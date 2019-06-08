«Валенсия» не воспользовалась правом приоритетного выкупа Черышева

«Валенсия» не воспользовалась правом приоритетного выкупа прав на российского полузащитника Дениса Черышева у «Вильярреала», утверждает источник.
«Лос чес» до 25 мая имели преимуществом перед другими клубами, но не стали выкупать игрока за 8 млн евро. Также сообщается, что «Валенсия» не вступала в переговоры с «Вильярреалом» по Черышеву.
Сумма отступных, прописанная в контракте россиянина с «Жёлтой субмариной», составляет 30 млн евро.
Напомним, Черышев в конце апреля получил травму колена и выбыл из строя до конца сезона.
30 млн.? Почему не 100?)
30 млн.? Почему не 100?)