСТИКУ ТОГДА В СТУДИЮ . НАСТОЯЩУЮ, А НЕ "ВЫДУМАННУЮ У ТЕБЯ В ГОЛОВЕ".
ВОТ И ПОСМОТРИШЬ НА СВОЁ "НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ". УПОРСТВО - ЭТО НЕ ВСЕГДА УПОРСТВО, ИНОГДА ЭТО - УПЁРТОСТЬ.
"Про стратегию "рассказов в Италии про величие и страхи"... Почему-то Уфа и Енисей не сподобились на такую пафосную и необоснованно дорогую стратегию..."
ВЫ ПРИКАЛЫВАЕТЕСЬ, ИЛИ ......? ЧТО ЭТО ЗА ДИЧЬ НАПИСАНА?
"По идее должны были брать полезного игрока, а не агитатора-балабола..:))" - А МЫ ТАКОГО И ВЗЯЛИ, ИЛИ ТЫ СКАЖЕШЬ, ЧТО МАРКИЗИО - БЕСПОЛЕЗНЫЙ ИГРОК В ФУТБОЛ???
ПРОСТО "ЗНАЛИ БЫ ПРИКУП" - НЕ КУПИЛИ БЫ.
"Крайний пункт приму, как раскаяние..." - ПФФФФ, ВОТ ЕЩЁ))) ТЫ КТО ТАКОЙ ВООБЩЕ??))) МНОГО НА СЕБЯ БЕРЕШЬ)))
"Но, чувствуется, что тирада была подготовлена, а сказанное - искренне и доброжелательно..:))" - ДАДА. ВСЮ НОЧЬ ГОТОВИЛ!!!
ВОТ ТАКИЕ КАК ТЫ, ТАК ЖЕ И ДИЧЬ ЛЮТУЮ ПРО ДРУГИХ ВЫДУМЫВАЕТЕ - КОТОРУЮ ТЫ ВЫШЕ НАПИСАЛ, А ПОТОМ ВОТ С ТАКИМИ ВОТ СЕРЬЁЗНЫМИ ЩАМИ, ЕЁ В ИНЕТ ТРАНСЛИРУЕТЕ, А РЕАЛЬНОСТЬ У ВАС ПРИНИМАЕТСЯ "КАК РАСКАЯНИЕ")))
ВОИСТИНУ, ЕСЛИ БОГ ХОЧЕТ НАКАЗАТЬ ЧЕЛОВЕКА - ОН ЛИШАЕТ ЕГО РАССУДКА!))
"Мне понравилось, но могло быть и лучше..:))" - ДА ПЛЕВАТЬ ВСЕМ ВООБЩЕ В МИРЕ, ЧТО ТЕБЕ ПОНРАВИЛОСЬ, А ЧТО НЕТ. РАЗНИЦА МЕЖДУ НАМИ В ТОМ, ЧТО ПРО СЕБЯ Я ПОДОБНОЕ ПРИНИМАЮ И ПОНИМАЮ, А ТЫ - НЕТ....
Про "почитайте различные СМИ"... Ваш ответ просто нелеп... Мне, как и остальным болельщикам "Зенита" - абсолютно плевать что пишут "различные СМИ того периода" о переходе Маркизио. В "различных СМИ" можно много всего прочитать - не повод же всему верить!
"Моё впечатление неизгладимо и это не обсуждается" - Ничего личного, но в быту, в жизни это называется - "баран".
"А нервная суета с покупками-подборами-переманиваниями и т.п. у вас наблюдаются уже продолжительное время... Статистика имеется, но хаоса в трансферной политике у вас меньше не становится..."
И КАКОЙ ЖЕ ЭТО ХАОС?)) И СТАТИСТИКУ ТОГДА В СТУДИЮ . НАСТОЯЩУЮ, А НЕ "ВЫДУМАННУЮ У ТЕБЯ В ГОЛОВЕ".
ВОТ И ПОСМОТРИШЬ НА СВОЁ "НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ". УПОРСТВО - ЭТО НЕ ВСЕГДА УПОРСТВО, ИНОГДА ЭТО - УПЁРТОСТЬ.
