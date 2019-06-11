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Навас просит «Реал» отпустить его бесплатно. Клуб против

сегодня, 08:38

Голкипер «Реала» Кейлор Навас не хочет быть запасным вратарем команды в следующем сезоне, а потому попросил клуб выплатить ему зарплату за оставшиеся два года контракта и отпустить. «Галактикос» ответили отказом и рассчитывают только на трансфер, стоимость которого может составить около 20 млн евро.

Навас желает перейти в клуб, который предоставит ему регулярную игровую практику и будет готов платить 7 млн евро в год. Такие условия может позволить себе ПСЖ, но только если удастся подписать стража ворот на правах свободного агента.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 751
сегодня в 09:34
подождал бы до зимы и дыркуа предоставит ему постоянную игровую практику
Bavaria_N
Bavaria_N
   502 / 751
сегодня в 09:20
денежный мешок удавится если отпустят его бесплатно. судьям ещё надо проплатить за сезон чтоб баротся за лигу европы. никакие покупки не помогут. чемпион ясен заране
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   371 / 751
сегодня в 09:12
Выплатить зарплату и еще отпустить бесплатно...молодец))
КЭТиК
КЭТиК
   225 / 751
сегодня в 09:10
Благотворительности не может быть.
drug01
drug01
   84 / 751
сегодня в 09:08
Надо отпускать!
kotmyshka
kotmyshka
   100 / 751
сегодня в 09:06
Странное желание...
GGGringOOO
GGGringOOO
   564 / 751
сегодня в 09:05
Если бы он отказался от бабла за эти два года, то адекватная просьба была бы. А тут и бесплатно отпустите и бабла мне положите. Слишком нагло
311
311
   32 / 751
сегодня в 09:04
С какого перепугу его должны бесплатно отпустить, да ещё и выплатить зарплату за 2 года вперёд, если он сам хочет уйти?)
vitya valdes
vitya valdes
сегодня в 09:01
Курт дырявый ещё в деле?
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 08:51
У Реала большие траты сейчас, вряд ли отпустят бесплатно. Фэйрплэй не дремлет, так что Кейлору придется ждать покупателя.
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