СМИ: «Спартак» приобрел нападающего «Ромы» Понсе

Согласно информации источника, «Спартаку» удалось договориться с «Ромой» о трансфере нападающего Эсекьеля Понсе. «Красно-белые» объявят имя новичка в ближайшее время.
22-летний футболист минувший сезон провел в АЕКе на правах аренды, забив 21 гол в 43 матчах. Греческий клуб не стал выкупать права на Понсе по финансовым причинам.
Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за форварда 7 млн евро.
А потом можно встрять в ЛЕ, и вот тогда...
Кто то и придёт на "багаж Кононова"...
А потом можно встрять в ЛЕ, и вот тогда...
Кто то и придёт на "багаж Кононова"...
- купить аргентинца у ромы - ✓
- продать его втридорога в псж - ❌
позор спартаку!
- купить аргентинца у ромы - ✓
- продать его втридорога в псж - ❌
позор спартаку!
https://www.youtube.com/watch?v=pZTHwKUQ_1g