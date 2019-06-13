Слуцкий: «Прошедший сезон „Витесса“ оцениваю сверхположительно»

Главный тренер «Витесса» подвёл итоги сезона для своей команды.

Оцениваю сезон сверхположительно. Попробую объяснить. В Голландии есть три гранда, с которыми никто не может соперничать. Причём одно из самых сильных впечатлений от сезона – то, что я никогда не видел такой большой разницы между топовыми клубами и остальными. Даже когда ЦСКА доминировал в России, победа на выезде над аутсайдером давалась не слишком-то легко. Мы всё равно добывали очки в борьбе. А в Голландии «Аякс», ПСВ и «Фейеноорд» (особенно дома) могут проиграть только либо друг другу, либо не победить остальных, потому что не реализовывают миллион моментов и пропускают какую-то контратаку. То есть чисто по игре они уступить другим командам просто не могут.

По существу, у тебя остаётся четвёртое место. Это твой максимум, на который можешь претендовать. По составу, бюджету, традициям, инфраструктуре – да абсолютно по всему – эти три клуба всех превосходят. Они могут забрать любого мальчишку из академии того же «Витесса», хотя у нас хорошая академия. В общем, это доминирование на всех уровнях. Никогда не встречал такого разрыва внутри лиги. В РПЛ и английском Чемпионшипе и близко такой разницы в классе нет.

Наверное, максимально мы могли претендовать на четвёртое место. Нас на пять очков опередил АЗ . Но опять же, это команда в целостном виде. Они в прошлом сезоне были третьими, они не используют арендованных игроков, что очень важно. Так что АЗ объективно выше уровнем «Витесса». Да, при более благоприятных раскладах, пожалуй, можно было бы завершить сезон четвёртыми. И это стало бы большим успехом. За последние 10 лет «Витесс» лишь однажды останавливался в шаге от тройки.

Думаю, за сезон нам можно было бы поставить твердую пятёрку, если бы выиграли финал плей-офф у «Утрехта». Но плей-офф – это всегда такая история, что где что-то может пойти не так. Даже «Манчестер Сити» или «Барселона» не справились с плей-офф в Лиге чемпионов. Так что я бы оценил сезон на твёрдую четвёрку. На мой взгляд, он получился очень качественным.