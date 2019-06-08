«Валенсия» не воспользовалась правом приоритетного выкупа Черышева

сегодня, 06:48

«Валенсия» не воспользовалась правом приоритетного выкупа прав на российского полузащитника у «Вильярреала», утверждает источник.

«Лос чес» до 25 мая имели преимуществом перед другими клубами, но не стали выкупать игрока за 8 млн евро. Также сообщается, что «Валенсия» не вступала в переговоры с «Вильярреалом» по Черышеву.

Сумма отступных, прописанная в контракте россиянина с «Жёлтой субмариной», составляет 30 млн евро.

Напомним, Черышев в конце апреля получил травму колена и выбыл из строя до конца сезона.