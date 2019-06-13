Слуцкий: «Возглавил ли бы „Спартак“? Это бессмысленно обсуждать»

Наставник «Витесса» , ранее тренировавший ЦСКА , ответил на вопрос о том, как бы он отреагировал на предложение возглавить «Спартак».

Буду честен. В глобальном смысле я не болельщик. Да, я обожаю ЦСКА , люблю этот клуб, со всеми общаюсь. Но в голове у меня нет такого прям уж такого… Что ЦСКА , «Спартак»… Если ты только не легенда ЦСКА , как Игорь Акинфеев. Ведь все сидящие здесь гипотетически могут представить переход Караваева в «Спартак»?

При том, что Вячеслав прошёл всю систему подготовки в ЦСКА , играл за дубль, провёл несколько матчей за основу. Затем сделал карьеру в Европе и, допустим, перешёл в «Спартак». Это же не будет чем-то из ряда вон выходящим? Он же не Акинфеев. Так что не могу сказать, что название какого-либо российского клуба у меня прям вызывает отторжение… Это касается не только «Спартака». Внутри меня нет какого-то жёсткого табу. Хотя готов повторить, что очень люблю ЦСКА .