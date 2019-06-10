ГлавнаяНовости

Карамбё: «Канте - лучший опорный полузащитник в мире»

сегодня, 18:55

Бывший игрок «Реала» Кристиан Карамбё рассказал о роли опорных полузащитников в нынешнее время.

Раньше «разрушители» не могли так здорово контролировать мяч. А сейчас даже дети не смотрят на него и легко бегут вперёд. Нам необходимо было время. К тому же многое изменило телевидение. Все понимают, что каждый твой шаг будет зафиксирован на видео. Благодаря этому стало меньше травм и столкновений, а раньше это было частью игры.

Кто лучший опорник сейчас? Нголо Канте. Думайте что хотите, но дело обстоит именно так.

Этим летом Канте может перейти в ПСЖ

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Джака не планирует покидать «Арсенал» этим летом
Сегодня, 18:39 Комментарии4
Маттеус: «У „Баварии“ есть деньги на Сане, всё зависит от „Манчестер Сити“»
Сегодня, 18:33 Комментарии5
Ван де Бек: «Не исключаю, что могу покинуть „Аякс“ этим летом»»
Сегодня, 18:22 Комментарии3
Карамбё: «„Реал“ сможет вернуться на прежний уровень»
Сегодня, 18:21 Комментарии0
Карамбё: «Весь мир увидел, что Россия способна достойно организовать ЧМ»
Сегодня, 18:05 Комментарии1
Моизе Кин: «Стараюсь наблюдать за всем, что делает Роналду»
Сегодня, 16:38 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ZjzoRe
ZjzoRe
   415 / 748
сегодня в 19:13
Канте действительно лучший, по чесноку было бы в прошлом году отдать ЗМ ему
Летающий Макаронный Монстр
Летающий Макаронный Монстр
   588 / 748
сегодня в 19:04
Матьюди не хуже
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100