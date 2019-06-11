Навас просит «Реал» отпустить его бесплатно. Клуб против

Голкипер «Реала» Кейлор Навас не хочет быть запасным вратарем команды в следующем сезоне, а потому попросил клуб выплатить ему зарплату за оставшиеся два года контракта и отпустить. «Галактикос» ответили отказом и рассчитывают только на трансфер, стоимость которого может составить около 20 млн евро.
Навас желает перейти в клуб, который предоставит ему регулярную игровую практику и будет готов платить 7 млн евро в год. Такие условия может позволить себе ПСЖ, но только если удастся подписать стража ворот на правах свободного агента.