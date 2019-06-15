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Погба хочет перейти только в «Реал»

сегодня, 09:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет покинуть клуб и перейти в «Реал», однако манкунианцы не намерены его отпускать.

Агент игрока Мино Райола сначала планирует пристроить другого своего клиента - Матийса де Лигта, а уже после заниматься трансфером Погба.

В «Реале» тоже есть желание пригласить к себе француза. «Сливочные» понимают, что эту сделку осуществить будет сложно, но не невозможно.

МЮ не хочет отпускать игрока, но в то же время клуб не попал в Лигу чемпионов, и дополнительные деньги «дьяволам» не помешают.

На данный момент позиция Погба такова, что он желает осуществить переход путем компромиссов и диалога, а не уходить из клуба любой ценой.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
   63 / 741
сегодня в 10:30
Меня не покидает ощущение что в МЮ он переходил, как будто в перевалочный пункт перед Реалом, ну не помню я чтобы он хоть в одном матче выкладывался за МЮ так как это делали Скоулз-Гигз-Каррик - не спорю, были креативные действия, но иногда кажется что он играет для нарезок на ютубе.... =(( Надеюсь МЮ начнёт покупать игроков которые реально хотят играть за МЮ, а не просто приходят на пару лет срубить бабла/ по понтоваться... =((

Интересно, как долго Зидан расчитывает добиваться от Погба серьёзной игры? Или его берут только под 5-7 матчей в ЛЧ? Он ведь мотивацию играть теряет "на раз-два"
League1
League1 ответил Jeck Denielse
   35 / 741
сегодня в 10:03
Варан,Бензема,Менди,Гризманн,Погба,Мбаппе..... Ничто не должно мешать Зидану создать в Мадриде островок сборной Франции...)))
Если так случиться, то сборная Франции на несколько лет станет самой сильной в мире.
League1
League1
   35 / 741
сегодня в 10:00
Вроде в Ювентус недавно собирался возвращаться...
КЭТиК
КЭТиК
   245 / 741
сегодня в 09:54
Да пусть идёт!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   83 / 741
сегодня в 09:49
Логично. Реал - полноценный новый вызов в карьере.
STVA 1
STVA 1
   24 / 741
сегодня в 09:46
Продать его ...
амурец
амурец
   96 / 741
сегодня в 09:46
а может обратно в Ювентус?
cska plus
cska plus
   14 / 741
сегодня в 09:44
Нахрен этот зулус там нужен.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   7 / 741
сегодня в 09:39
Варан,Бензема,Менди,Гризманн,Погба,Мбаппе.....
Ничто не должно мешать Зидану создать в Мадриде островок сборной Франции...)))
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