"Про стратегию "рассказов в Италии про величие и страхи"... Почему-то Уфа и Енисей не сподобились на такую пафосную и необоснованно дорогую стратегию..."
ВЫ ПРИКАЛЫВАЕТЕСЬ, ИЛИ ......? ЧТО ЭТО ЗА ДИЧЬ НАПИСАНА?
"По идее должны были брать полезного игрока, а не агитатора-балабола..:))" - А МЫ ТАКОГО И ВЗЯЛИ, ИЛИ ТЫ СКАЖЕШЬ, ЧТО МАРКИЗИО - БЕСПОЛЕЗНЫЙ ИГРОК В ФУТБОЛ???
ПРОСТО "ЗНАЛИ БЫ ПРИКУП" - НЕ КУПИЛИ БЫ.
"Крайний пункт приму, как раскаяние..." - ПФФФФ, ВОТ ЕЩЁ))) ТЫ КТО ТАКОЙ ВООБЩЕ??))) МНОГО НА СЕБЯ БЕРЕШЬ)))
"Но, чувствуется, что тирада была подготовлена, а сказанное - искренне и доброжелательно..:))" - ДАДА. ВСЮ НОЧЬ ГОТОВИЛ!!!
ВОТ ТАКИЕ КАК ТЫ, ТАК ЖЕ И ДИЧЬ ЛЮТУЮ ПРО ДРУГИХ ВЫДУМЫВАЕТЕ - КОТОРУЮ ТЫ ВЫШЕ НАПИСАЛ, А ПОТОМ ВОТ С ТАКИМИ ВОТ СЕРЬЁЗНЫМИ ЩАМИ, ЕЁ В ИНЕТ ТРАНСЛИРУЕТЕ, А РЕАЛЬНОСТЬ У ВАС ПРИНИМАЕТСЯ "КАК РАСКАЯНИЕ")))
ВОИСТИНУ, ЕСЛИ БОГ ХОЧЕТ НАКАЗАТЬ ЧЕЛОВЕКА - ОН ЛИШАЕТ ЕГО РАССУДКА!))
"Мне понравилось, но могло быть и лучше..:))" - ДА ПЛЕВАТЬ ВСЕМ ВООБЩЕ В МИРЕ, ЧТО ТЕБЕ ПОНРАВИЛОСЬ, А ЧТО НЕТ. РАЗНИЦА МЕЖДУ НАМИ В ТОМ, ЧТО ПРО СЕБЯ Я ПОДОБНОЕ ПРИНИМАЮ И ПОНИМАЮ, А ТЫ - НЕТ....
Время понтов - прошло...
Наверно Маркизио - последний из этого периода...(охота верить)...
И нынче Зенит действительно собирает сильную команду.....не до понтов....
В клуб после двухгодичного перерыва на должность главного скаута возвращается Антон Евменов, человек, который привез в Россию Вагнера Лава, Марио Фернандеса и еще дюжину крутых футболистов.....надеюсь союз Рибалты ,Семака, Евменова даст плоды уже в обозримом будущем...
Удачи команде !!!!!!!!!!
Время понтов - прошло...
Наверно Маркизио - последний из этого периода...(охота верить)...
И нынче Зенит действительно собирает сильную команду.....не до понтов....
В клуб после двухгодичного перерыва на должность главного скаута возвращается Антон Евменов, человек, который привез в Россию Вагнера Лава, Марио Фернандеса и еще дюжину крутых футболистов.....надеюсь союз Рибалты ,Семака, Евменова даст плоды уже в обозримом будущем...
Удачи команде !!!!!!!!!!
чем паства не преминула гордиться,
ну а теперь прогнать его обратно
не могут.И готовы откупиться.
Не в толк транжирам крупным,но неловким-
бесплатный сыр бывает в мышеловке;
когда скребёшь корыто аж до дна,
скудеет государева казна...
чем паства не преминула гордиться,
ну а теперь прогнать его обратно
не могут.И готовы откупиться.
