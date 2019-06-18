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Алиссон: «Гигант ван Дейк пугает соперников»

сегодня, 11:04

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон поделился мнением о своем одноклубнике Вирджиле ван Дейке.

Он заряжает всю команду уверенностью. Когда в твоей команде такой гигант, это пугает оппонентов. Как по мне, Вирджил особенный.

У нас получился отличный сезон, мои ожидания в клубе оправдались. Я рад быть здесь в окружении персонала топ-уровня, игроков топ-уровня и болельщиков топ-уровня. Ежедневная работа вызывает восхищение, как и возможность выходить на поле и делать всё возможное для моих одноклубников, фанатов и моей семьи.

Футбол здесь не сильно отличается от того, в который я играл в Италии и Бразилии. Я играю в сборной, так что привык к самым разным соперникам. Переезд в Премьер-Лигу стал для меня шагом вперед.

Напомним, что ван Дейк был признан лучшим игроком сезона в Англии по версии Премьер-Лиги.

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dzvinka
dzvinka
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сегодня в 11:21
так и должно быть.
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