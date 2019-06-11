«Ювентус» может подписать нескольких игроков «Реала»

По информации итальянской прессы, «Ювентус» планирует приобрести четырех игроков «Реала»: защитника Марсело и полузащитников Иско, Хамеса Родригеса и Даниэля Себальоса.
Отмечается, что «сливочным» после последних покупок необходимо продать футболистов на 300 млн евро, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей.
Напомним, что Хамес Родригес провел минувший сезон в «Баварии» на правах аренды, но сам попросил мюнхенский клуб не выкупать его контракт.
Не вам говорить об унижении
Не вам говорить об унижении
скажи спасибо папочке пересу который вас тащит давая на лапу судьям денежный мешок а не клуб. бавария вас всегда унижалаа. обиделся добавил в игнор ухахахахаха все реаловские такие
скажи спасибо папочке пересу который вас тащит давая на лапу судьям денежный мешок а не клуб. бавария вас всегда унижалаа. обиделся добавил в игнор ухахахахаха все реаловские такие
семейный подряд.
семейный подряд.