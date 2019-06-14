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Еременко на 4 года продлил контракт с «Ростовом»

сегодня, 13:43

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко продлил контракт с клубом. Новое соглашение 32-летнего игрока рассчитано еще на 4 года.

«Роман Еременко – отличный футболист, который усилил нашу команду в прошлое трансферное окно. Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества, поэтому продлили контракт на 4 года. Рад, что футболист принял такое решение. Роман – настоящий профессионал, уверен, что он и дальше будет показывать качественный футбол в составе нашей команды», — сказал президент клуба Арташес Арутюнянц.

Еременко перешел в «Ростов» зимой. До этого он выступал в «Спартаке».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   227 / 753
сегодня в 14:39
Продлевать так продлевать договор. Сразу и надолго.
minai
minai
   311 / 753
сегодня в 14:33
А чево лет не на 15 ?
Ravshan878
Ravshan878
   11 / 753
сегодня в 14:29
МОЛОДЕЦ.) Удачи в ,,РОСТОВЕ,, . Только без приключений.
АС35
АС35
   13 / 753
сегодня в 14:06
Рад за Ерёменко, что принял правильное, достойное решение. Роман не забыл, кто ему протянул руку, когда другие отвернулись, кто в него поверил. Браво, Роман Алексеевич!
Морозовский
Морозовский
   1 / 753
сегодня в 14:05
Неожиданно - думал, что уйдёт. Молодец, Ерёма!
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 753
сегодня в 14:00
браво, апплодирую
drug01
drug01
   94 / 753
сегодня в 13:59
Нашёл свой клуб.
cska plus
cska plus
   25 / 753
сегодня в 13:51
Туда бы ещё мостового с бромантаном для высшего кайфа.
Koba8888
Koba8888
   679 / 753
сегодня в 13:49
Какие то схемы с отмыванием бабла. Никто в здравом уме не будет подписывать 32 летнего игрока на столь длительный срок, тем более с человеком такой репутации.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   91 / 753
сегодня в 13:48
Классный игрок. Удачи в Ростове.
makkie
makkie
   10 / 753
сегодня в 13:46
Арташес Арутюнянц случаем не родственник Галицкого?
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