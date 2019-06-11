«Ювентус» может подписать нескольких игроков «Реала»

сегодня, 10:10

По информации итальянской прессы, «Ювентус» планирует приобрести четырех игроков «Реала»: защитника Марсело и полузащитников Иско, Хамеса Родригеса и .

Отмечается, что «сливочным» после последних покупок необходимо продать футболистов на 300 млн евро, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей.

Напомним, что Хамес Родригес провел минувший сезон в «Баварии» на правах аренды, но сам попросил мюнхенский клуб не выкупать его контракт.