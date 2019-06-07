Без них «Спартак» будет в ФНЛ

сегодня, 15:00

Мутко заступился за Федуна, и хотя «Соккер.ру» не снимает ответственность с тех, у кого ресурсы и права, предлагаем прислушаться.

Не пора ли снять розовые очки?

Фанаты «Спартака» - романтики мира оптимистичных иллюзий. Удобная позиция, но непродуктивная. Как писал остроумный британец – всегда счастливым и веселым может быть только пустоголовый человек с превосходным здоровьем и большим доходом. Счастьем в «Спартаке» не пахнет. Поводов для веселья нет. Здоровым клуб не является, как и находчивым.

Что же отделяет в таком случае от необратимых неприятностей? Наличие огромных денег. Причем нефтяников скорее поставили перед фактом, что нужно и дальше поддерживать бренд, которому поклоняются поколения, нежели сами придумали, что вытащить короткую спичку и выбросить миллиард евро на электорат капитана Глушакова – хорошая идея. Но благодаря кому деньги поступают?

Федун – самый «спартаковский» из всех в совете директоров спонсора. Единственный такой? При этом Леонид Арнольдович тоже романтик, как и те, кого недолюбливает – речь о болельщиках. Народ почему-то обычно представляет продажу «Спартака» так: прилетает миллиардер с гениальной футбольной хваткой, покупает клуб не за миллиард, дешевле (тут брат президента загнул), а затем вколачивает в «красно-белых» не меньше, чем Абрамович в «Челси».

Но вы ведь знаете, почему Роман Аркадьевич купил лондонцев, а не «Спартак»? По той же причине, что Усманов вкладывался в «Арсенал» из Лондона, а не из Тулы. Футбол в Англии – бизнес, футбол в России – игрушка для богатых. Извращенная «благотворительность» в пользу футболистов, оплаченная с карманов государства и народа, ведь даже частная нефтяная компания это не «Apple», свой продукт не изобрели.

При этом фанаты «Спартака» не имеют права решающего голоса по деньгам, а у Федуна такое право есть. Но если будет принято решение тихо спустить клуб на тормозах – «ставка на молодых воспитанников», «пятое место – хороший результат», «если что, вместо Кононова поставим Шалимова», «70 млн евро на сезон хватит», то даже он не спасет. «Спартак» не из тех, кто выкрутится без денег.

А реальный покупатель существует?

Да, Федун - неудачливый в футболе. Объективная оценка по результатам. Человек с талантом и фартом, учитывая колоссальный бюджет «Спартака» - второй по богатству клуб десятилетия в РПЛ , добился бы больших успехов. Как именно? Делегировал полномочия искусным менеджерам, которые все сделали бы за него, а успехи приписал. В результате к Федуну было бы отношение, как к Миллеру. Заметьте, на босса с севера вешают медали, а не проколы «Зенита».

У Леонида Арнольдовича получилось иначе. Вот только когда Мутко заявил, что без Федуна «Спартак» может ждать футбольное банкротство, то непотопляемый политик мыслил рационально. Наивность подсказывает, что испугаются отправить «Спартак» сразу в ФНЛ – чтобы не было футбольной революции силами фанатов клуба в столице страны, которую содержат в качестве витрины.

Но что фанаты смогут сделать, если действительно бюджет будет падать на 10-20 миллионов в год, а экономическая ситуация не позволит выкупить клуб? Миллион человек заплатит по 8-9 тысяч рублей в год, чтобы содержать «Спартак»? Такую акцию не организовать. Кто вам сказал, что у Федуна как генерального кошелька есть реальная альтернатива? Усманов смотрел на футбол в «Арсенале», как на бизнес – а на поле успехи так себе. Рад будет получить «Спартак» за 1 рубль, но только в лиге с доходами.

В РПЛ почти все клубы убыточные, и неважно, что в бухгалтериях рисуют для проверок из УЕФА . Признавая все просчеты Федуна как футбольного президента, не стоит забывать, что без него в этой конкретной экономической ситуации «Спартак» может быть чемоданом без ручки. Никто не захочет тащить, все откажутся. И знаете, почему откажутся? Если один важный нюанс, который романтики не учитывают.

Клуб с радостью сбросят с обрыва?

У «Спартака» есть враги и соперники. Дайте 3-4 пенальти в нужный момент без заступничества – привет, 8 место! Влиятельные боссы «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА используют все личные связи, чтобы утопить конкурента в момент, когда Федун плюнет на затею быть любимым в футбольном мире и отправится с женой на сказочный остров. Вряд ли утопят с концами, но превращение в середняк – мечта поэтов.

А если бы реальный покупатель московского клуба существовал, причем это был не скряга, что погубит «красно-белых» и окунет разок в ФНЛ , навешав долгов, а смелый воин в сверкающих доспехах, то этот добрых дел мастер давно себя показал. «Спартак» достаточно часто нырял на дно, чтобы успеть подхватить его и навести порядок. Но доблестного покупателя не нашлось.

