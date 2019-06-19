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Слуцкий: «Дзюба играет лучше, чем тренируется»

сегодня, 13:25

Наставник «Витесса» Леонид Слуцкий посоветовал форварду «Зенита» Артему Дзюбе попробовать свои силы в Англии.

Вопрос звучит так – а есть ли реальный вариант или его нет? Если вдруг этот вариант будет, он знает мое мнение – конечно, ехать. Надо попробовать.

Дзюба в изменяющихся условиях тоже меняется. Он очень быстро приспосабливается. Сам себя называет воином. Артем мыслит высокопарно! А я, как человек гораздо более приземленный, назову его – спортсмен. Он пытается быстро адаптироваться в любых соревнованиях, в любой системе, которая существует. Я его наблюдал не только на футбольном поле. Мы и в квесты ходили вместе играть, где есть соревновательный момент. Так вот он везде пытается быть конкурентоспособным и быстро подстраивается под изменяющуюся среду. Его дух спортсмена даст надежду на то, что он в Англии сможет приспособиться к уровню конкуренции, соревновательной борьбы, скоростей.

Играет он, кстати, лучше, чем тренируется – это очень редкое качество спортсмена. Обычно наоборот. А минусы – отсутствие опыта и то, что он 88-го года рождения. Не юный возраст. Но все зависит от клуба, в который он перейдет, и конкуренции в команде. Я советовал бы идти в клуб чуть ниже статусом, потому что Дзюба – тот человек, который органически не может сидеть на лавке. Все его естество протестует очень активно, и он из соратника тренера превращается в его противника.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   10 / 709
сегодня в 14:35
Уважаю Тёму только за то, что он оплевал, как сказал старпёр рейнгольд, хрющатник.
League1
League1
   30 / 709
сегодня в 13:35
Хорошо сказал про Дзюбу Слуцкий, похвалил его практически.
А про его любовь к чужим карманам вообще ничего не сказал.
Аксинья
Аксинья
   19 / 709
сегодня в 13:28
Также Дзюба быстро адаптируется в любой раздевалке...
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