Погба хочет перейти только в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет покинуть клуб и перейти в «Реал», однако манкунианцы не намерены его отпускать.
Агент игрока Мино Райола сначала планирует пристроить другого своего клиента - Матийса де Лигта, а уже после заниматься трансфером Погба.
В «Реале» тоже есть желание пригласить к себе француза. «Сливочные» понимают, что эту сделку осуществить будет сложно, но не невозможно.
МЮ не хочет отпускать игрока, но в то же время клуб не попал в Лигу чемпионов, и дополнительные деньги «дьяволам» не помешают.
На данный момент позиция Погба такова, что он желает осуществить переход путем компромиссов и диалога, а не уходить из клуба любой ценой.
Интересно, как долго Зидан расчитывает добиваться от Погба серьёзной игры? Или его берут только под 5-7 матчей в ЛЧ? Он ведь мотивацию играть теряет "на раз-два"
Интересно, как долго Зидан расчитывает добиваться от Погба серьёзной игры? Или его берут только под 5-7 матчей в ЛЧ? Он ведь мотивацию играть теряет "на раз-два"
Ничто не должно мешать Зидану создать в Мадриде островок сборной Франции...)))
Ничто не должно мешать Зидану создать в Мадриде островок сборной Франции...)))