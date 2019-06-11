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«Ювентус» может подписать нескольких игроков «Реала»

сегодня, 10:10

По информации итальянской прессы, «Ювентус» планирует приобрести четырех игроков «Реала»: защитника Марсело и полузащитников Иско, Хамеса Родригеса и Даниэля Себальоса.

Отмечается, что «сливочным» после последних покупок необходимо продать футболистов на 300 млн евро, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей.

Напомним, что Хамес Родригес провел минувший сезон в «Баварии» на правах аренды, но сам попросил мюнхенский клуб не выкупать его контракт.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Bavaria_N
   123 / 747
сегодня в 12:36
No problem скажи спасибо папочке пересу который вас тащит давая на лапу судьям денежный мешок а не клуб. бавария вас всегда унижалаа. обиделся добавил в игнор ухахахахаха все реаловские такие
Вас у себя дома 4-0 вынесли.
Не вам говорить об унижении
Bavaria_N
Bavaria_N
   389 / 747
сегодня в 12:27
No problem
скажи спасибо папочке пересу который вас тащит давая на лапу судьям денежный мешок а не клуб. бавария вас всегда унижалаа. обиделся добавил в игнор ухахахахаха все реаловские такие
barcamilan
barcamilan
   294 / 747
сегодня в 12:25
значит некоторых надо продавать
Bavaria_N
Bavaria_N ответил Don trambon
   389 / 747
сегодня в 12:23
Опа, вот и младший брат баварии м(или как там его, который на всех ветках ноет) подъехал в лице баварии н) семейный подряд.
мы ровесники так то с михаилом. а я николай. привет. ты тоже за великую бавария?
No problem
No problem ответил Bavaria_N
   57 / 747
сегодня в 12:17
Че зае****ь от нас пыль глотать XD.
Don trambon
Don trambon
   85 / 747
сегодня в 11:30
Почему на 300? Они купили сейчас игроков в 2 раза дешевле чем эти 300.
Don trambon
Don trambon
   85 / 747
сегодня в 11:29
Опа, вот и младший брат баварии м(или как там его, который на всех ветках ноет) подъехал в лице баварии н)

семейный подряд.
Zenit_84
Zenit_84
   73 / 747
сегодня в 11:23
Распродажа Реала?
Гавроша
Гавроша
   100 / 747
сегодня в 11:06
Надо роналду в китай продать, и будет все нормально. И что толку от игроков реала без переса? В первую очередь его нужно было покупать, и была бы им ЛЧ.
Sargent
Sargent ответил Bavaria_N
   98 / 747
сегодня в 10:45
будет вам счастье в новом сезоне в чемпионате пыль глотать. а в лч получать от баварии. хоть бы вы нам достались
Сколько азарта и злости, браво!!!
shlifen
shlifen
   104 / 747
сегодня в 10:43
Ну про 300 лимонов явно загнули, всё таки Реалу не обязательно каждое ТО выходить в ноль по трансферам, но думаю лимонов на 150-200 продать придётся... Или это они сразу и ещё один-два будущих трансфера учли?? =))) А так-то список на продажу итак был не маленький: Хамес, Навас, Себальос, Эдегор, Люка Эрнандес, Бейл (ну тут уж если совсем повезёт), с приходом Йовича вероятно на выход Мариано Диас + Зидан вроде зачем-то Регилона хотел продать (или уже передумал и уходит Марсело?) в целом лимонов 180-200 наверное можно и собрать. Ну и если Ван де Бека или Эриксена/Погба будут брать, всегда можно ещё от Иско избавиться за норм. цену =))))
Bavaria_N
Bavaria_N ответил No problem
   389 / 747
сегодня в 10:38
Для полного счастья пущяй ещё и Бейла заберут.
будет вам счастье в новом сезоне в чемпионате пыль глотать. а в лч получать от баварии. хоть бы вы нам достались
Bavaria_N
Bavaria_N
   389 / 747
сегодня в 10:36
игрочишки поменяют шила на мыло. в ювентус только доигрывать нада ехать в 50 лет. но и в риале нелзя оставатся лучше в севилью
No problem
No problem
   57 / 747
сегодня в 10:34
Для полного счастья пущяй ещё и Бейла заберут.
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