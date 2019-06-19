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Кавазашвили: «Глушаков – одиозная фигура»

сегодня, 13:56

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал уход Дениса Глушакова из московской команды.

Уход из «Спартака» – это лучший выход для самого Дениса, он увёл своё имя от дальнейших унижений. Болельщики, конечно, не простят ему многое. В чём он виноват, я не знаю, пусть это останется на его душе. Говорят, что он уходит в «Сочи», команду которая хочет доказать, что не зря вышла в РПЛ. Я уверен, что там он будет номером один. Помимо этого, он там передохнёт в психологическом плане и, возможно, вернётся на свой прежний, высокий уровень.

Потеря ли это в игровом плане? Потерей для клуба является тот Денис Глушаков, который играл в «Спартаке» два года назад. Тогда он был лидером клуба, а сейчас, а точнее уже давно, он эти качества растерял. Я за него очень переживаю, но отрицать факт спада нельзя.

Также не могу отрицать, что разрыв контракта – это имиджевый ход клуба. Пришло новое руководство и приняло такое решение, возможно, советуясь с РПЛ и РФС. Денис Глушаков – одиозная фигура. Но я считаю, что ему нужно было поступать жёстче и уже зимой разрывать контракт и уходить, чтобы доказать свою состоятельность.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   10 / 709
сегодня в 14:29
Ещё один тарасовский старпёр поддерживает старика рейнгольда.
mihaluch
mihaluch
   79 / 709
сегодня в 14:28
Одни пишут про Глушакова одно,другие другое,третьи третье.и не понятно кто он звезда или негодяй.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил parallels
   100 / 709
сегодня в 14:26
от этого позора спартак никогда не отмоется!
И не говорите ! Почти такой же позор, как у Зенита в 1967 году, но, конечно, до Зенита Глушаку далеко.
parallels
parallels
   13 / 709
сегодня в 14:09
от этого позора спартак никогда не отмоется!
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