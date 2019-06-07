«Зенит» хочет избавиться от Маркизио

сегодня, 16:22

Руководство «Зенита» планирует расторгнуть контракт с полузащитником команды .

Чемпионы РПЛ готовы выплатить 33-летнему игроку компенсацию в размере 1,5 млн евро (половина его годовой зарплаты). Напомним, что контракт итальянца с клубом действует еще год.

Маркизио не выходил на поле с декабря 2018-го из-за травмы. Сообщается, что хавбек после повреждения оставил без внимания рекомендации клубных врачей по поводу тактики восстановления.