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Рейнгольд: «Пускай хоть сам дьявол руководит „Спартаком“, мне надоело это»

сегодня, 13:30

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из московского клуба Дениса Глушакова

Позавчера я читал о том, что контракт с Глушаковым не будет разорван, но случилось то, что я ожидал. Руководство «Спартака» не хотело видеть в рядах команды Глушакова. Ничего такого криминального Денис не сделал, потому что фактов никаких нет, а отдельные болельщики, которые старались его уничтожить, добились своей цели, а руководство им поддалось. Это неправильно, так нельзя. Разрывать контракт из-за каких-то слухов…

У «Спартака» уже практика выгонять футболистов метлой, вспомните времена Романцева, выгоняли Гаврилова. Для меня это все непонятно. Глушаков мог еще принести пользу команде, но увы. В окружении команды есть Федун, который в футболе ничего не соображает, без Федуна же ничего не делается. Глушаков же ни одной буквы закона не нарушил, я внимательно поднял материалы, я не понял. Что он сделал? Группировка? Не доказано. Хотел слить Карреру? Не доказано. Это домыслы, мне жалко его как игрока. Я не смотрю на качества человека, нет такой профессии. Игрок был в порядке. Уничтожить человека можно в две секунды, мне это неприятно. Глушаков уходит из «Спартака» не с хорошим настроением. Злоба появилась. Люди, которые уходили в последнее время из «Спартака», поливали прилично команду. Это Дзюба тот же, пока не зацепился за «Зенит». У каждого человека свой характер, Глушаков не с доброй воли уходит, он бы еще пользу принес команде.

Пускай хоть сам дьявол руководит «Спартаком», мне надоело это все, Цорн там или еще кто — мне они пофигу. Главное — чтобы дело, которым занимаются люди, пошло на пользу. Цорн твоя фамилия или другая. Надо, чтобы команда заиграла. А те болельщики, которые ругаются — это засланные казачки. Настоящие болельщики будут требовать, чтобы команда играла, а все интриги остались за бортом.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   52 / 709
сегодня в 14:42
13 RUS
13 RUS
   182 / 709
сегодня в 14:27
Опять позор на всю страну!
Байкал-38
Байкал-38
   32 / 709
сегодня в 14:18
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Обратите внимание на дату последнего интервью! И месяца не прошло, а Рейнгольд уже обратное говорит. Что это склероз или просто человеческое качество?
Jum13
Jum13
   24 / 709
сегодня в 14:02
Всем плевать на федунпроект
cska plus
cska plus
   10 / 709
сегодня в 13:54
Старик по молодости был таким же как и губошлёп да и игроком был таким же.
cska plus
cska plus
   10 / 709
сегодня в 13:53
Дедок переживает не за то, что губошлёп покидает свинарник а за то, что вывернет всё хрющачье нутро наружу и мы все станем свидетелями мощенических дел федуна и его окружения.
Faustello
Faustello
   9 / 709
сегодня в 13:53
Старина Рейнгольд высказал всю суть Спартака!
- Всё равно что капитан бухает в банях с "подругами детства"
- открыто заявляет что пустит по миру жену с детьми, закажет их Чехам
- сливает тренера
- уничтожает не угодных ему игроков
- сосёт бабки из клуба
- не уважает болельщиков
Пусть хоть дъявол руководит командой, главное чтобы было чем бохвалятся (картонным купленным чемпионством, продажными судейками и склоками).
Это не ФК,это уже какая то аномалия, если пропагандисты клуба такое заявляют в открытую.
Сочувствую адекватным болелам Спартака...
Аксинья
Аксинья ответил Морозовский
   19 / 709
сегодня в 13:51
Жалко дедушку.
Что творят звери, совсем забыли что у старика больное сердце...
cska plus
cska plus
   10 / 709
сегодня в 13:50
Ахахах! Накипело у старикашки, бессердечные хрющи, доведут деда до инсульта.
konstantin_t
konstantin_t
   454 / 709
сегодня в 13:46
короче Рейнгольд засланный казак, маразм крепчал
STVA 1
STVA 1
   37 / 709
сегодня в 13:44
Быстро дедушка переобулся . Недавно сам Глушака грязью поливал .
makkie
makkie
   28 / 709
сегодня в 13:36
Для меня это все непонятно. Глушаков мог еще принести пользу команде, но увы. В окружении команды есть Федун, который в футболе ничего не соображает, без Федуна же ничего не делается. Глушаков же ни одной буквы закона не нарушил, я внимательно поднял материалы, я не понял. Что он сделал? Группировка? Не доказано. Хотел слить Карреру? Не доказано. Это домыслы, мне жалко его как игрока.
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*рукалицо*
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 709
сегодня в 13:36
Тут Рейнгольд в точку попал, после ухода из "Спартака" Глушаков явно расскажет нам много нового и интересного про команду... Хотя кого это удивит))) Но мы все-таки ждем и надеемся.
311
311
   40 / 709
сегодня в 13:35
Опять оплевали Рейнголда!)
Морозовский
Морозовский
   3 / 709
сегодня в 13:33
Жалко дедушку.
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