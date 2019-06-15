Погба хочет перейти только в «Реал»

сегодня, 09:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» хочет покинуть клуб и перейти в «Реал», однако манкунианцы не намерены его отпускать.

Агент игрока Мино Райола сначала планирует пристроить другого своего клиента - Матийса де Лигта, а уже после заниматься трансфером Погба.

В «Реале» тоже есть желание пригласить к себе француза. «Сливочные» понимают, что эту сделку осуществить будет сложно, но не невозможно.

МЮ не хочет отпускать игрока, но в то же время клуб не попал в Лигу чемпионов, и дополнительные деньги «дьяволам» не помешают.

На данный момент позиция Погба такова, что он желает осуществить переход путем компромиссов и диалога, а не уходить из клуба любой ценой.