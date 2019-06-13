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Слуцкий: «Возглавил ли бы „Спартак“? Это бессмысленно обсуждать»

сегодня, 02:03

Наставник «Витесса» Леонид Слуцкий, ранее тренировавший ЦСКА, ответил на вопрос о том, как бы он отреагировал на предложение возглавить «Спартак».

Буду честен. В глобальном смысле я не болельщик. Да, я обожаю ЦСКА, люблю этот клуб, со всеми общаюсь. Но в голове у меня нет такого прям уж такого… Что ЦСКА, «Спартак»… Если ты только не легенда ЦСКА, как Игорь Акинфеев. Ведь все сидящие здесь гипотетически могут представить переход Караваева в «Спартак»? 

При том, что Вячеслав прошёл всю систему подготовки в ЦСКА, играл за дубль, провёл несколько матчей за основу. Затем сделал карьеру в Европе и, допустим, перешёл в «Спартак». Это же не будет чем-то из ряда вон выходящим? Он же не Акинфеев. Так что не могу сказать, что название какого-либо российского клуба у меня прям вызывает отторжение… Это касается не только «Спартака». Внутри меня нет какого-то жёсткого табу. Хотя готов повторить, что очень люблю ЦСКА

Ухожу от ответа? Я сказал как есть. Да и обсуждать эту тему бессмысленно. Потому что нынешнее поколение спартаковских болельщиков, очевидно, воспринимает меня, как представителя ЦСКА. И по данной причине приглашение даже гипотетически невозможно.

Напомним, вчера появился слух о том, что «Спартак» хочет подписать голкипера «Локомотива» Гильерме.

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Gessenschaft
Gessenschaft
   214 / 757
сегодня в 03:45
В ФК "ЗАШКВАР" ИДУТ ТОЛЬКО БЕСПРИНЦИПНЫЕ ПОДОНКИ, ПОЛЬСТИВШИЕСЯ НА ВОРОВАННОЕ НЕФТЕБАБЛО ЖИДУНА
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   37 / 757
сегодня в 02:22
После ЦСКА в спартак идти не прилично.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   12 / 757
сегодня в 02:15
И как потом людям в глаза смотреть?
No pupsiks
No pupsiks
   6 / 757
сегодня в 02:13
В спартак приличный тренер не пойдет, пойдут одни бариги, как говорит миша ссакашвили.
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