Слуцкий: «Мечтаю сделать себе карьеру в Европе»

Главный тренер «Витесса» не стал отвечать на вопрос о том, звали ли его в другие клубы по ходу сезона и подчеркнул, что намерен продолжать работать в зарубежных европейских клубах.

На мой взгляд, вообще неэтично говорить о том, звали меня куда-то или нет. Какой смысл? У меня двухлетний контракт с «Витессом». Я намерен его отработать до конца. Так что зачем рассуждать о каких-то косвенных предложениях? У тебя либо есть конкретный вариант, и какой-то клуб готов выкупить у «Витесса» твой контракт, либо нет. Я продолжаю работать в голландском клубе. Иными словами, такого варианта, из-за которого я готов разорвать своё соглашение с «Витессом», нет.

Да, конечно, я чувствую к себе интерес со стороны работодателей клубов из России. Но пока эксперимент не завершён и мечта не умерла.

В чём мечта? Сделать себе карьеру в Европе. Это глобальная мечта. Она пока ещё окончательно не рухнула. Ещё есть шанс продолжить зарубежную карьеру, и я буду за него цепляться. Если этого не получится, то тогда уже нужно будет взвешивать, оценивать, объективно понимать, какой ко мне есть интерес в России.