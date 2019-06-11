Навас просит «Реал» отпустить его бесплатно. Клуб против

сегодня, 08:38

Голкипер «Реала» не хочет быть запасным вратарем команды в следующем сезоне, а потому попросил клуб выплатить ему зарплату за оставшиеся два года контракта и отпустить. «Галактикос» ответили отказом и рассчитывают только на трансфер, стоимость которого может составить около 20 млн евро.