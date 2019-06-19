Рейнгольд: «Пускай хоть сам дьявол руководит „Спартаком“, мне надоело это»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из московского клуба .

Позавчера я читал о том, что контракт с Глушаковым не будет разорван, но случилось то, что я ожидал. Руководство «Спартака» не хотело видеть в рядах команды Глушакова. Ничего такого криминального Денис не сделал, потому что фактов никаких нет, а отдельные болельщики, которые старались его уничтожить, добились своей цели, а руководство им поддалось. Это неправильно, так нельзя. Разрывать контракт из-за каких-то слухов…

У «Спартака» уже практика выгонять футболистов метлой, вспомните времена Романцева, выгоняли Гаврилова. Для меня это все непонятно. Глушаков мог еще принести пользу команде, но увы. В окружении команды есть Федун, который в футболе ничего не соображает, без Федуна же ничего не делается. Глушаков же ни одной буквы закона не нарушил, я внимательно поднял материалы, я не понял. Что он сделал? Группировка? Не доказано. Хотел слить Карреру? Не доказано. Это домыслы, мне жалко его как игрока. Я не смотрю на качества человека, нет такой профессии. Игрок был в порядке. Уничтожить человека можно в две секунды, мне это неприятно. Глушаков уходит из «Спартака» не с хорошим настроением. Злоба появилась. Люди, которые уходили в последнее время из «Спартака», поливали прилично команду. Это Дзюба тот же, пока не зацепился за «Зенит». У каждого человека свой характер, Глушаков не с доброй воли уходит, он бы еще пользу принес команде.

Пускай хоть сам дьявол руководит «Спартаком», мне надоело это все, Цорн там или еще кто — мне они пофигу. Главное — чтобы дело, которым занимаются люди, пошло на пользу. Цорн твоя фамилия или другая. Надо, чтобы команда заиграла. А те болельщики, которые ругаются — это засланные казачки. Настоящие болельщики будут требовать, чтобы команда играла, а все интриги остались за бортом.