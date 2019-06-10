Карамбё: «„Реал“ сможет вернуться на прежний уровень»

Бывший игрок «Реала» считает, что трансферы могут помочь мадридцам вернуться на ведущие позиции в мировом футболе.

К команде присоединятся Эден Азар, Лука Йович. Может, и кто-то ещё. Такие игроки как раз нужны, чтобы возродиться и начать выигрывать турниры — сначала чемпионат Испании, а потом и Лигу чемпионов. Почему нет?

Никто не ожидал, что Зидан окажется таким сильным тренером. Перед тем как возглавить «Реал», он работал на менее ответственных должностях. Но он хорошо изучил структуру клуба и смог использовать этот опыт, изменить ситуацию в свою пользу. Зидан заслужил свой успех, потому что он победитель. Уверен, что в будущем он многого добьётся.