Не в толк транжирам крупным,но неловким-
бесплатный сыр бывает в мышеловке;
когда скребёшь корыто аж до дна,
скудеет государева казна...
Про "помпу"... Ваш ответ истеричен, но не аргументирован... Почитайте различные СМИ того периода для освежения памяти...
Моё впечатление неизгладимо и это не обсуждается... А нервная суета с покупками-подборами-переманиваниями и т.п. у вас наблюдаются уже продолжительное время... Статистика имеется, но хаоса в трансферной политике у вас меньше не становится...
Про стратегию "рассказов в Италии про величие и страхи"... Почему-то Уфа и Енисей не сподобились на такую пафосную и необоснованно дорогую стратегию... По идее должны были брать полезного игрока, а не агитатора-балабола..:))
Крайний пункт приму, как раскаяние... Но про Рошу, - не по адресу...
Но, чувствуется, что тирада была подготовлена, а сказанное - искренне и доброжелательно..:))
Мне понравилось, но могло быть и лучше..:))
Про "помпу"... Ваш ответ истеричен, но не аргументирован... Почитайте различные СМИ того периода для освежения памяти...
Моё впечатление неизгладимо и это не обсуждается... А нервная суета с покупками-подборами-переманиваниями и т.п. у вас наблюдаются уже продолжительное время... Статистика имеется, но хаоса в трансферной политике у вас меньше не становится...
Про стратегию "рассказов в Италии про величие и страхи"... Почему-то Уфа и Енисей не сподобились на такую пафосную и необоснованно дорогую стратегию... По идее должны были брать полезного игрока, а не агитатора-балабола..:))
Крайний пункт приму, как раскаяние... Но про Рошу, - не по адресу...
Но, чувствуется, что тирада была подготовлена, а сказанное - искренне и доброжелательно..:))
Мне понравилось, но могло быть и лучше..:))
ОМГ!!! Да с какой "помпой"?? Что вы выдумываете???
Вот реально, ЗАВИСТНИКИ, ВАМ НЕ НАДОЕЛО ВЫДУМЫВАТЬ ПРО "ЗЕНИТ" ЛЮТУЮ ЧЕПУХУ И САМИМ В НЕЁ ВЕРИТЬ???
"Такое впечатление, что в Зените правая рука не знает, что творит левая..."
ЭТО ТЕБЕ УЖЕ ПОЛУШАРИЯ МОЗГА ПОДСКАЗЫВАЮТ - "ХВАТИТ ВЫДУМЫВАТЬ!", ТЫ ВЕДЬ УЖЕ И "ВПЕЧАТЛЕНИЕ" СВОЁ ПРИДУМАЛ.
ЗНАЕТ У НАС И ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ РУКА ЧТО ДЕЛАТЬ! ЭТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СТАТИСТИКОЙ УЕФА.
ЭТО НЕУДАЧНИКИ ПРОСТО ПРИДУМАЛИ ОПРАВДАНИЯ СЕБЕ! МОЛ - "МЫ-ТО ЛУЧШИЕ ТОЧНО! НАМ ПРОСТО МЕШАЮТ!!" НУ ЭТО ЖЕ - "ДЕВИЗ ЛУЗЕРОВ!". ОН ИМЕННО ТАК ЗВУЧИТ ПО СМЫСЛУ...
"Год платить солидную зарплату без всяких позывов на успех - это надо уметь..:))"
ПОЛГОДА БЕЗ ПОЗЫВОВ НА УСПЕХ.
А ТАК - КОНЕЧНО ПЛАТИЛИ. НА НЕГО БЫЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ - ОН ДОЛЖЕН БЫЛ, ПОСЛЕ ЭТАПА В "ЗЕНИТЕ", РАССКАЗАТЬ В ИТАЛИИ И "ЮВЕНТУСЕ", ЧТО В РОССИИ НЕ СТРАШНО, А В ПЕТЕРБУРГЕ ВООБЩЕ ОТЛИЧНО, ЧТО ОН И СДЕЛАЕТ(ЕСЛИ ГОВОРИТ ПРАВДУ В ИНТЕРВЬЮ).
