Еременко на 4 года продлил контракт с «Ростовом»

сегодня, 13:43

Полузащитник «Ростова» продлил контракт с клубом. Новое соглашение 32-летнего игрока рассчитано еще на 4 года.

«Роман Еременко – отличный футболист, который усилил нашу команду в прошлое трансферное окно. Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества, поэтому продлили контракт на 4 года. Рад, что футболист принял такое решение. Роман – настоящий профессионал, уверен, что он и дальше будет показывать качественный футбол в составе нашей команды», — сказал президент клуба Арташес Арутюнянц.

Еременко перешел в «Ростов» зимой. До этого он выступал в «Спартаке».