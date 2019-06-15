СМИ: «Спартак» приобрел нападающего «Ромы» Понсе

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Согласно информации источника, «Спартаку» удалось договориться с «Ромой» о трансфере нападающего . «Красно-белые» объявят имя новичка в ближайшее время.

22-летний футболист минувший сезон провел в АЕКе на правах аренды, забив 21 гол в 43 матчах. Греческий клуб не стал выкупать права на Понсе по финансовым причинам.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за форварда 7 млн евро.