ГлавнаяНовости

Слуцкий: «Мечтаю сделать себе карьеру в Европе»

сегодня, 01:27

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не стал отвечать на вопрос о том, звали ли его в другие клубы по ходу сезона и подчеркнул, что намерен продолжать работать в зарубежных европейских клубах.

На мой взгляд, вообще неэтично говорить о том, звали меня куда-то или нет. Какой смысл? У меня двухлетний контракт с «Витессом». Я намерен его отработать до конца. Так что зачем рассуждать о каких-то косвенных предложениях? У тебя либо есть конкретный вариант, и какой-то клуб готов выкупить у «Витесса» твой контракт, либо нет. Я продолжаю работать в голландском клубе. Иными словами, такого варианта, из-за которого я готов разорвать своё соглашение с «Витессом», нет. 

Да, конечно, я чувствую к себе интерес со стороны работодателей клубов из России. Но пока эксперимент не завершён и мечта не умерла.

В чём мечта? Сделать себе карьеру в Европе. Это глобальная мечта. Она пока ещё окончательно не рухнула. Ещё есть шанс продолжить зарубежную карьеру, и я буду за него цепляться. Если этого не получится, то тогда уже нужно будет взвешивать, оценивать, объективно понимать, какой ко мне есть интерес в России.

Напомним, по итогам первого сезона Слуцкого в Нидерландах, «Витесс» занял 5-е место в чемпионате и в финале плей-офф за выход в Лигу Европы уступил «Утрехту».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слуцкий: «Возглавил ли бы „Спартак“? Это бессмысленно обсуждать»
Сегодня, 02:03 Комментарии3
Слухи«Валенсия» не воспользовалась правом приоритетного выкупа Черышева
08 июня Комментарии21
Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы
01 июня Комментарии13
Слуцкий: «Трудно доминировать на поле, когда не хватает свежести»
29 мая Комментарии7
Дм. Черышев: «„Валенсия“ заслуженно победила „Барселону“»
26 мая Комментарии8
Головин: «Станем сильнее в следующем сезоне»
26 мая Комментарии25
Обсудить
Все комментарии
Gruznoff
Gruznoff
   154 / 758
сегодня в 01:38
Мечтать не запрещено
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100