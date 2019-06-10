Карамбё: «Канте - лучший опорный полузащитник в мире»

Бывший игрок «Реала» рассказал о роли опорных полузащитников в нынешнее время.

Раньше «разрушители» не могли так здорово контролировать мяч. А сейчас даже дети не смотрят на него и легко бегут вперёд. Нам необходимо было время. К тому же многое изменило телевидение. Все понимают, что каждый твой шаг будет зафиксирован на видео. Благодаря этому стало меньше травм и столкновений, а раньше это было частью игры.

Кто лучший опорник сейчас? Нголо Канте. Думайте что хотите, но дело обстоит именно так.