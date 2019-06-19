Кавазашвили: «Глушаков – одиозная фигура»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал уход из московской команды.

Уход из «Спартака» – это лучший выход для самого Дениса, он увёл своё имя от дальнейших унижений. Болельщики, конечно, не простят ему многое. В чём он виноват, я не знаю, пусть это останется на его душе. Говорят, что он уходит в «Сочи», команду которая хочет доказать, что не зря вышла в РПЛ . Я уверен, что там он будет номером один. Помимо этого, он там передохнёт в психологическом плане и, возможно, вернётся на свой прежний, высокий уровень.

Потеря ли это в игровом плане? Потерей для клуба является тот Денис Глушаков, который играл в «Спартаке» два года назад. Тогда он был лидером клуба, а сейчас, а точнее уже давно, он эти качества растерял. Я за него очень переживаю, но отрицать факт спада нельзя.