Вот и получается, что без Федуна – единственного в совете директоров «Лукойла», кто защищает идею стабильно кормить «ромб» деньгами, клуб может ждать или полный провал, или медленное скатывание вниз в таблице. Что есть у москвичей, чтобы удержаться без денег? Академия? Ха-ха. Единство состава? Пятки засверкают, как только кончится нефть, тут вам не «Ювентус».

Публика у «Спартака» делится на тех, кто придет на ФНЛ и тех, кто отвернется, проклиная неудачников – трибуны не спасут финансово. Селекция выручит? Не смешно. Коллектив монолитный? Тренер с великими идеями? В пиаре тоже все печально. Хотя «Енисей» доказал, что талант нужен не только за пределами поля. «Спартак» в случае финансового банкротства – а в денежном плане зависит от Федуна, ждет угасание.

Вот и получается, что ругаем Леонида Арнольдовича по делу, но не имеем козырей, чтобы побить позицию Мутко. Почти ничего не получается, но претензии должны быть также к тем, кто тратит деньги, а не только к тому, что их дает. Например, фанаты «Спартака» дрались, поспорив о Глушакове. То есть были и есть кадры, которые защищают Дениса.

А где аналогичная позиция по Федуну? Откуда эта однозначность? Кто придумал сказку, что его уход значит не повторение истории «Анжи», а путь «Манчестер Сити»? Не забывайте намек выше – как только конкуренты поймут, что спонсор «Спартака» сматывает удочки, то сделают все, чтобы история завершилась так, как обычно завершается в РПЛ – сокращением бюджета, скатыванием, а в идеале – банкротством.

У «Спартака» нет плана развития бренда?

Неизвестно, откуда у Мутко данные о 10 миллиардах рублей доходов от «Открытие Арены» в год, ведь это показатель сборов «Барселоны» и «Реала» в дни матчей – целых 136 млн евро, огромные деньги. Разве что посчитано с прибылью от концертов «Ленинграда» и закрытых мероприятий, которые к «Спартаку» отношения не имеют.

Поэтому лучше оцените реальный показатель. У «Спартака» в 140-миллионной стране подписчиков в трех главных международных социальных сетях меньше, чем у «Базеля» в стране на 8.5 млн жителей. О какой футбольной окупаемости речь, если в цифровом мире – а именно он зарабатывает деньги в футболе, такой провал?

Федуна считают единственным, кто отделяет «Спартак» от светлого будущего? А что, если наоборот крайний, кто удерживает от падения? Может, «Спартак» не настолько популярен у людей с деньгами? Тогда без человека, который дал средства, но не стал Джобсом – не смог после серии неудач выстрелить, собрав гениальную команду, от «Спартака» может остаться один хамон для зубастых ребят в ФНЛ .

Клуб ведь не достанется верному ловкому поклоннику. Фанат с миллиардами не смог бы так долго смотреть на позорные выступления, давно бы выкупил клуб за любые деньги из принципа. Фанаты, как создатель «Краснодара», бушуют в раздевалке после неудач. У «Спартака» нет в очереди покупателей, вроде Галицкого, с планом действий и принципами.

А все, кто попробует купить бренд, заплатит за игрушку, за имидж, за статус «владелец „Спартака“», а не поддержит нечто родное, близкое и то, что будешь защищать. «Динамо» так пару раз передавали из рук в руки как историческую величину. Результат – ФНЛ , и до сих пор 5 миллиардов долгов. А начинали с 16 миллиардов, непонятно куда исчезнувших.

Клуб надо любить, чтобы он рос, а «Спартак» из миллиардеров любить сейчас некому. У Гинера не всегда куча денег, но ЦСКА – его вторая семья. Миллер – фанат «Зенита», как был Дюков, нет сомнений. А у «красно-белых» такого поклонника, кроме Федуна, нет. Зато всегда можно променять щедрость на скупость некой компании людей с деньгами и без футбольной цели.

В чем изъян потенциальных покупателей?

Что мы знаем об этих загадочных людях? У них точно не хватило навыков, чтобы обрушить стоимость «Спартака» в дни, когда клуб провалил все, что только мог. Показательный момент для торговли большим активом. Покупатель, что не умеет организовать падение «акций», априори без нужной хватки. А замена Федуна на Федуна – тупиковый путь, особенно если разница между обличиями окажется в скупости.

Где же решение, когда все повисло на волоске? Заметный просчет, допущенный в «Спартаке» - неумение делегировать полномочия качественным посредникам, которые примиряли бы стороны и развивали клуб. Медиаторы Васильев и Грановская в «Спартаке» невозможны. Даже Рибалта или Бабаев исключаются. И вот тут явно вина Федуна – сам нерешительный, а полномочия не отдает.

В результате сейчас клуб в точке, когда резкий уход спонсора ничего не исправит. Скорее враги-соперники консолидируют силы, чтобы подрезать крылья в момент передачи прав от одного владельца – неудачливого, но щедрого, другому – нерешительному и не связанному футбольными чувствами и реалиями. А как только новые владельцы поймут, куда попали, то выйдут в стиле Керимова из «Анжи». И вряд ли «Спартак» мечтает пожить на дне океана.