А В СЛЕДСТВИЕ ЭТОГО, К НАМ ПОЕДУТ ХОРОШИЕ ИГРОКИ!!! К НАМ, В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ "ЗЕНИТ" ПОЕДУТ. А ВЫ БУДЕТЕ ОРАТЬ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРО "КУПИЛИ ЗА НАРОДЫЯ СРЕДСТВА ОПЯТЬ ДОРОГОГО ИГРОКА... УААААААААА!!"
"Теперь расставание (побыстрее бы), сопли, заверения и благодарности за принесённую пользу..:))"
НЕ БЫЛО ОТ НЕГО ПОЛЬЗЫ ФУТБОЛЬНОЙ, ХОТЯ ОН БЫЛ ПОЛЕЗНЕЕ ПЕДРЫ РОША ИЗ "ТУРБО-НАРОДНЕЙШЕГО"...
ОМГ!!! Да с какой "помпой"?? Что вы выдумываете???
Вот реально, ЗАВИСТНИКИ, ВАМ НЕ НАДОЕЛО ВЫДУМЫВАТЬ ПРО "ЗЕНИТ" ЛЮТУЮ ЧЕПУХУ И САМИМ В НЕЁ ВЕРИТЬ???
"Такое впечатление, что в Зените правая рука не знает, что творит левая..."
ЭТО ТЕБЕ УЖЕ ПОЛУШАРИЯ МОЗГА ПОДСКАЗЫВАЮТ - "ХВАТИТ ВЫДУМЫВАТЬ!", ТЫ ВЕДЬ УЖЕ И "ВПЕЧАТЛЕНИЕ" СВОЁ ПРИДУМАЛ.
ЗНАЕТ У НАС И ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ РУКА ЧТО ДЕЛАТЬ! ЭТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СТАТИСТИКОЙ УЕФА.
ЭТО НЕУДАЧНИКИ ПРОСТО ПРИДУМАЛИ ОПРАВДАНИЯ СЕБЕ! МОЛ - "МЫ-ТО ЛУЧШИЕ ТОЧНО! НАМ ПРОСТО МЕШАЮТ!!" НУ ЭТО ЖЕ - "ДЕВИЗ ЛУЗЕРОВ!". ОН ИМЕННО ТАК ЗВУЧИТ ПО СМЫСЛУ...
"Год платить солидную зарплату без всяких позывов на успех - это надо уметь..:))"
ПОЛГОДА БЕЗ ПОЗЫВОВ НА УСПЕХ.
А ТАК - КОНЕЧНО ПЛАТИЛИ. НА НЕГО БЫЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ - ОН ДОЛЖЕН БЫЛ, ПОСЛЕ ЭТАПА В "ЗЕНИТЕ", РАССКАЗАТЬ В ИТАЛИИ И "ЮВЕНТУСЕ", ЧТО В РОССИИ НЕ СТРАШНО, А В ПЕТЕРБУРГЕ ВООБЩЕ ОТЛИЧНО, ЧТО ОН И СДЕЛАЕТ(ЕСЛИ ГОВОРИТ ПРАВДУ В ИНТЕРВЬЮ).
А В СЛЕДСТВИЕ ЭТОГО, К НАМ ПОЕДУТ ХОРОШИЕ ИГРОКИ!!! К НАМ, В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ "ЗЕНИТ" ПОЕДУТ. А ВЫ БУДЕТЕ ОРАТЬ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРО "КУПИЛИ ЗА НАРОДЫЯ СРЕДСТВА ОПЯТЬ ДОРОГОГО ИГРОКА... УААААААААА!!"
"Теперь расставание (побыстрее бы), сопли, заверения и благодарности за принесённую пользу..:))"
НЕ БЫЛО ОТ НЕГО ПОЛЬЗЫ ФУТБОЛЬНОЙ, ХОТЯ ОН БЫЛ ПОЛЕЗНЕЕ ПЕДРЫ РОША ИЗ "ТУРБО-НАРОДНЕЙШЕГО"...