Слуцкий: «Возглавил ли бы „Спартак“? Это бессмысленно обсуждать»

Наставник «Витесса» Леонид Слуцкий, ранее тренировавший ЦСКА, ответил на вопрос о том, как бы он отреагировал на предложение возглавить «Спартак».
Буду честен. В глобальном смысле я не болельщик. Да, я обожаю ЦСКА, люблю этот клуб, со всеми общаюсь. Но в голове у меня нет такого прям уж такого… Что ЦСКА, «Спартак»… Если ты только не легенда ЦСКА, как Игорь Акинфеев. Ведь все сидящие здесь гипотетически могут представить переход Караваева в «Спартак»?
При том, что Вячеслав прошёл всю систему подготовки в ЦСКА, играл за дубль, провёл несколько матчей за основу. Затем сделал карьеру в Европе и, допустим, перешёл в «Спартак». Это же не будет чем-то из ряда вон выходящим? Он же не Акинфеев. Так что не могу сказать, что название какого-либо российского клуба у меня прям вызывает отторжение… Это касается не только «Спартака». Внутри меня нет какого-то жёсткого табу. Хотя готов повторить, что очень люблю ЦСКА.
Ухожу от ответа? Я сказал как есть. Да и обсуждать эту тему бессмысленно. Потому что нынешнее поколение спартаковских болельщиков, очевидно, воспринимает меня, как представителя ЦСКА. И по данной причине приглашение даже гипотетически невозможно.
Напомним, вчера появился слух о том, что «Спартак» хочет подписать голкипера «Локомотива» Гильерме.