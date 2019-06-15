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СМИ: «Спартак» приобрел нападающего «Ромы» Понсе

сегодня, 19:56

Согласно информации источника, «Спартаку» удалось договориться с «Ромой» о трансфере нападающего Эсекьеля Понсе. «Красно-белые» объявят имя новичка в ближайшее время.

22-летний футболист минувший сезон провел в АЕКе на правах аренды, забив 21 гол в 43 матчах. Греческий клуб не стал выкупать права на Понсе по финансовым причинам.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за форварда 7 млн евро.

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Все комментарии
No pupsiks
No pupsiks
   12 / 721
сегодня в 21:15
На следующий год поедет в аренду в ростов позориться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Алексей Коротеев
   17 / 721
сегодня в 21:12
После 5 места идёт первое ,как у вас ! Нет ?? ))))))))))) Правда с псевдотренером Кононовым можем опуститься и ниже пятого ! Побыстрее бы его сняли !
Нее, пусть проведёт подготовку, рассортирует состав, выревит под себя игроков...
А потом можно встрять в ЛЕ, и вот тогда...
Кто то и придёт на "багаж Кононова"...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Ангел неБесГрешен
   58 / 721
сегодня в 21:03
Вот и народные погнались за аргами. Тоже чемпионами хотят стать ... в юбилейный год...
После 5 места идёт первое ,как у вас ! Нет ?? ))))))))))) Правда с псевдотренером Кононовым можем опуститься и ниже пятого ! Побыстрее бы его сняли !
EAGuar As
EAGuar As ответил Ангел неБесГрешен
   67 / 721
сегодня в 20:53
Ваши тоже за Аргентина были ...😍🤩😋
EAGuar As
EAGuar As
   67 / 721
сегодня в 20:52
Удачи Спартаку .
Лакшери
Лакшери
   634 / 721
сегодня в 20:52
Спартак покупает только Шемпонсе , так что это утка скорее всего
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 721
сегодня в 20:48
Вот и народные погнались за аргами. Тоже чемпионами хотят стать ... в юбилейный год...
parallels
parallels
   4 / 721
сегодня в 20:45
где там лопп? запиши ещё один повтор спартака за зенитом, а то ты до сих пор сомневаешься!
- купить аргентинца у ромы - ✓
- продать его втридорога в псж - ❌
позор спартаку!
parallels
parallels
   4 / 721
сегодня в 20:41
какой позор! в 22 завершил карьеру футболиста - и начал карьеру дезеува!
Igo0rek
Igo0rek
   83 / 721
сегодня в 20:37
Перешел бы в ЦСКА, или в Краснодар, смог бы повысить свой уровень и уехать играть обратно в топ-чемпионат. А в Спартак... Такое себе. Я не хейтер Спартака, но там сейчас дикий бардак.
Averoniy
Averoniy
   64 / 721
сегодня в 20:34
Жаль Понсе, каково же будет его разочарование.
Valeleo
Valeleo
   46 / 721
сегодня в 20:32
Стыдно за свиней!
alexando1974
alexando1974
   322 / 721
сегодня в 20:28
очередной кот в мешке! может заиграет и может и нет.
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   49 / 721
сегодня в 20:27
Столько потратить на какую-то серость, лучше бы еще трех судеек прикупили.
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил За адекватность
   168 / 721
сегодня в 20:25
Приветствую. Это не "тот самый АЕК."
Привет. "The truth is out there")
Footbolista
Footbolista ответил Dori29
   3 / 721
сегодня в 20:22
Денег нет...и на складе нет...
Boxert
Boxert
   72 / 721
сегодня в 20:21
Раз Роме не нужен, то и напрягаться насчет него не стоит.
За адекватность
За адекватность ответил вoлгoдoн
   88 / 721
сегодня в 20:21
Аргентинец кстати,игравший за тот самый АЕК. Символично)
Приветствую. Это не "тот самый АЕК."
Павел Амурский
Павел Амурский
   30 / 721
сегодня в 20:20
Это он за АЕК забивал, а за спартак не будет, посмотрит на тарасовский бардак и скажет на... нужно.
Dori29
Dori29
сегодня в 20:17
Статистика хорошая и а выкупать не стали
Ruslik1982
Ruslik1982
   33 / 721
сегодня в 20:16
Если в греции столько наколотил, то в росии бкдет бить все рекорды
Питер Ман
Питер Ман
   125 / 721
сегодня в 20:16
А ростовы будут писать о беспредельной трате народных денег, или только на Зенит клеветать?
No pupsiks
No pupsiks
   12 / 721
сегодня в 20:15
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн ответил Footbolista
       168 / 721
    сегодня в 20:14
    А то что в Ростове те самые спартачи, включая тренера, которые не раз ставили Ростов в интересную позу символично?)...
    в спартаковском стиле
    Footbolista
    Footbolista ответил вoлгoдoн
       3 / 721
    сегодня в 20:10
    А то что в Ростове те самые спартачи, включая тренера, которые не раз ставили Ростов в интересную позу символично?)...
    Footbolista
    Footbolista
       3 / 721
    сегодня в 20:05
      Kresi frok
      Kresi frok
         108 / 721
      сегодня в 20:00
      Да не, бред какой то. По статистике - лупит в ворота соперника только в путь, явно не про Спартак.
      вoлгoдoн
      вoлгoдoн
         168 / 721
      сегодня в 20:00
      Аргентинец кстати,игравший за тот самый АЕК. Символично)
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