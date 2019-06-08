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«Валенсия» не воспользовалась правом приоритетного выкупа Черышева

сегодня, 06:48

«Валенсия» не воспользовалась правом приоритетного выкупа прав на российского полузащитника Дениса Черышева у «Вильярреала», утверждает источник.

«Лос чес» до 25 мая имели преимуществом перед другими клубами, но не стали выкупать игрока за 8 млн евро. Также сообщается, что «Валенсия» не вступала в переговоры с «Вильярреалом» по Черышеву.

Сумма отступных, прописанная в контракте россиянина с «Жёлтой субмариной», составляет 30 млн евро.

Напомним, Черышев в конце апреля получил травму колена и выбыл из строя до конца сезона.

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Все комментарии
удав
удав
   303 / 810
сегодня в 11:28
30 лямов отступных сделали свое дело,надеюсь оставят его в аренде у себя
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   349 / 810
сегодня в 10:56
Надеюсь он продолжит следующий сезон в Валенсии!
Valeleo
Valeleo
   47 / 810
сегодня в 10:21
Похоже, в Испании он свое отыграл, один путь позориться у свиней.
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 810
сегодня в 10:02
в зенит
beefs
beefs
   111 / 810
сегодня в 09:35
Плохо дело, к осени может быть без игровой практики...
Sargent
Sargent
   194 / 810
сегодня в 09:28
Валенсии нужны сильнее игроки и стабильнее.
Garrincha58
Garrincha58
   250 / 810
сегодня в 09:28
к сожалению он часто травмируется вот и весь сказ
kotmyshka
kotmyshka
   82 / 810
сегодня в 09:24
Здоровья Денису
No pupsiks
No pupsiks
   27 / 810
сегодня в 09:11
В Испании зря платить не будут.
Leha-ha50
Leha-ha50
   18 / 810
сегодня в 09:10
Надо было Денису в шахматисты идти!!!
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
   573 / 810
сегодня в 08:29
"Валенсия" мотивировала Черышева обещаниями его выкупить у "Вильярреала". Денис и "купился" на этих обещаниях.
Байкал-38
Байкал-38
   19 / 810
сегодня в 08:26
Зря.
Bavaria_M
Bavaria_M
   149 / 810
сегодня в 08:16
Да кому нужно это бревно, тем более за такое бабло, если ток зеньке
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   151 / 810
сегодня в 08:11
Стеклянный игрок, даже хороший, обуза для команды. Когда это дойдет до Гинера ?
Caniggia
Caniggia
   48 / 810
сегодня в 07:56
Подписали бы без вопросов, если бы не ужасная хрустальность Дениса.
АС35
АС35
   169 / 810
сегодня в 07:49
Здоровья Денису. Меньше травм, больше игр.
ДСА
ДСА
   65 / 810
сегодня в 07:15
Очень зря.
mihaluch
mihaluch
   35 / 810
сегодня в 07:12
Вылечится будет играть, место в любой топовой команде найдётся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 810
сегодня в 07:05
Толковый игрок, но уж больно травматичный. Его бы в Зенит, в обмен на Зе болотного...
Шуnя771
Шуnя771
   44 / 810
сегодня в 06:59
Валенсия и Черышев... Это совместимо? Мну кажется нет...

30 млн.? Почему не 100?)
cska plus
cska plus
   20 / 810
сегодня в 06:53
Денис часто травмируется.
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