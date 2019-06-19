Рейнгольд: «Пускай хоть сам дьявол руководит „Спартаком“, мне надоело это»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из московского клуба Дениса Глушакова.
Позавчера я читал о том, что контракт с Глушаковым не будет разорван, но случилось то, что я ожидал. Руководство «Спартака» не хотело видеть в рядах команды Глушакова. Ничего такого криминального Денис не сделал, потому что фактов никаких нет, а отдельные болельщики, которые старались его уничтожить, добились своей цели, а руководство им поддалось. Это неправильно, так нельзя. Разрывать контракт из-за каких-то слухов…
У «Спартака» уже практика выгонять футболистов метлой, вспомните времена Романцева, выгоняли Гаврилова. Для меня это все непонятно. Глушаков мог еще принести пользу команде, но увы. В окружении команды есть Федун, который в футболе ничего не соображает, без Федуна же ничего не делается. Глушаков же ни одной буквы закона не нарушил, я внимательно поднял материалы, я не понял. Что он сделал? Группировка? Не доказано. Хотел слить Карреру? Не доказано. Это домыслы, мне жалко его как игрока. Я не смотрю на качества человека, нет такой профессии. Игрок был в порядке. Уничтожить человека можно в две секунды, мне это неприятно. Глушаков уходит из «Спартака» не с хорошим настроением. Злоба появилась. Люди, которые уходили в последнее время из «Спартака», поливали прилично команду. Это Дзюба тот же, пока не зацепился за «Зенит». У каждого человека свой характер, Глушаков не с доброй воли уходит, он бы еще пользу принес команде.
Пускай хоть сам дьявол руководит «Спартаком», мне надоело это все, Цорн там или еще кто — мне они пофигу. Главное — чтобы дело, которым занимаются люди, пошло на пользу. Цорн твоя фамилия или другая. Надо, чтобы команда заиграла. А те болельщики, которые ругаются — это засланные казачки. Настоящие болельщики будут требовать, чтобы команда играла, а все интриги остались за бортом.
26.10.2018 Рейнгольд: Если Глушаков — мужик, он сам уйдет.
22.05.2019 Рейнгольд: Глушаков не нужен, Зобнина не продавать, Промесса – вернуть… (До последнего я его защищал, но когда прочитал, что он там про Карреру наговорил по мобильнику – Глушаков для меня кончился. Ему в «Спартаке» делать нечего).
Обратите внимание на дату последнего интервью! И месяца не прошло, а Рейнгольд уже обратное говорит. Что это склероз или просто человеческое качество?
26.10.2018 Рейнгольд: Если Глушаков — мужик, он сам уйдет.
22.05.2019 Рейнгольд: Глушаков не нужен, Зобнина не продавать, Промесса – вернуть… (До последнего я его защищал, но когда прочитал, что он там про Карреру наговорил по мобильнику – Глушаков для меня кончился. Ему в «Спартаке» делать нечего).
Обратите внимание на дату последнего интервью! И месяца не прошло, а Рейнгольд уже обратное говорит. Что это склероз или просто человеческое качество?
- Всё равно что капитан бухает в банях с "подругами детства"
- открыто заявляет что пустит по миру жену с детьми, закажет их Чехам
- сливает тренера
- уничтожает не угодных ему игроков
- сосёт бабки из клуба
- не уважает болельщиков
Пусть хоть дъявол руководит командой, главное чтобы было чем бохвалятся (картонным купленным чемпионством, продажными судейками и склоками).
Это не ФК,это уже какая то аномалия, если пропагандисты клуба такое заявляют в открытую.
Сочувствую адекватным болелам Спартака...
- Всё равно что капитан бухает в банях с "подругами детства"
- открыто заявляет что пустит по миру жену с детьми, закажет их Чехам
- сливает тренера
- уничтожает не угодных ему игроков
- сосёт бабки из клуба
- не уважает болельщиков
Пусть хоть дъявол руководит командой, главное чтобы было чем бохвалятся (картонным купленным чемпионством, продажными судейками и склоками).
Это не ФК,это уже какая то аномалия, если пропагандисты клуба такое заявляют в открытую.
Сочувствую адекватным болелам Спартака...
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*рукалицо*
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*рукалицо*